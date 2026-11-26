Una formación golpeó un chapón entre Colegiales y Carranza y provocó humo y chispazos. El SAME evacuó a 219 pasajeros y revisan el resto de las vías

El Tren Mitre está completamente interrumpido este jueves 26 de noviembre. Desde las 6:30, según Trenes Argentinos, no circulan los tres ramales que salen de Retiro: Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre. La suspensión se debe a un incidente en el que una formación quedó detenida entre las estaciones Colegiales y Carranza, en medio de humo y chispazos.

Según informó la empresa, el tren, que iba de José León Suárez a Retiro, golpeó un objeto metálico que estaba sobre las vías. "El tren agarró un chapón y eso produjo una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica", explicaron.

El SAME evacuó a 219 pasajeros y los bomberos apagaron un principio de incendio debajo de uno de los vagones. No hubo heridos de gravedad.

Por ahora, no hay horario estimado para que se normalice el servicio. En un comunicado, Trenes Argentinos señaló que "las causas de la presencia del objeto sobre el tendido de vías son materia de investigación" y que su personal trabaja para restablecer el servicio lo antes posible.

¿Qué pasó en el Tren Mitre?

La formación cubría el recorrido del ramal José León Suárez hacia Retiro cuando, entre Colegiales y Carranza, pasó por encima de una chapa metálica que estaba sobre las vías. El impacto provocó una falla en el sistema eléctrico: los pasajeros escucharon chispazos, vieron humo y, debajo de uno de los vagones, se inició un fuego.

El operativo de emergencia se concentró a la altura de Ciudad de la Paz al 100, entre Concepción Arenal y Santos Dumont, en el barrio de Colegiales. Allí trabajaron equipos de Trenes Argentinos, bomberos y personal del SAME.

La evacuación no fue inmediata. Por seguridad, hubo que esperar a que se cortara la energía del tercer riel antes de que los pasajeros pudieran bajar a las vías. El operativo terminó poco antes de las 8.

"Evacuamos a 219 pasajeros, de los cuales tres sufrieron ataques de pánico y lipotimia. El operativo está finalizado", confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien aclaró que "no hay patologías de urgencias". Ninguno de los asistidos tuvo que ser trasladado a un hospital.

¿Qué es el tercer riel y por qué provocó chispazos?

Los trenes eléctricos del Mitre toman la energía de un tercer riel, un riel adicional que corre al costado de las vías y lleva la corriente que alimenta a las formaciones.

Cuando un objeto metálico, como una chapa, queda en contacto con ese riel y con el tren, puede provocar un cortocircuito. Eso es lo que genera los chispazos, el humo y, en algunos casos, un principio de incendio como el de este jueves.

Por eso, para evacuar a los pasajeros con seguridad, primero hay que cortar la energía del sector. Y por eso también el servicio no puede volver hasta que se revise toda la zona.

¿Por qué no funciona el Tren Mitre?

El servicio sigue interrumpido porque los equipos técnicos están revisando el resto de los chapones que hay en la zona. Se trata de placas metálicas colocadas en las paredes que están a los costados de las vías, que deben estar bien aseguradas.

Según se informó desde el lugar, uno de esos chapones se desprendió, tocó la vía y provocó el chispazo y la falla eléctrica que dejó detenida a la formación. Ahora, el trabajo se concentra en controlar los que están cerca, para evitar que se repita un desprendimiento.

En su último reporte, a las 8:22, la cuenta oficial del Tren Mitre informó que el servicio en las líneas Suárez, Mitre y Tigre sigue suspendido por problemas técnicos.

¿Qué dicen los pasajeros?

Entre los pasajeros, el malestar fue evidente. "Es la tercera o cuarta vez que pasa esto", dijo uno de los evacuados, en declaraciones. Otro pasajero contó que la formación se detuvo cerca de las 6:30. Según el relato, los pasajeros escucharon chispazos y vieron humo después de que el tren rozara la chapa que había quedado sobre las vías.

¿Qué obras se hicieron en el Tren Mitre este año?

El incidente ocurre en una línea que estuvo en obras durante buena parte de 2026. Entre enero y marzo, el Mitre funcionó con servicio limitado durante casi dos meses y sus ramales no llegaban a Retiro, mientras se renovaba el sistema de señalamiento en el acceso a la terminal, que tenía partes con más de 100 años de antigüedad.

Los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre quedaron sin servicio tras el incidente

En el ramal Tigre, además, se renovaron 29 kilómetros de vías, se modernizaron 13 andenes y se mejoraron 16 pasos a nivel y varios puentes. Según las estimaciones oficiales, el objetivo era reducir unos 10 minutos el viaje entre Retiro y Tigre a mitad de año, y unos 17 minutos en total hacia fines de 2026.

La modernización apuntaba, según la información oficial, a reducir las cancelaciones y las demoras por problemas técnicos.

El servicio volvió a Retiro el 12 de marzo, junto con el tren a Rosario, que también recuperó su llegada a la terminal.

¿Cómo viajar sin el Tren Mitre?

Los tres ramales del Mitre conectan la estación Retiro con distintas localidades del norte y el noroeste del conurbano bonaerense, como Tigre, San Isidro y José León Suárez, por lo que la interrupción afecta a miles de usuarios.

Por el momento, Trenes Argentinos no informó servicios alternativos para los usuarios de los tres ramales. La empresa actualiza el estado del servicio en la cuenta oficial del Tren Mitre en X y en su app.

Antes de salir, conviene consultar esos canales, donde la empresa informa cuando se normaliza la circulación.