Crecen las apuestas deportivas entre adolescentes. Qué señales tienen que mirar los padres, qué hacer y cuándo pedir ayuda profesional

Las apuestas deportivas ganan terreno entre los adolescentes argentinos. Según el estudio "Los adolescentes y las finanzas", de Junior Achievement, el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y BBVA, las menciones a apuestas deportivas entre los jóvenes que tienen amigos que apuestan pasaron del 23% al 40% entre 2024 y 2026.

El relevamiento, que encuestó a 4.144 jóvenes de entre 14 y 19 años de las 24 jurisdicciones del país, muestra además que el 10% de los varones reconoce haber apostado online en el último mes, contra el 3% de las mujeres. Y que el tema casi no aparece en las familias: solo el 4% dice que las apuestas forman parte de las conversaciones en su casa.

Los datos llegan en una semana clave: el Senado busca votar este jueves la Ley de Ludopatía, que prohíbe el acceso de menores a las plataformas y la publicidad de apuestas online.

Para los padres, la pregunta es concreta: qué señales mirar, cómo hablar del tema y cuándo pedir ayuda. "Es importante entender que el cerebro de los adolescentes es un cerebro que aún se encuentra en desarrollo", explicó Matías Sánchez Sanda, psicoterapeuta del Departamento de Psicoterapia de INECO.

¿Cuántos adolescentes apuestan online?

Según el estudio, el 39% de los adolescentes tiene amigos que apostaron online en el último mes, una baja frente al 54% de 2024. Sin embargo, la práctica propia casi no cambió: el 6,5% reconoce haber apostado, frente al 7% de la medición anterior.

Lo que sí cambió es el tipo de juego. Las apuestas deportivas pasaron del 23% al 40% de las menciones, mientras que los casinos virtuales bajaron del 77% al 60%. Y los más chicos, de 14 a 16 años, las mencionan más que los de 17 a 19: 45% contra 37%.

El fútbol es la puerta de entrada. Durante el Mundial 2026, ya se había advertido sobre el alarmante dato de las apuestas entre menores, cuando las marcas de apuestas tenían fuerte presencia en camisetas, transmisiones y redes.

¿Por qué apuestan?

Según los adolescentes, sus amigos lo hacen sobre todo por "dinero fácil" (60%) y por diversión (30%). Solo el 6% lo asocia con una adicción.

¿Qué señales de alerta tienen que mirar los padres?

Según Sánchez Sanda, estas son algunas de las señales que pueden indicar que un adolescente está apostando online:

Cambios en la personalidad o el comportamiento.

Deudas inexplicables, efectivo o nuevas posesiones.

Una cantidad inusual de tiempo frente a los dispositivos electrónicos.

Un interés inusual en equipos o deportistas.

Exhibición exagerada de dinero.

Presumir sobre las apuestas y usar el lenguaje del juego.

Síntomas de ansiedad o cambios en el estado de ánimo.

¿Por qué los adolescentes son más vulnerables?

El especialista explicó que el cerebro adolescente suele mostrar una mayor sensibilidad a las recompensas y más dificultades para controlar los impulsos y regular las emociones. Además, la percepción del riesgo puede ser menor.

"Estos factores pueden llevar a los adolescentes a exponerse con más facilidad a situaciones riesgosas, como el consumo problemático de sustancias o conductas de juego", señaló. Por eso, son una población especialmente vulnerable a las conductas adictivas.

A eso se suma el mecanismo de las apuestas, basado en recompensas intermitentes, y el hecho de que muchos chicos desconocen cómo funcionan y cuáles pueden ser sus consecuencias.

¿Qué hacer si un hijo apuesta?

La recomendación es actuar con calma y mantener un diálogo abierto y empático. "Es crucial establecer un espacio de confianza donde el adolescente se sienta escuchado sin ser juzgado, permitiendo entender qué función está cumpliendo el juego en su vida", indicó Sánchez Sanda.

Al hablar del tema, el especialista sugiere explicarles que el juego no es una forma de ganar dinero, que los resultados dependen del azar y no de la habilidad, que no es posible predecirlos y que el juego puede volverse adictivo, al igual que las drogas o el alcohol.

Según el especialista el mejor momento para pedir ayuda profesional es cuando es el adolescente presenta una o varias de las señales de alarma. "No hay que demorar la realización de la consulta, para que no progrese la problemática", advirtió.

¿Cómo saber si un sitio de apuestas es legal?

En la Argentina, cada provincia habilita a sus propios operadores. En la Ciudad lo hace la Lotería de la Ciudad (LOTBA), y en la Provincia, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). Los sitios habilitados en ambas jurisdicciones operan con direcciones terminadas en ".bet.ar".

Lo más importante es que ningún sitio legal permite apostar a menores de 18 años. Si un adolescente apuesta, lo más probable es que lo haga en una plataforma ilegal o con la cuenta de un adulto. Y el 37% dice que sus amigos no revisan si el sitio es legal.

¿Qué cambia con la Ley de Ludopatía?

El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, prohíbe el acceso de menores, exige verificación biométrica, prohíbe la publicidad de apuestas online y el uso de tarjeta de crédito, y fija penas de 3 a 8 años de prisión para quienes operen sitios sin autorización.

Este miércoles, el proyecto se debatió en un plenario de comisiones del Senado, donde expuso el obispo Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, que llevó más de 20.000 firmas para pedir que se apruebe con urgencia.

El oficialismo propuso cambios. Si el Senado aprueba el proyecto con modificaciones, deberá volver a Diputados. El proyecto pierde estado parlamentario el 30 de noviembre.

¿Dónde pedir ayuda?

En la Provincia de Buenos Aires funciona una línea gratuita de atención por consumos digitales y apuestas, el 0800-222-5462, que atiende de lunes a viernes de 8 a 24 y los fines de semana de 10 a 22, y que está pensada también para familiares. Además, los sitios ilegales se pueden denunciar ante la Lotería de cada jurisdicción.

El estudio deja un dato alentador: el 78% de los adolescentes consulta a sus padres cuando tiene dudas sobre dinero. La familia sigue siendo la primera referencia, aunque las apuestas casi no aparezcan en la conversación.