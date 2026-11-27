Assist Card lanza descuentos, hasta 18 cuotas sin interés y un plan anual familiar para cubrir emergencias médicas y vuelos en este verano

A pocas semanas del comienzo de la temporada alta de verano y con la planificación de las vacaciones de 2027 en marcha, el Black Friday se consolida como una ventana estratégica para resolver uno de los rubros más determinantes del presupuesto turístico: la asistencia integral al viajero.

Para los argentinos que ya tienen en la mira destinos internacionales como Brasil, el Caribe, Estados Unidos o Europa, anticipar esta contratación permite acceder a condiciones comerciales excepcionales y evitar desequilibrios financieros severos ante cualquier imprevisto fuera del país.

En este escenario, Assist Card, compañía líder en asistencia integral al viajero, presentó dos propuestas de valor diseñadas específicamente para el mercado argentino en el marco del Black Friday, que combinan ahorro directo, financiación en pesos y protección extendida para todo el grupo familiar:

Descuentos y financiación en planes individuales y múltiples: hasta 55% de descuento en sus planes de asistencia al viajero, con la posibilidad de financiar en hasta 18 cuotas sin interés con bancos seleccionados o acceder a un 10% de descuento extra abonando en un solo pago.

Lanzamiento del Plan Familiar Anual: una propuesta pensada para familias que buscan tranquilidad durante todo el año por solo 159 dólares finales, que incluye cobertura integral para dos adultos y hasta cuatro menores de 21 años gratis.

Por qué la asistencia al viajero se volvió indispensable para los argentinos

La manera de organizar un viaje cambió de forma profunda en los últimos años. Reservar pasajes aéreos y definir el alojamiento ya no alcanza cuando el desplazamiento ocurre fuera de las fronteras nacionales. Mientras que antes de la pandemia alrededor de 6 de cada 10 argentinos salían del país con respaldo, hoy 8 de cada 10 viajeros contratan un producto de asistencia al viajero antes de embarcar.

Este crecimiento responde a una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud, pero también a una realidad económica concreta: enfrentar una emergencia médica o un problema logístico en el exterior sin cobertura puede comprometer años de ahorro familiar. "Hoy, 8 de cada 10 argentinos que viajan lo hacen con un producto de asistencia en viaje. La salud tomó, luego de la pandemia, un rol fundamental: el cuidarse", señala Sebastián Bras Harriott, CEO de Assist Card para Argentina y Chile.

La relación entre el costo de prevenir y el riesgo de viajar desprotegido es contundente. Contratar una asistencia integral representa apenas entre un 2% y un 3% del presupuesto total de las vacaciones. Sin embargo, los aranceles sanitarios en los destinos más elegidos por los turistas argentinos muestran por qué esa inversión mínima resulta decisiva:

Costos estimados de cada tipo de atención en el exterior.

Más allá de las cifras extremas de una cirugía de urgencia en territorio estadounidense, incluso una consulta básica en guardia, estudios diagnósticos de rutina o una internación breve en una clínica privada de Brasil o el Caribe superan con facilidad los 1.500 a 3.000 dólares. En ese contexto, la planificación responsable incorpora la asistencia al viajero como un componente fijo del presupuesto, al mismo nivel que el pasaje o el hospedaje.

Cancelaciones de vuelos y seguros de tarjetas de crédito: cómo complementar la cobertura

Si bien las urgencias médicas lideran las estadísticas —concentrando el 85% de las prestaciones de asistencia, desde cuadros febriles, infecciones respiratorias y gastroenteritis hasta traumatismos o urgencias odontológicas—, el 15% restante refleja otro foco creciente de preocupación para los pasajeros: las contingencias operativas y aerocomerciales.

El movimiento récord en los aeropuertos internacionales y los episodios recientes de cancelaciones y demoras masivas de vuelos, como sucedió en Estados Unidos, expusieron la fragilidad de los itinerarios ante factores climáticos, técnicos o de congestión aérea.

Assist Card ofrece 18 cuotas sin interés y un plan anual familiar para cubrir emergencias médicas y vuelos - crédito Assist Card

Cuando un vuelo se cancela o una conexión se pierde, contar con una organización capaz de brindar soporte inmediato en la reprogramación de vuelos, reservas hoteleras, localización de equipaje demorado o extravío de documentos marca la diferencia entre quedar varado o resolver el contratiempo con respaldo profesional.

Muchos viajeros cuentan con el seguro incluido en su tarjeta de crédito, un beneficio valioso para comenzar a viajar con respaldo. Sin embargo, según el banco y el tipo de tarjeta, hay aspectos que conviene revisar y complementar para estar protegido ante una emergencia real:

Topes de cobertura para revisar: los montos incluidos en las tarjetas son un buen punto de partida, pero pueden resultar insuficientes ante los costos hospitalarios de destinos como Brasil, Estados Unidos o Europa. Assist Card permite ampliar esos montos y reforzar la cobertura según el destino. Gestión de reintegros: algunos seguros de tarjetas prevén que el pasajero afronte los gastos en destino y luego solicite el reembolso al regresar. Con Assist Card se puede complementar esa cobertura con asistencia directa, sin desembolsos imprevistos durante el viaje. Alcance para el grupo familiar: algunas coberturas bancarias aplican al titular que abonó el pasaje con ese medio de pago, y pueden tener condiciones particulares para deportes recreativos o condiciones médicas preexistentes. Conviene verificarlo y, de ser necesario, extender la protección a toda la familia. Asistencia operativa integral 24/7: una compañía especializada suma infraestructura propia en aeropuertos y centrales médicas dedicadas a acompañar al pasajero minuto a minuto, un complemento ideal al beneficio de la tarjeta.

