Aunque el cielo esté despejado, el fenómeno tiene una explicación natural y está relacionado con la presencia de un pequeño insecto

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se encontraron con una escena llamativa durante las últimas semanas: una especie de llovizna que cae de los árboles y moja las veredas, los autos y a quienes caminan por debajo de sus copas, incluso en jornadas sin precipitaciones.

Aunque a primera vista parece una lluvia muy fina, el fenómeno tiene un origen natural y está relacionado con la actividad de un insecto que habita en las tipas, una de las especies más características del arbolado porteño.

Se trata de la chicharrita de la espuma (Cephisus siccifolius), que se alimenta de la savia de estos árboles y produce una sustancia transparente que termina desprendiéndose de las ramas en forma de pequeñas gotas.

La Tipuana tipu (tipa) es uno de los árboles más grandes de la Ciudad de Buenos Aires - crédito GCBA

El episodio es conocido popularmente como el "llanto de las tipas" y, pese a la sorpresa que genera entre los peatones, no representa un peligro para la salud, las mascotas ni los propios ejemplares.

Por qué cae una extraña llovizna de los árboles en Buenos Aires

La explicación está en el ciclo de alimentación de la chicharrita de la espuma. Durante su etapa juvenil, conocida como ninfa, el insecto se instala en los brotes tiernos de las tipas y succiona la savia para alimentarse.

Como este líquido contiene mucha agua y pocos nutrientes, necesita procesar grandes cantidades y elimina el excedente en forma de pequeñas gotas. Al mismo tiempo, mezcla ese líquido con una sustancia proteica y aire para producir una espuma que funciona como protección frente al sol y los depredadores.

Con el paso del tiempo, parte de esa espuma se desprende de las ramas y cae sobre las personas y los vehículos. Así se genera la sensación de que está lloviendo debajo de los árboles, aunque no haya nubes ni precipitaciones.

El fenómeno fue explicado por Jorge Fiorentino, de la Dirección General de Arbolado de la Ciudad, quien aclaró que el líquido es completamente inocuo y no produce efectos perjudiciales.

Cuándo aparece el fenómeno y cuándo deja de caer agua de las tipas

El llamado "llanto de las tipas" suele registrarse durante la primavera, especialmente entre fines de octubre y comienzos de diciembre.

Esto se debe a que coincide con el período de mayor desarrollo y alimentación de las ninfas de la chicharrita. Cuando los insectos completan su transformación y llegan a la etapa adulta, el goteo desaparece.

Las condiciones ambientales también podrían influir en la intensidad del fenómeno. La brotación de los árboles, la humedad y las temperaturas primaverales son algunos de los factores que los especialistas consideran relevantes.

Sin embargo, todavía no existen estudios concluyentes que permitan establecer una relación directa entre las condiciones meteorológicas y la cantidad de gotas que caen de las ramas.

Dónde están las tipas que producen esta llovizna en CABA

Las tipas son árboles de gran porte, que pueden superar los 20 metros de altura. Tienen troncos robustos, copas frondosas y ramas extendidas. Hacia fines de la primavera también se destacan por sus flores amarillas.

En la Ciudad de Buenos Aires forman parte del paisaje de numerosas avenidas, parques y plazas. Según el último censo oficial de arbolado porteño, hay 14.847 ejemplares de tipa en la Ciudad: 9.330 están en calles y veredas, mientras que otros 5.517 se encuentran en espacios verdes.

Entre las avenidas donde se pueden observar importantes alineaciones de estos árboles se encuentran:

Avenida Pedro Goyena, en Caballito.

Avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Elcano.

Avenida Dorrego.

Avenida Melián.

Avenida Amancio Alcorta.

Avenida Brasil.

La avenida Pedro Goyena concentra la mayor cantidad de ejemplares, con 132 tipas distribuidas a lo largo de 18 cuadras. También se destaca la avenida Valentín Alsina, dentro del Parque Tres de Febrero, en Palermo.

Qué son las tipas y quién las incorporó al arbolado porteño

El nombre científico de esta especie es Tipuana tipu. Es originaria de las yungas del norte argentino y de zonas del sur de Bolivia.

Su incorporación al paisaje urbano de Buenos Aires estuvo vinculada con el arquitecto y paisajista francés Carlos Thays, quien dirigió la Dirección de Parques y Paseos de la Ciudad entre 1891 y 1913.

Durante ese período impulsó la plantación de tipas en distintas avenidas y espacios públicos, con el objetivo de embellecer el paisaje porteño y ampliar su arbolado.

Más de un siglo después, estos árboles siguen siendo parte de la identidad de numerosos barrios. Y durante algunas semanas de cada primavera, su presencia vuelve a llamar la atención por un fenómeno que parece una lluvia inesperada, pero que tiene una explicación completamente natural.