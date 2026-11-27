La reconocida ciudad cordobesa se prepara para recibir a miles de turistas con una amplia cartelera a partir del 22 de diciembre

Villa Carlos Paz comienza a calentar motores para el verano 2026/2027 con una cartelera que promete atraer a turistas de todo el país. La ciudad cordobesa ya tiene cerca de 40 espectáculos confirmados, con reconocidas figuras del teatro, nuevas comedias, musicales y propuestas para toda la familia. La presentación oficial será el 30 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y la apertura de la temporada está prevista para diciembre.

Así es el Dique San Roque de Villa Carlos Paz - crédito Villa Carlos Paz Turismo

Casi 40 espectáculos: quiénes llegarán a los teatros de Villa Carlos Paz

La temporada teatral 2027 tendrá una amplia variedad de propuestas y reunirá a figuras reconocidas del espectáculo argentino. Entre los nombres confirmados aparecen Pedro Alfonso, Paula Chaves, Fátima Flórez, Andrea del Boca, Nazarena Vélez, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.

Uno de los regresos más esperados será el de Pedro Alfonso, quien celebrará sus 15 años de trayectoria teatral en Villa Carlos Paz con "Manos arriba". La comedia contará también con Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Camila de los Santos. El estreno está previsto para el 25 de diciembre en el Teatro del Lago.

Otra de las apuestas fuertes será Fátima Flórez, que regresará al Teatro Holiday junto a Matías Alé y elenco, con un nuevo espectáculo de humor e imitaciones.

La cartelera también tendrá a Andrea del Boca, quien protagonizará "Votemos", una comedia que compartirá con Esteban Prol, Facundo Gambandé, Yipio y Anna del Boca, entre otros artistas.

Por su parte, Nazarena Vélez encabezará "Vecinos en peligro", junto a Diego Pérez, Barbie Vélez, Santiago Camaño, Nicolás Maiques y Tato Algorta. La obra llegará al Teatro del Sol.

El humor tendrá otro de sus puntos fuertes en "Los Mosqueteros del humor", con Miguel Ángel Rodríguez, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Alex Conforti, en el Teatro Candilejas.

También se presentará "Argenmatch", el espectáculo que reunirá a Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, acompañados por Belén Francese, Nerina Sist y elenco.

Música, folklore y espectáculos para toda la familia

La programación no estará limitada a las comedias y los espectáculos humorísticos. También habrá musicales, propuestas folklóricas, stand-up, magia y alternativas infantiles.

Entre las principales propuestas musicales se destaca La Konga, que tendrá presentaciones todos los jueves en el Teatro Luxor. En esa misma sala, el Oficial Gordillo presentará un nuevo espectáculo junto a Zaúl Showman e invitados, mientras que Mago Matus y Willy Magia ofrecerán funciones de ilusionismo.

La música y las tradiciones argentinas también tendrán su lugar con "Bien Argentino". "Entre ustedes", de Ángel Carabajal, y "Mestiza 2027", con Mariana Clemensó y elenco.

Además, Kike Teruel encabezará la peña folklórica "La Nochera", con invitados especiales y funciones previstas en el Multiespacio LIV.

La cartelera se completará con propuestas de tango, malambo, humor y espectáculos infantiles, con opciones para distintos públicos y edades.

Cuándo se presenta la temporada teatral de Villa Carlos Paz 2027

El lanzamiento oficial de la temporada 2026/2027 se realizará el lunes 30 de noviembre a las 13 h, en el Mercado de los Carruajes, ubicado en avenida Leandro N. Alem 852, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro contará con la participación de productores, artistas y representantes del sector turístico. La iniciativa busca promocionar a Villa Carlos Paz como uno de los principales destinos de entretenimiento del verano argentino.

En tanto, desde el municipio confirmaron que la apertura oficial de la temporada será el 22 de diciembre. Los principales estrenos teatrales comenzarán a partir de Navidad.

La programación todavía podría incorporar nuevos espectáculos durante las próximas semanas, por lo que la oferta definitiva podría superar las cerca de 40 propuestas que ya están confirmadas.

Con figuras reconocidas, regresos esperados y propuestas para distintos gustos, Villa Carlos Paz se prepara para una nueva temporada en la que el teatro volverá a ser uno de los grandes atractivos de las vacaciones de verano.