En la Legislatura bonaerense, Mariela Vitale presentó un proyecto de ley para que adultos de más de 65 años no tengan que pagar por renovar registro

Con el objetivo de aliviar el peso económico que implican los trámites recurrentes para los adultos mayores, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Mariela Vitale, presentó en las últimas horas un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para establecer la gratuidad en la renovación de la licencia de conducir destinada a personas mayores de 65 años.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora argumentó que este grupo etario enfrenta una carga financiera desproporcionada respecto del resto de los conductores debido a los plazos más acotados que fija la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Mientras que entre los 65 y los 70 años el registro debe renovarse cada tres años, a partir de los 70 años el trámite pasa a ser estrictamente anual, lo que obliga a los jubilados y adultos mayores a abonar los aranceles hasta tres veces más seguido. "Esta exigencia de mayor periodicidad representa un mayor gasto para los adultos mayores de la provincia de Buenos Aires" y "se traduce en un desembolso reiterado y desproporcionado", advirtió Vitale.

Renovar la licencia en Buenos Aires: qué tasas elimina el proyecto y qué requisitos se mantienen

La propuesta parlamentaria apunta directamente a eximir del pago de los tributos de jurisdicción provincial a quienes soliciten renovar sus registros particulares, manteniendo sin cambios las evaluaciones médicas y psicofísicas obligatorias para circular:

Categorías alcanzadas: El beneficio comprende exclusivamente a las licencias de las clases A y B, que habilitan la conducción de motocicletas y automóviles particulares, quedando excluidas las categorías de carácter profesional y comercial.

Conceptos exentos: Elimina el cobro del Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAP) y de cualquier otra tasa o derecho de oficina dependiente de la administración pública provincial, tanto centralizada como descentralizada.

Trámite sin burocracia extra: Para acceder a la exención, el conductor únicamente deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente que acredite tanto la edad requerida como el domicilio real en territorio bonaerense, prohibiéndose expresamente la exigencia de gestiones administrativas adicionales.

Qué pasará con los aranceles municipales en los 135 distritos

Dado que el costo final de renovar el registro en territorio bonaerense combina tasas nacionales, provinciales y comunales, el proyecto aclara que la eliminación automática abarca únicamente los gravámenes bajo órbita de la Provincia.

No obstante, el articulado invita expresamente a los 135 municipios bonaerenses —incluida la capital provincial, La Plata— a adherir a la futura ley mediante la sanción de ordenanzas locales que supriman las tasas y derechos municipales vinculados al trámite. De este modo, si la iniciativa obtiene sanción legislativa, la gratuidad total del carnet dependerá de la decisión que adopte cada intendencia.