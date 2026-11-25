Lo anunció en Todo Pasa, el programa de Matías Martin. El test que dio negativo, el grito desde el baño y cómo reaccionó su familia

El periodista Clemente Cancela va a ser papá. Lo contó este miércoles al aire en el programa "Todo Pasa" que conduce Matías Martin en Urbana Play: su pareja, la periodista Paloma Bokser, está embarazada y esperan un varón.

El anuncio llegó el mismo día en que la pareja hizo una nueva ecografía. "Hoy fue tremendo porque ya lo vimos moverse", contó Cancela ante sus compañeros.

Durante la charla, Cancela repasó cómo se enteraron, qué sintió en los primeros meses y cómo reaccionó su familia. También reveló que todavía no eligieron el nombre, aunque ya hay dos opciones finalistas.

Cancela y Bokser están en pareja desde 2018. Ella es periodista especializada en economía.

Cómo fue el anuncio en Todo Pasa

Cancela es uno de los integrantes de Todo Pasa, el programa que se emite de lunes a viernes de 13 a 16 por Urbana Play 104.3 FM. Lo conduce Matías Martin junto a Cancela, Emilse Pizarro y Juan Ferrari.

La conversación arrancó en tono de humor, con metáforas futboleras de sus compañeros, que enseguida empezaron a preguntarle todos los detalles: cuándo se enteró, cómo se lo contó a su familia y si ya sabían el sexo.

A lo largo de la charla, Cancela alternó las anécdotas graciosas con momentos más emotivos.

Cómo se enteraron del embarazo

Según contó Cancela, la pareja decidió buscar un hijo poco antes de que él viajara al Mundial de fútbol, que se jugó entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. "Fue justo el día antes de viajar al Mundial", recordó.

La búsqueda llevó unos cuatro meses. En el medio, hubo un mes con un atraso que generó ilusión, pero el test dio negativo.

La noticia llegó a fines de septiembre. Ese mes, el padre de Paloma tenía que someterse a una pequeña intervención, y ella quería darle una buena noticia antes. Se hizo un test de embarazo que dio negativo, pero dos días después repitió la prueba y el resultado fue positivo. "Me pegó un grito desde el baño", contó Cancela.

Después del test, la pareja confirmó el embarazo con un análisis de sangre.

Por qué un test de embarazo puede dar negativo al principio

En la charla, Cancela y sus compañeros se detuvieron en un detalle que les pasa a muchas parejas: un test casero puede dar negativo si se hace demasiado pronto.

Los tests de embarazo que se compran en la farmacia detectan en la orina una hormona que el cuerpo empieza a producir después de la implantación del embrión. En los primeros días, el nivel de esa hormona puede ser todavía bajo para que el test lo detecte. Por eso, ante un resultado negativo con un atraso, se suele recomendar repetir la prueba unos días después o hacer un análisis de sangre, que es más sensible.

Cómo vivió Clemente Cancela los primeros meses

Cancela, que tiene 49 años, contó que se hizo un estudio de fertilidad para saber si estaba todo bien, y describió ese momento con humor ante sus compañeros.

También habló de la incertidumbre de los primeros tres meses, una etapa que definió como rara, por la mezcla de ilusión y miedo a que algo saliera mal. "Yo sentía mucha inseguridad de que los estudios salgan bien", reconoció.

Clemente Cancela en el programa 'Todo Pasa' Urbana Play - crédito Clemente Cancela

En ese período, la pareja hizo los controles habituales del primer trimestre, entre ellos un estudio genético y la ecografía de translucencia nucal, uno de los estudios que se hacen en esa etapa del embarazo. Así supieron que es un varón.

Sobre la primera ecografía, en la que se escuchan los latidos, dijo: "Por favor que esté todo bien, porque ya es un ser humano".

Qué dijo sobre Paloma Bokser

Uno de los momentos más sentidos de la charla llegó cuando habló de su pareja. "Lo que ella tiene por delante es emocionante, es heroico", dijo.

En otro tramo de la charla, resumió lo que siente: "Tengo la oportunidad de vivir la paternidad de una manera positiva".

Además, contó que para él es "una modificación absoluta de la vida" que recién empieza, y que siente "un círculo de amor" de amigos y familiares que ya se ofrecieron a prestarles la cuna y ropa de bebé.

Cómo reaccionó su familia

Los padres de ambos se enteraron durante la primera semana, después del análisis de sangre. La mamá de Cancela, de 86 años, recibió la noticia con mucha alegría. "Se puso muy contenta, estaba como loca", relató.

Con humor, contó que al principio su mamá le preguntó si podía contarlo y él le pidió que esperara. Esta semana, finalmente, la habilitó a decírselo a una prima que vive en Corrientes, que es su ahijada. "Yo creo que esta semana ya se enteró todo Caballito", bromeó. La familia de Paloma, sus padres y hermanos, también ya lo sabe.

¿Ya eligieron el nombre del bebé?

Cancela contó que, como confiaban en que el embarazo iba a llegar pronto, aprovechó el viaje al Mundial para comprar ropa de bebé en tiendas de Estados Unidos. "Ya tengo ropa comprada", reveló, y explicó que lo hizo porque era un viaje que no sabía si iba a volver a hacer.

Hacia el final, sus compañeros le preguntaron por el nombre. Todavía no hay una decisión: hubo un largo debate y, según se contó al aire, hay dos nombres que pican en punta, aunque no los revelaron.

Mientras tanto, la pareja ya empezó a preparar la llegada del bebé con la ayuda de su entorno, entre la ropa que trajo del viaje y lo que les prestan amigos que ya tuvieron hijos.