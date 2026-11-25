La escena de la coctelería argentina tiene desde ahora una clasificación propia. Tres Monos, Cochinchina y Víctor Audio Bar ocuparon los tres primeros lugares de The List 33, el ranking que distingue a los mejores bares del país y que tuvo su primera edición este martes.

La lista dejó en evidencia el peso de Palermo dentro de la actividad: los tres establecimientos que lideran la selección funcionan en ese barrio porteño y están ubicados a pocas cuadras de distancia. La concentración también se observa en el conjunto de los elegidos, ya que 25 de los 33 locales pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.

La clasificación, promovida por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO), busca reconocer a los espacios que se destacan por la calidad de sus tragos, la innovación y la atención al público. La presentación se realizó en la cúpula del Palacio Libertad, con una ceremonia en la que los nombres fueron anunciados en orden ascendente.

The List 33: cuáles son los mejores bares de coctelería de Argentina y dónde están

El primer lugar quedó para Tres Monos, que sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria internacional. En octubre, el bar había alcanzado el puesto 21 de The World's 50 Best Bars, uno de los listados de mayor prestigio para la industria.

Detrás se ubicó Cochinchina, el establecimiento de la bartender Inés de los Santos. El tercer puesto fue para Víctor Audio Bar, que comparte propietarios con el ganador. La nómina de los cinco primeros se completó con Gran Bar Danzón, en el cuarto lugar, y 878 Bar, en el quinto.

La presencia de establecimientos de otras ciudades amplió el alcance territorial de la selección. The Green Light, de la capital cordobesa, fue el mejor ubicado fuera de Buenos Aires, con el séptimo puesto. A continuación apareció Tiki Bar, de Mar del Plata, en la octava posición.

También ingresaron bares de Mendoza, Rosario y Rafaela, además de Nob3l Bar, ubicado en Parque Leloir, partido de Ituzaingó. De todos modos, el predominio porteño fue claro: la mayor parte de los establecimientos seleccionados tiene sede en la Capital Federal.

El recorrido de Tres Monos y su apuesta por la identidad barrial

El bar ganador funciona en la esquina de Guatemala y Thames, en Palermo. Su propuesta combina una estética urbana con una carta que recupera ingredientes locales y ofrece nuevas interpretaciones de cócteles populares. El objetivo es acercar la coctelería de calidad a un público amplio, sin perder rigurosidad técnica ni atención al detalle.

Sebastián Atienza, uno de los tres creadores del establecimiento, siempre definió a Tres Monos como "un bar de barrio, con una identidad bien argentina y la hospitalidad como bandera". Esa impronta se convirtió en uno de los rasgos distintivos del local, que construyó su identidad lejos de los códigos solemnes asociados tradicionalmente a la alta coctelería.

Al recibir el reconocimiento junto con el resto del equipo, Atienza agradeció a la organización por promover la unión de los integrantes del sector y contribuir al desarrollo de la industria. También transmitió la emoción y la alegría que les generaba participar de esta primera edición.

Qué diferencia a The List 33 de los rankings internacionales

La iniciativa de CABARCO incorporó un mecanismo de selección que combina la evaluación de especialistas con la participación del público. En una primera instancia, referentes de la industria y periodistas especializados del país definieron qué establecimientos integrarían la nómina. Después, los votos de los consumidores determinaron el orden de los 33 elegidos.

El propósito, según sus impulsores, es construir una referencia local que permita reconocer a los bares que aportan al crecimiento de la actividad y generan tendencias.

"The List 33 reconoce a los bares que dejan huella, marcan tendencia, y hacen de la hospitalidad un sello argentino", explicó Adriano Marcellino, director de la iniciativa. Y agregó: "Era fundamental tener una lista nuestra y hoy es una realidad".

La distinción contempla más aspectos que la preparación de bebidas. La creatividad, la hospitalidad y el vínculo con la comunidad también forman parte de los criterios que definen el reconocimiento.

Los bares argentinos que también se destacaron en el mundo

La primera edición de The List 33 coincidió en buena medida con los resultados de The World's 50 Best Bars. Los tres establecimientos que ocuparon el podio argentino fueron también los únicos del país que consiguieron ingresar este año en el listado internacional de los 100 mejores.

Sin embargo, el orden no fue el mismo en ambas clasificaciones. Mientras que el ranking local ubicó a Cochinchina en el segundo puesto y a Víctor Audio Bar en el tercero, la selección mundial reconoció primero a Víctor Audio Bar, que quedó en el lugar 31, y después a Cochinchina, que alcanzó la posición 56.

Tres Monos mantuvo el liderazgo en los dos casos: su puesto 21 en el ranking internacional se sumó ahora al primer lugar de la clasificación argentina.

El ranking completo de los 33 mejores bares de Argentina

Estos son los establecimientos seleccionados en la primera edición de The List 33 y las localidades en las que funcionan:

Tres Monos (Palermo, CABA). Cochinchina (Palermo, CABA). Víctor Audio Bar (Palermo, CABA). Gran Bar Danzón (Retiro, CABA). 878 Bar (Villa Crespo, CABA). Al Fondo Bar (Núñez, CABA). The Green Light (ciudad de Córdoba, Córdoba). Tiki Bar (Mar del Plata, Buenos Aires). Florería Atlántico (Retiro, CABA). Presidente (Retiro, CABA). Punto Mona (Chacarita, CABA). Sardina Bar & Café (Mar del Plata, Buenos Aires). Pony Line (Retiro, CABA). Nob3l Bar (Parque Leloir, Ituzaingó, GBA). Francis (ciudad de Córdoba, Córdoba). Casa Cavia (Palermo, CABA). Mixtape Listening Bar (Belgrano, CABA). Harrison (Palermo, CABA). Tradition & Rebellion (Puerto Madero, CABA). Frank’s Bar (Palermo, CABA). Malasangre (Belgrano, CABA). Verne Cocktail Club (Palermo, CABA). Trade Sky Bar (San Nicolás, CABA). Uptown (Palermo, CABA). Roman Kissa Bar (Palermo, CABA). The Garnish Bar (ciudad de Mendoza, Mendoza). Doppelgänger (San Telmo, CABA). Brukbar (Palermo, CABA). Tres Cuervos (Rafaela, Santa Fe). Kona Corner BA (Belgrano, CABA). Chinchibira (Rosario, Santa Fe). Rey de Copas (Palermo, CABA). Backroom (Palermo, CABA).

Los premios especiales y el ganador de Spirit Me Up

Además del ranking principal, la ceremonia incluyó tres reconocimientos por aspectos específicos de la actividad. 878 Bar fue distinguido por sus iniciativas de sustentabilidad, entre ellas la trazabilidad de los productos y la disminución de desperdicios. Al Fondo Bar recibió el premio a la creatividad y la innovación, mientras que Víctor Audio Bar fue reconocido por la calidad de su atención y hospitalidad.

La conducción estuvo a cargo de la bartender Agostina Elena. Durante el encuentro también se desarrolló la final de Spirit Me Up, una competencia en la que Dani Frank y Pablo Zitarrosa se enfrentaron en vivo. El ganador fue Zitarrosa, quien obtuvo la posibilidad de viajar a Europa para representar a la coctelería argentina.