Por eso, lo ideal es complementar el beneficio de la tarjeta: comunicarse con Assist Card permite revisar la cobertura que ya se tiene y ampliar sus montos según el destino, delegando la gestión completa del incidente sin desembolsos imprevistos ni intermediaciones burocráticas.

"Para nosotros, asistir es acompañar. Hace más de 50 años que estamos al lado de los viajeros antes, durante y después de cada viaje, especialmente en esos momentos difíciles o de incertidumbre en los que una respuesta puede hacer toda la diferencia. Somos la única compañía que cuenta con respaldo económico suficiente para responder ante cualquier situación que puedan tener. Es clave considerar este punto al momento de elegir una asistencia", destaca Bras Harriott.

Contratar una asistencia integral representa solo entre 2% y 3% del presupuesto total de las vacaciones.

Escala global, telemedicina y contención humana: los pilares del liderazgo

Fundada en 1972 y miembro del grupo Starr Insurance, Assist Card construyó a lo largo de más de cinco décadas una red de alcance global diseñada para dar respuesta inmediata en los cinco continentes. Esa combinación entre especialización histórica y respaldo patrimonial sólido sostiene su posición de liderazgo en la industria de la asistencia al viajero.

Los números operativos de la compañía dimensionan la magnitud de su estructura de atención:

Cobertura internacional en más de 190 países: Capacidad de respuesta inmediata tanto en grandes capitales como en destinos turísticos remotos.

53 oficinas y locales comerciales: Puntos de atención interconectados con tecnología de última generación para coordinar asistencias en tiempo real.

Presencia física en más de 15 aeropuertos internacionales: Asistencia presencial directa en terminales aéreas estratégicas.

9 centrales globales de coordinación: Operación ininterrumpida las 24 horas, los 7 días de la semana, con atención multilingüe para asistir al pasajero en su propio idioma.

Más de 3 millones de interacciones por año: Experiencia comprobada en consultas médicas, traslados sanitarios, localización de equipaje y emergencias complejas.

A esta infraestructura física se suma un ecosistema híbrido que integra innovación tecnológica con atención personalizada. De acuerdo con los datos de gestión de la compañía, el 60% de las prestaciones se canaliza mediante herramientas digitales —app móvil, WhatsApp y telemedicina—, permitiendo realizar videoconsultas médicas, recibir prescripciones de medicamentos, chatear con médicos o gestionar reintegros en un solo clic.

El 40% restante se resuelve mediante atención telefónica directa con operadores especializados en las centrales globales, un componente esencial cuando el viajero atraviesa una urgencia compleja, una hospitalización o una situación de estrés lejos de casa. Aunque la inteligencia artificial aporta agilidad operativa, la filosofía de servicio mantiene el trato humano en el centro."Empatizar con los viajeros en el momento del viaje, y en el momento en que te pasa algo, es todo. Buscamos que humanos de un lado, en la compañía, atiendan a humanos del otro lado, que son todos nuestros clientes", afirma Sebastián Bras Harriott.

Asimismo, la compañía sostiene prácticas de mejora continua basadas en la escucha directa de los pasajeros."Una vez por mes bajo al departamento de asistencias a escuchar llamados, porque es muy importante ponerte en la piel y en los zapatos del viajero. Este es uno de los ejercicios que nos permiten crecer como compañía y seguir siendo la mejor asistencia del país", agrega el ejecutivo.

Qué tener en cuenta para aprovechar el Black Friday en las vacaciones 2027

Con una conectividad aérea en expansión y un flujo turístico que proyecta un crecimiento sostenido hacia 2030, anticipar la contratación durante el Black Friday representa una oportunidad concreta para optimizar el presupuesto sin resignar cobertura.

Al evaluar opciones para los próximos viajes, resulta fundamental verificar tres aspectos clave:

Adecuación al destino y frecuencia: Confirmar que los topes respondan a los costos médicos reales de cada región y evaluar opciones anuales multitrip, como el Plan Familiar Anual por USD 169 finales para dos adultos y hasta cuatro menores de 21 años gratis.

Ecosistema digital y soporte no médico: Asegurar acceso a telemedicina 24/7, app móvil, WhatsApp y respaldo ante demora de equipaje, cancelación de vuelos, extravío de documentos y asistencia legal.

Solvencia y red propia: Priorizar organizaciones con infraestructura propia y respaldo financiero sólido.

Con descuentos de hasta el 55%, hasta 18 cuotas sin interés con bancos seleccionados, un 10% adicional en un pago y el lanzamiento del Plan Familiar Anual a u$S159 finales, la propuesta de Black Friday de Assist Card permite viajar en 2027 con total tranquilidad.