El emblemático jardín del Parque 3 de Febrero estrenó una colección de 25 variedades históricas en sus 3,4 hectáreas de extensión

El Rosedal de Palermo atraviesa uno de los momentos más coloridos del año y suma una nueva propuesta para quienes visitan este emblemático espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires. En plena floración de primavera, el jardín estrenó un sector dedicado a la historia de la rosa, con una colección de 25 variedades antiguas que permite conocer los orígenes de muchas de las flores que hoy forman parte de sus canteros.

El nuevo recorrido, denominado La Historia de la Rosa, busca mostrar cómo evolucionó esta especie a lo largo de los siglos y acercar a los visitantes a sus variedades más antiguas. La incorporación amplía la colección del Rosedal, que ahora reúne 118 variedades de rosales en sus 3,4 hectáreas de extensión.

Una de las vistas más atractivas que ofrece El Rosedal de Palermo - crédito GCBA

De acuerdo con el Gobierno porteño, el espacio cuenta con 93 variedades modernas, entre ellas rosas de estilo inglés, híbridos de té, arbustivas, floribundas y trepadoras. A ellas se sumaron 25 variedades históricas, que permiten reconstruir parte de la evolución botánica de esta flor.

Cómo es el nuevo paseo dedicado a la historia de la rosa

El sector fue diseñado para que los visitantes puedan descubrir las diferencias entre las variedades antiguas y las modernas. Los nuevos ejemplares fueron incorporados en canteros que habían perdido protagonismo dentro del jardín, sin alterar el diseño original del paseo.

Uno de los detalles del recorrido es el sendero de granza que separa ambos sectores. Según explicaron desde la Comuna 14, este camino representa los siglos y las distancias geográficas que mantuvieron separadas a las distintas variedades hasta su encuentro en el Rosedal.

La incorporación fue posible gracias a donaciones de coleccionistas y aficionados a las rosas, que aportaron ejemplares para recuperar y compartir parte de la historia de esta especie.

La iniciativa tiene un objetivo educativo y patrimonial: permitir que vecinos y turistas conozcan los antecesores de muchas de las variedades actuales y descubran la diversidad botánica que conserva este jardín porteño.

Dónde queda el Rosedal de Palermo y qué otros atractivos tiene

El Rosedal está ubicado dentro del Parque 3 de Febrero, en el barrio de Palermo, y es uno de los espacios verdes más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Su historia comenzó en 1914, cuando fue diseñado por el ingeniero agrónomo Benito Carrasco, con un estilo francés caracterizado por la simetría y la distribución de sus canteros.

Además de la colección de rosas, el paseo cuenta con otros atractivos históricos y culturales, entre ellos:

El Jardín de los Poetas : reúne bustos dedicados a escritores y figuras de la literatura.

: reúne bustos dedicados a escritores y figuras de la literatura. El Patio Andaluz : fue construido en 1929 y donado por la ciudad de Sevilla a Buenos Aires.

: fue construido en 1929 y donado por la ciudad de Sevilla a Buenos Aires. El Puente Blanco : también conocido como Puente Helénico o Puente Griego, atraviesa el lago del Rosedal.

: también conocido como Puente Helénico o Puente Griego, atraviesa el lago del Rosedal. El lago: forma parte del paisaje característico del jardín y completa el recorrido entre los senderos y los rosales.

En 2011, el Rosedal fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad. Al año siguiente recibió el reconocimiento internacional Jardín de Excelencia, otorgado por la Federación Mundial de las Sociedades de Rosas.

Con más de un siglo de historia, el jardín continúa siendo uno de los paseos más representativos de Buenos Aires. La nueva colección de rosas antiguas suma una propuesta para conocer su patrimonio natural desde otra perspectiva, mientras miles de flores despliegan sus colores y perfumes durante la primavera.