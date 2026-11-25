Dos hermanos de 22 y 23 años dejaron todo para abrir un local por el que pasaron 1.200 personas en solo dos días. Cómo les fue en el primer mes

Ella tenía 23 años y trabajaba en finanzas en una gran empresa. Él tiene 22, estudia Comercialización y vendió su auto para terminar de financiar el proyecto. Así nació Kalo el local de frozen yogurt griego que los hermanos Fionna y Santino Pallas abrieron el 24 de octubre en Palermo Soho.

En su primer mes, el emprendimiento superó todo lo que esperaban. Según cuentan, 1.200 personas pasaron por el local en los dos primeros días y en el primer mes ya entregaron 12.788 vasos. Los fines de semana, se arman colas en la puerta. "La verdad, nunca nos lo imaginamos", dijo Santino a iProfesional.

La apuesta llega en un momento en que el frozen yogurt griego se volvió tendencia en el mundo. Uno de los casos más conocidos es el de Myka, una marca nacida en Madrid que ya tiene más de 175 franquicias en 16 países, según Time Out, y que a principios de este año abrió su primer local en Estados Unidos, en Miami Beach.

¿Quiénes son los hermanos detrás de Kalo?

La idea fue de Fionna. Probó el frozen yogurt en distintos lugares fuera del país y, al volver a Buenos Aires, lo buscó sin encontrar nada parecido. Se lo propuso a su hermano y decidieron lanzarse. "Nos tiramos de cabeza", resumió Santino.

Para hacerlo, los dos tuvieron que dejar algo en el camino: Fionna renunció a su trabajo en finanzas en una de las corporaciones más grandes del país, y Santino vendió su auto para completar la inversión. Hoy ella se encarga de la administración y él, del marketing.

Según sus fundadores, Kalo es el primer local de greek frozen yogurt de la Argentina. Está en Honduras 4775, en Palermo Soho.

¿Qué es el frozen yogurt griego?

El frozen yogurt es un postre helado que se sirve de máquina, con una textura parecida a la del helado soft, pero hecho a base de yogur. En la versión griega, la base es yogur griego, que se diferencia del común porque se cuela para quitarle parte del suero. Por eso es más espeso y cremoso, y tiene más proteínas.

En el caso de Kalo, la fórmula suma además kéfir, una leche fermentada con bacterias y levaduras. El producto sale de la máquina y cada cliente le agrega frutas, salsas y toppings a gusto.

¿Por qué se llama Kalo?

El nombre tiene dos explicaciones. Por un lado, kalo significa "bueno" en griego, y lo eligieron porque desde el principio se plantearon una filosofía de "siempre lo mejor". Por otro, su apellido, Pallas, también es de origen griego. "Tenía que ver con nosotros", explicó Santino.

Esa identidad aparece también en los vasos. Cada tamaño tiene un diseño distinto, inspirado en Grecia, con más de 70 elementos griegos. Entre todos ellos, escondieron uno solo argentino, para mezclar las dos culturas.

¿Cuánto cuesta el frozen yogurt griego en Kalo?

El local ofrece tres tamaños, y todos incluyen toppings y una salsa:

Chico: $9.000, con 1 topping y 1 salsa.

$9.000, con 1 topping y 1 salsa. Mediano: $13.000, con 2 toppings y 1 salsa.

$13.000, con 2 toppings y 1 salsa. Grande: $16.000, con 3 toppings y 1 salsa.

Cada topping extra cuesta $1.500. Así, pasar del vaso chico al mediano suma $4.000, y del mediano al grande, $3.000, con un topping más en cada salto.

La base puede ser yogur griego, sorbete de frambuesa o mitad y mitad - crédito Gentileza Kalo

Muchos de los toppings se elaboran de forma artesanal todos los días en el propio local, como los crumbles y la granola.

¿Qué diferencia hay con un helado tradicional?

Según sus creadores, no es un helado de crema: la base es yogur griego y kéfir, una leche fermentada. Lo presentan como un postre hecho con ingredientes reales, sin conservantes ni colorantes y más liviano.

"No venimos a decir que el helado está mal, cada cosa tiene su momento", aclaró Santino. "La diferencia es que con Kalo no tenés que elegir entre algo rico y algo que te haga bien".

Para quienes no consumen lácteos, la alternativa es el sorbete de frambuesa, que es apto para veganos y se puede pedir solo o combinado con el yogur.

La idea es que cada cliente lo arme a su gusto: más sano o más indulgente según el día, después de entrenar o en una salida con amigos.

¿Quién desarrolló las recetas?

Para las recetas, los hermanos buscaron a un especialista. Le escribieron por Instagram a Santiago Nieto, un maestro heladero sanjuanino. "Le escribimos por Instagram sin esperar demasiado y terminamos conociéndolo", contó Santino.

Santiago Nieto, el maestro heladero sanjuanino que desarrolló las recetas de Kalo - crédito Kalo

Nieto se crio entre helados: su vínculo con el oficio nació en Portho, la heladería familiar que fundaron sus padres en San Juan. Desde 2005 se formó en la Argentina y en Italia. En 2019 fue campeón argentino, en 2022 integró el equipo nacional que se consagró campeón latinoamericano de heladería artesanal y en 2024 formó parte del equipo argentino que terminó cuarto en la Gelato World Cup, en Rimini. Según Kalo, en 2025 obtuvo además en Roma el premio al mejor helado del mundo en formato monoporción.

Hoy Nieto es el asesor de producto de Kalo. Trabajó la fórmula con ellos en la máquina hasta lograr la textura que buscaban, cremosa y liviana, y capacitó al equipo antes de la apertura. También participó en el balance de sabores y en la definición de los estándares de calidad de la marca. Además, creó el primer sorbete, de frambuesa y apto para veganos, que según los fundadores es uno de los más pedidos.

¿Cómo les fue en el primer mes?

Los 12.788 vasos del primer mes equivalen a más de 400 por día en promedio, en un local que recién empezaba a hacerse conocido. Además de las colas, el crecimiento se vio en redes sociales. Según los hermanos, todo fue orgánico: nunca pagaron publicidad.

En el primer mes, Kalo entregó 12.788 vasos en su local de Palermo Soho - crédito Gentileza Kalo

El ejemplo más claro llegó cuando publicaron un video buscando personal: en una semana recibieron 2.700 currículums para cuatro puestos, es decir, unos 675 postulantes por cada vacante.

Ahora quieren organizar eventos seguido para la comunidad que se formó alrededor de la marca, a la que llaman "la Kaloneta".

¿Van a abrir más locales?

Abrir nuevos locales "está en carpeta", según Santino, y ya trabajan en eso. Pero, por ahora, la prioridad es otra. "Hoy el foco es consolidar nuestro primer local: llevamos un mes abiertos y está funcionando muy bien. Lo demás llegará más adelante", dijo.