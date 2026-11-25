Santiago Maratea anunció que dejará las redes sociales tras más de 10 años para crear una fundación dedicada a la salud infantil

La creación de una fundación orientada a la salud infantil será el próximo desafío de Santiago Maratea. Después de más de una década de exposición en las redes sociales, el influencer comunicó que dejará de producir contenido para concentrarse en esa iniciativa, que, según contó, ya está en marcha. Su trayectoria estuvo marcada por campañas que alcanzaron una amplia repercusión y lo convirtieron en un fenómeno viral, además de abrirle las puertas de los medios tradicionales. Una de las más recordadas fue la colecta para ayudar a combatir los incendios en Corrientes, que le permitió reunir más de $100 millones. Ahora, aseguró que no quiere continuar con una actividad que todavía podría sostener durante muchos años.

"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil. Y es un proyecto que en realidad ya arrancó", compartió en el video con el que anunció su salida.

Por qué Santiago Maratea decidió abandonar su carrera como influencer

El creador de contenido explicó que el cambio no responde a un fracaso profesional ni a una pérdida de posibilidades dentro de las redes. Su decisión, según planteó, tiene que ver con una transformación personal y con la necesidad de buscar otros objetivos.

"No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó. Sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito".

Maratea reconoció que dejar atrás una actividad que conoce y en la que obtuvo buenos resultados también le genera incertidumbre. La posibilidad de que su nueva iniciativa no alcance las metas que imagina es uno de los temores que mencionó, aunque sostuvo que no quiere permanecer en una vida que ya no desea por miedo al futuro.

"No sé si mañana la fundación se va a convertir en lo que yo quiero que se convierta. Para ir en busca de todo lo que me daba felicidad o me hacía sentir pleno. Entonces obviamente me da bastante miedo. Pero yo estoy muy seguro de algo: no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione", sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, explicó que la decisión de dejar de ser influencer venía madurando desde hacía tiempo. También mencionó que ya no quiere participar de las acciones comerciales que formaban parte de su actividad habitual.

"Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho".

Y amplió su reflexión sobre el vínculo que construyó con las redes sociales: "Hace un tiempo empecé a entender algo que en su momento me resultó muy incómodo de empezar a entender, que es que no quiero ser más un influencer. (..) Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble, y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero", explicó.

El cierre de una etapa de más de 10 años en Instagram

La despedida también tuvo una manifestación concreta en su perfil. Maratea eliminó las publicaciones que había acumulado en Instagram y conservó solamente el video en el que explica su determinación.

"Simplemente, voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida", dice en los primeros segundos.

Su recorrido en esa plataforma comenzó a ganar visibilidad entre 2013 y 2015, aunque no se conoce con precisión cuándo abrió la cuenta. Con el tiempo, llegó a superar los 3 millones de seguidores y convirtió su presencia digital en una plataforma para desarrollar distintas iniciativas solidarias.

Esa exposición también le abrió oportunidades en los medios tradicionales y lo transformó en una figura reconocida más allá de Instagram.

Al despedirse, Maratea eligió destacar lo que se lleva de esa experiencia y el recorrido compartido con quienes lo acompañaron durante esos años. "Me llevo estos 10 años conmigo. Me llevo todo lo que viví, lo que aprendí y lo que construimos. Y me voy feliz", cerró.