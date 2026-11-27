Recorre hospitales públicos con equipos de última generación. Cómo funciona, qué estudios hace y cómo acceder a la atención sin costo

Una camioneta convertida en consultorio ya recorre hospitales públicos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires para hacer estudios de la vista gratuitos a personas que no tienen acceso a ese tipo de controles. Se trata de la Unidad Móvil Oftalmológica de Charles Centro Oftalmológico y la Fundación Facoextrema que, según sus impulsores, es la primera del país con este nivel de equipamiento.

En sus primeros tres meses de funcionamiento, la unidad hizo más de 15 operativos y evaluó a más de 500 pacientes, de acuerdo con los datos de los organizadores. Además, viajó a Resistencia, en Chaco, donde sirvió de apoyo para trasladar el equipamiento de un quirófano y realizar 250 cirugías de cataratas gratuitas en el Hospital Perrando.

La atención es 100% gratuita para los pacientes, confirmaron desde la organización. Pero no funciona como un puesto al que se puede acercar cualquier persona: los operativos se coordinan con hospitales, que son los que derivan a los pacientes que necesitan estos estudios.

El problema que busca atacar es concreto. Según la Organización Mundial de la Salud, las cataratas afectan a más de 94 millones de personas en el mundo, y casi la mitad de quienes quedaron ciegos por esta causa todavía no pudo acceder a la cirugía que necesita.

¿Cómo es la unidad móvil oftalmológica?

La unidad es una camioneta Sprinter acondicionada como consultorio, con el mismo tipo de tecnología que el centro usa en sus sedes de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una rampa de acceso en la parte trasera y un toldo lateral para recibir a los pacientes.

La Unidad Móvil Oftalmológica tiene generador propio y conexión satelital - - crédito Gentileza Charles Centro Oftalmológico

Para poder trabajar en cualquier lugar, aunque no haya una conexión eléctrica disponible, cuenta con su propio generador de energía. También tiene conexión satelital, lo que permite enviar los estudios en el momento para que los especialistas los analicen a distancia.

El proyecto surgió de un trabajo conjunto: el centro médico aporta a los profesionales que atienden en la unidad y la Fundación Facoextrema participa como cocreadora de la iniciativa.

¿Qué estudios de la vista se pueden hacer?

La camioneta permite realizar distintos estudios oftalmológicos de alta complejidad, que ayudan a detectar alteraciones en la visión y posibles enfermedades oculares. Incluye estudios que en muchos hospitales del país no están disponibles. Uno de los equipos toma en menos de medio segundo una imagen panorámica de casi toda la retina, sin tocar el ojo y sin necesidad de dilatar la pupila.

Ese estudio sirve para detectar a tiempo el daño en la vista causado por la diabetes, incluso antes de que dé síntomas, además de señales de presión arterial alta, desgarros o desprendimientos de retina y alteraciones del nervio óptico.

La unidad también tiene un tomógrafo de coherencia óptica (OCT), que funciona como un escáner de alta resolución de las capas internas del ojo. Es clave para identificar enfermedades que avanzan en silencio, como la degeneración macular asociada a la edad, la hinchazón de la retina por diabetes y el glaucoma.

A eso se suman un tonómetro, que mide la presión dentro del ojo con un soplido de aire, un refractómetro computarizado para saber qué graduación necesita cada paciente, el clásico cartel de letras para medir la agudeza visual y un equipo para estudiar el campo visual.

¿Por qué es importante el diagnóstico temprano?

Muchas de las enfermedades de la vista más frecuentes no avisan. El glaucoma, por ejemplo, puede dañar el nervio óptico sin dar síntomas hasta que la pérdida de visión ya es irreversible. Por eso, los controles periódicos son la principal herramienta para cuidar la vista.

"En enfermedades oftalmológicas prevalentes, la detección temprana es la mejor forma de cuidar la visión, y muchas personas nunca habían tenido la posibilidad de realizarse estos chequeos de alta complejidad", señaló el Dr. Martín Charles, director médico de Charles Centro Oftalmológico.

Según el especialista, el objetivo es llegar a los pacientes que más lo necesitan y apoyar a los hospitales públicos y centros de salud que hoy no cuentan con esta tecnología, para que puedan diagnosticarlos a tiempo.

¿Dónde estuvo la unidad móvil y adónde va?

En estos primeros meses, la camioneta trabajó en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos distritos del conurbano bonaerense, como Merlo, Avellaneda, Tres de Febrero y Almirante Brown, además de la localidad de Laferrere, en La Matanza.

El operativo más grande fue en Resistencia, Chaco. Allí, junto a la Fundación Facoextrema y la Fundación Elena Barraquer, la unidad se usó para llevar el equipamiento completo de un quirófano y operar de cataratas a 250 pacientes en situación de vulnerabilidad en el Hospital Perrando.

La cirugía de cataratas consiste en reemplazar el cristalino que se volvió opaco por una lente artificial, y permite recuperar la visión perdida por esta causa.

Los organizadores anticiparon que ya tienen programados nuevos destinos en otras provincias, aunque todavía no informaron cuáles serán. Como los operativos se organizan a través de los hospitales, los pacientes que quieran atenderse deben consultar en el centro de salud público de su zona.

¿Quién está detrás del proyecto?

Charles Centro Oftalmológico fue fundado en 1998 por el Dr. Daniel Charles y se especializa en enfermedades de la retina de alta complejidad. Del equipo también forman parte los doctores Martín y Nicolás Charles. El centro tiene cuatro sedes en la Ciudad de Buenos Aires y abarca más de 12 especialidades, como retina, cataratas, córnea, cirugía refractiva y glaucoma.

La Fundación Facoextrema, por su parte, es la organización que cocreó la iniciativa y que participó de la campaña quirúrgica en Chaco.