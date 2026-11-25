Una fiesta al aire libre para homenajear el mate reunirá a productores, música folclórica, gastronomía y propuestas culturales para chicos

El 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate en la Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió celebrarlo este domingo 29 de noviembre con una mega jornada gratuita en plena Av. de Mayo. El evento Mate BA promete transformar ocho cuadras de la avenida en un paseo peatonal dedicado a la infusión más argentina.

La cita es de 11 a 19 h en Av. de Mayo al 800. El Gobierno de la Ciudad organiza este encuentro junto al Ministerio de Desarrollo Económico, el Museo del Mate, la Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con el objetivo de celebrar una tradición que une a millones de argentinos todos los días.

La fecha del 30 de noviembre se eligió para homenajear al caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, conocido como Andresito. Fue el primer gobernador argentino nacido en estas tierras y gran impulsor del cultivo de yerba mate en Misiones.

El domingo, ese tramo de la avenida quedará cerrado al tránsito. La propuesta invita a llegar con mate y termo propio para sumarse a una celebración masiva al aire libre.

Qué se puede hacer en Mate BA

La feria contará con stands de marcas y productores de yerba mate de distintas provincias. Los visitantes podrán conocer variedades, hablar con productores y comprar mates, termos, bombillas, portamates y accesorios.

Habrá un escenario principal con programación continua durante toda la jornada. Las actividades incluyen:

Charlas y demostraciones con sommeliers especializados en yerba mate

Explicaciones sobre técnicas de preparación y perfiles sensoriales

Conversaciones con científicos sobre investigaciones actuales

Música en vivo y shows folclóricos

Presentaciones de cuerpos de baile tradicionales

Para acompañar la mateada, un sector gastronómico ofrecerá pastafrola, pastelitos, chipá y medialunas. Todas preparaciones clásicas que combinan perfecto con un buen mate.

Los más chicos tendrán su propio espacio recreativo. Mientras los adultos recorren stands y participan de charlas, habrá propuestas pensadas especialmente para que las familias disfruten juntas toda la jornada.

También se montará un espacio artístico con intervenciones y actividades participativas para el público adulto. La idea es que nadie se aburra en ningún momento del día.

Cómo participar del Desafío Matero

El Museo del Mate abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita durante todo el domingo. En su planta alta funcionará una de las propuestas más originales del evento.

El Desafío Matero invita a poner a prueba los conocimientos sobre yerba mate. Para participar, hay que retirar un Pasaporte Matero en los stands adheridos.

El recorrido consiste en visitar cinco expositores diferentes, donde se recibirá un sello en cada uno. Una vez completado el pasaporte con los cinco sellos, se accede al desafío final: una cata a ciegas guiada por especialistas.

En esa cata, los participantes deberán identificar variedades de yerba mate solo por sus características sensoriales. Aroma, sabor, color y textura serán las únicas pistas disponibles.

El Museo del Mate y La Usina Matera organizan esta actividad conjunta. Es una forma entretenida de aprender sobre los distintos perfiles que puede tener la yerba mate según su origen y procesamiento.

Qué sigue después del evento: la Semana del Mate

Mate BA marca el inicio de la primera edición de la Semana del Mate, que se extenderá del 30 de noviembre al 6 de diciembre. El lema elegido es "Argentina toma mate".

Durante esos siete días habrá propuestas y actividades en simultáneo en distintos puntos de la Ciudad. Se habilitará un mapa interactivo para descubrir establecimientos adheridos.

Bares, cafés, restaurantes y comercios participarán con promociones especiales vinculadas a la yerba mate. El mapa permitirá conocer qué ofrece cada lugar y planificar recorridos.

La iniciativa busca expandir la celebración más allá de un solo día. Una semana completa dedicada a la infusión que nos representa en todo el mundo.