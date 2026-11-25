El Municipio costero anunció el precio de la Ecotasa que se cobrará exclusivamente para acceder a los extensos sectores de bancos de arena

De cara a la temporada de verano y con el objetivo de ordenar el tránsito recreativo sobre la arena, la Municipalidad de Pinamar dio a conocer los valores vigentes y las condiciones de aplicación de la Tasa Ambiental por Vehículo (Ecotasa). Este tributo local grava exclusivamente el ingreso motorizado a los sectores públicos habilitados para la circulación todoterreno en La Frontera Norte y La Frontera Sur, sin afectar a quienes circulan únicamente por la planta urbana del partido.

Según explicaron desde la comuna costera, a diferencia de otros gravámenes destinados a rentas generales, la recaudación de la Ecotasa tiene una asignación específica y exclusiva: financiar tareas de remediación ambiental de los médanos, el mantenimiento operativo de los corredores habilitados y el cuidado integral del ecosistema costero frente al impacto del tránsito vehicular.

Entrada a La Frontera en Pinamar: cuánto cuesta acceder a los médanos

De acuerdo con el cuadro tarifario oficial correspondiente a noviembre de 2026, los conductores que deseen ingresar a los bancos de arena de La Frontera deberán abonar alguno de los siguientes esquemas según el tiempo de permanencia:

Abono semanal: $55.607,50.

Abono mensual: $106.937,50.

Temporada completa: $320.812,50 (con vigencia desde el 15 de noviembre hasta el 30 de abril).

Abono anual: $427.750.

Quiénes deben pagar para entrar a los médanos en Pinamar y qué vehículos están exceptuados

La normativa municipal establece que el pago de la tasa resulta obligatorio para camionetas 4x4 y motocicletas con patente que ingresen a los sectores delimitados en ambos extremos de La Frontera. No obstante, el régimen contempla exenciones directas para determinados rodados y contribuyentes locales: