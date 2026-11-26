La marca de Agustina Cherri cumple un año. Cuánto cuestan sus cuatro productos a base de hongo Reishi y cómo se usa la rutina completa

Mundía, la marca de cuidado de la piel de Agustina Cherri, cumple un año. La actriz la lanzó en noviembre de 2025 con cuatro productos formulados a base de hongo Reishi, y hoy esa rutina completa cuesta $260.000 en la tienda online de la marca.

Comprar los cuatro productos por separado o en el kit cuesta lo mismo: el kit no tiene descuento, solo suma más cuotas sin interés.

La marca celebra su primer aniversario con una campaña en Nueva York, una presentación en una feria internacional en Italia y planes de lanzar nuevos productos.

Así, Mundía se suma a la lista de figuras del espectáculo que se volcaron a los negocios propios. En el caso de Cherri, apostó por un rubro competitivo, el de la cosmética natural, con una propuesta de pocos productos y precios de alta gama.

¿Cuánto cuestan los productos de Agustina Cherri?

Estos son los precios publicados en la tienda online de Mundía:

Sérum de Limpieza: $46.000 .

. Esencia de Reishi: $58.000.

Gotas de Reishi: $76.000.

Crema Natural de Reishi: $80.000.

Según la tienda, cada producto tiene un contenido de 50 ml. Eso significa que el mililitro va de $920 en el sérum de limpieza a $1.600 en la crema, el producto más caro de la línea.

La tienda ofrece 3 cuotas sin interés en todos los productos y 6 cuotas en el kit completo. Con esa financiación, la crema queda en tres pagos de $26.667.

¿Conviene comprar el kit completo?

La marca vende el Kit Mundía Skin, con los cuatro productos, a $260.000. Ese precio es exactamente la suma de los cuatro por separado, por lo que el kit no tiene descuento. La ventaja es la financiación: se puede pagar en 6 cuotas sin interés de $43.333, en lugar de 3.

Para quien quiera probar la marca sin comprar la rutina completa, la opción más económica es el sérum de limpieza, a $46.000, que también se puede pagar en tres cuotas de $15.333.

La tienda también vende tarjetas de regalo, una opción para las Fiestas: la Gift Card Raíz cuesta $120.000, la Esencial $180.000 y la Ritual $260.000.

¿Cómo se usa la rutina de Mundía?

La línea está pensada como una rutina de cuatro pasos. Según las descripciones de la tienda, cada producto cumple una función distinta:

Sérum de Limpieza: es el primer paso. Está formulado con activos de origen vegetal y, según la marca, ayuda a equilibrar el sebo facial y a dejar los poros más limpios sin resecar la piel.

Esencia de Reishi: es una bruma hidratante que se puede usar en cualquier momento del día, antes o después del maquillaje.

Gotas de Reishi: es un concentrado del hongo, con betaglucanos, que apunta a hidratar en profundidad y fortalecer la barrera de la piel.

Crema Natural de Reishi: es una crema ultraligera para el día y la noche, que según la marca ayuda a proteger la piel de los daños de la exposición solar.

La idea, según su creadora, es que la rutina sea corta y fácil de sostener todos los días.

¿Qué es el hongo Reishi?

El Reishi es un hongo que se usa desde hace siglos en la medicina tradicional de Oriente, donde se lo conoce como "el hongo de la longevidad". Hoy aparece en suplementos y también en productos de cosmética, como parte de la tendencia de cosmética con hongos.

Según la marca, es un adaptógeno y es el ingrediente central de toda la línea. Agustina lo definió como "todo lo que quería para mi piel en un solo ingrediente".

Los productos de Mundía, según la empresa, son veganos, hipoalergénicos, libres de parabenos y siliconas, sin gluten y testeados dermatológicamente.

¿Cómo nació Mundía?

La actriz, con más de tres décadas de carrera, contó que desde hacía años le interesaban la alimentación consciente y la cosmética natural, y que probaba productos y comparaba fórmulas sin encontrar uno que reuniera todo lo que buscaba.

Agustina Cherri lanzó Mundía en noviembre de 2025 - crédito Agustina Cherri

"Siempre me interesó mucho el cuidado de la piel y encontrar productos que realmente funcionaran. Entonces pensé en hacer lo que a mí me hubiera gustado encontrar, algo natural, que funcione y que no te lleve media hora a la mañana", explicó.

El nombre de la marca surgió en una charla con su hija Muna. La propuesta se basa en una rutina de cuatro pasos: limpiar, hidratar, mejorar y proteger, con un enfoque que la marca llama pro-age, que propone acompañar los cambios de la piel en cada etapa y cuidarla con el paso del tiempo.

¿Qué famosos participaron de Mundía Delivery?

Una de las estrategias de la marca fue Mundía Delivery, un formato para redes sociales en el que la propia Agustina visita a distintas figuras con la caja de productos y les cuenta cómo usarlos.

Por esas visitas pasaron, entre otros, Cris Morena, con quien la actriz compartió los inicios de su carrera, Claudia Villafañe, Gastón Pauls, Marcela Kloosterboer y Luciano Pereyra.

El formato aprovecha una de las ventajas que tienen las marcas de famosos: la llegada directa a sus propios seguidores y a los de los invitados, sin depender solo de la publicidad tradicional.

¿Qué planes tiene la marca?

En su primer año, Mundía dio sus primeros pasos fuera del país. Agustina viajó a Italia para presentar la marca en Cosmoprof, la feria de cosmética de Bolonia, una de las más importantes del sector a nivel mundial, y ahora lanzó una nueva campaña realizada en Nueva York.

"Queremos seguir creciendo y llegar a otros países. Estamos desarrollando productos complementarios y funcionales que acompañan la línea, siempre con la misma idea de una rutina simple que se sostenga en el día a día", adelantó la actriz.