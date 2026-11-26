El fenómeno astronómico llegará en diciembre y será la Luna llena más cercana a la Tierra de todo el año. Para la astrología, impactará en 4 signos

El calendario astronómico de 2026 tendrá un último espectáculo antes de terminar el año: la Superluna Fría, un fenómeno que permitirá observar el satélite natural con un tamaño aparente mayor y más brillo de lo habitual. Se producirá en diciembre y será la última superluna del año, luego de la registrada el 24 de noviembre.

En Argentina, la Luna llena alcanzará su punto máximo el miércoles 23 de diciembre a las 22.28 h. Se tratará de la superluna más cercana a la Tierra de 2026, por lo que será una oportunidad especial para observarla a simple vista, sin necesidad de utilizar telescopios ni otros instrumentos.

El fenómeno también despierta interés desde la astrología. Debido a que la Luna estará en Cáncer, en oposición al Sol en Capricornio, las interpretaciones astrológicas señalan que los signos cardinales podrían experimentar movimientos y definiciones en cuestiones personales, familiares, laborales y afectivas.

Cuándo será la última superluna de 2026 y cómo verla desde Argentina

La última superluna del año tendrá lugar el 23 de diciembre en horario argentino, cuando la Luna alcance su fase llena a las 22.28 h. El instante astronómico será a la 1.28 UTC del jueves 24 de diciembre.

Se la conoce popularmente como Luna Fría, una denominación tradicional vinculada con la llegada del invierno en el hemisferio norte y las bajas temperaturas de diciembre.

Para observarla no será necesario contar con equipamiento especial. Se podrá apreciar a simple vista y, para disfrutar mejor de su tamaño aparente, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

La salida de la Luna sobre el horizonte también puede ofrecer una imagen especialmente llamativa, ya que los edificios, árboles y otros elementos del paisaje permiten apreciar mejor su dimensión.

Qué signos del zodíaco serán afectados por la última superluna

Desde la astrología, la Superluna Fría tendrá una influencia particular sobre los cuatro signos cardinales: Cáncer, Capricornio, Aries y Libra. La interpretación se relaciona con la posición de la Luna en Cáncer y el Sol en Capricornio, un eje asociado con el equilibrio entre las necesidades personales y las responsabilidades.

Estas son las principales áreas que podría movilizar en cada signo, según las interpretaciones astrológicas:

Cáncer : al producirse en su signo, la superluna pondrá el foco en las emociones, el bienestar personal y los vínculos familiares. Podría ser un momento de reflexión y cierre de etapas.

: al producirse en su signo, la superluna pondrá el foco en las emociones, el bienestar personal y los vínculos familiares. Podría ser un momento de reflexión y cierre de etapas. Capricornio : la oposición entre la Luna y el Sol en su signo llevará la atención hacia las relaciones de pareja, los compromisos y la necesidad de equilibrar la vida profesional con los afectos.

: la oposición entre la Luna y el Sol en su signo llevará la atención hacia las relaciones de pareja, los compromisos y la necesidad de equilibrar la vida profesional con los afectos. Aries : el movimiento estará relacionado con el hogar, la familia y las decisiones vinculadas con la vivienda. La interpretación astrológica propone revisar las bases emocionales antes de iniciar nuevos proyectos.

: el movimiento estará relacionado con el hogar, la familia y las decisiones vinculadas con la vivienda. La interpretación astrológica propone revisar las bases emocionales antes de iniciar nuevos proyectos. Libra: el foco estará puesto en el trabajo, las metas profesionales y la exposición pública. Podrían surgir definiciones sobre responsabilidades y el rumbo laboral.

Estas interpretaciones pertenecen al campo de la astrología y no constituyen predicciones científicas sobre el comportamiento o el futuro de las personas.

Por qué la última superluna de 2026 será especial

Una superluna ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con un momento de cercanía del satélite a la Tierra, conocido como perigeo. Como la órbita lunar es elíptica, la distancia entre ambos cuerpos cambia a lo largo del recorrido.

En esas condiciones, la Luna puede verse más grande y brillante que durante una luna llena promedio. Según los cálculos astronómicos, la superluna de diciembre será la más cercana a nuestro planeta de todo 2026.

Aunque la diferencia de tamaño no siempre resulta evidente a simple vista, el fenómeno ofrece una oportunidad para observar y fotografiar el cielo durante las últimas noches del año.