Cuánto costará en Pinamar ingresar con 4x4, motos o cuatriciclos a médanos de La Frontera
De cara a la temporada de verano y con el objetivo de ordenar el tránsito recreativo sobre la arena, la Municipalidad de Pinamar dio a conocer los valores vigentes y las condiciones de aplicación de la Tasa Ambiental por Vehículo (Ecotasa). Este tributo local grava exclusivamente el ingreso motorizado a los sectores públicos habilitados para la circulación todoterreno en La Frontera Norte y La Frontera Sur, sin afectar a quienes circulan únicamente por la planta urbana del partido.
Según explicaron desde la comuna costera, a diferencia de otros gravámenes destinados a rentas generales, la recaudación de la Ecotasa tiene una asignación específica y exclusiva: financiar tareas de remediación ambiental de los médanos, el mantenimiento operativo de los corredores habilitados y el cuidado integral del ecosistema costero frente al impacto del tránsito vehicular.
Entrada a La Frontera en Pinamar: cuánto cuesta acceder a los médanos
De acuerdo con el cuadro tarifario oficial correspondiente a noviembre de 2026, los conductores que deseen ingresar a los bancos de arena de La Frontera deberán abonar alguno de los siguientes esquemas según el tiempo de permanencia:
- Abono semanal: $55.607,50.
- Abono mensual: $106.937,50.
- Temporada completa: $320.812,50 (con vigencia desde el 15 de noviembre hasta el 30 de abril).
- Abono anual: $427.750.
Quiénes deben pagar para entrar a los médanos en Pinamar y qué vehículos están exceptuados
La normativa municipal establece que el pago de la tasa resulta obligatorio para camionetas 4x4 y motocicletas con patente que ingresen a los sectores delimitados en ambos extremos de La Frontera. No obstante, el régimen contempla exenciones directas para determinados rodados y contribuyentes locales:
- UTV y cuatriciclos empadronados: Quedan exceptuados aquellos vehículos de este tipo que se encuentren inscriptos en el padrón municipal y hayan abonado previamente el derecho de inscripción correspondiente.
- Vehículos radicados: Los rodados municipalizados dentro del Partido de Pinamar no tributan la tasa.
- Residentes exentos: De acuerdo con la Ordenanza 7389/2026, pueden tramitar una exención del 100% las personas humanas con domicilio real en Pinamar y las personas jurídicas con domicilio fiscal o sede social en el distrito, siempre que acrediten una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años de residencia o radicación. Para gestionar este beneficio —que tiene vigencia anual y caduca ante cambio de domicilio o transferencia del rodado— se debe presentar el DNI que acredite la antigüedad requerida, el título o cédula del vehículo y la documentación reglamentaria complementaria.