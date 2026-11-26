La marca se suma a la jornada de promociones con rebajas en artículos seleccionados de su tienda online, además de opciones de financiación

El Black Friday se convirtió en una de las fechas más esperadas por quienes buscan aprovechar descuentos antes de las fiestas de fin de año. La jornada nació en Estados Unidos y se realiza el día siguiente al Día de Acción de Gracias, aunque en distintos países las promociones suelen extenderse durante varios días.

En la Argentina, el evento también ganó espacio en el comercio electrónico y en las tiendas físicas. A diferencia de otras campañas, como el Cyber Monday, no existe una organización central que reúna a todos los comercios: cada empresa define qué productos incluye, cuánto duran las ofertas y qué medios de pago acepta.

En ese contexto, Hair Recovery participa del Black Friday con descuentos de hasta 50% en productos seleccionados de su tienda online. La propuesta incluye artículos para el cuidado diario del cabello, máscaras capilares y sets que combinan distintos productos.

Black Friday en Hair Recovery: algunos de los productos con 50% descuento

Entre las opciones que aparecen en la tienda oficial hay productos individuales y kits de tratamiento con rebajas de hasta la mitad de su precio original.

Uno de los destacados es el Set Control, Nutrición y Recuperación Capilar, que reúne shampoos, máscara de keratina y vitaminas. El precio publicado pasa de $154.000 a $77.000, con un descuento del 50%.

También figura el Set Anticaída Control para hombre, que incluye shampoos, ampollas Nutrifol y vitaminas Hair. Su valor promocional es de $76.500, frente a un precio anterior de $153.000.

Otra alternativa es el Set Restaurador Capilar, compuesto por Shampoo Repair y máscara de keratina para cabellos secos. Se ofrece a $26.500, cuando su precio de referencia es de $53.000.

En la categoría de cuidado capilar también se encuentra la máscara de keratina para cabellos secos Smooth Therapy, en presentación de dos unidades. El pack figura a $28.000, con un precio anterior de $56.000.

Los valores corresponden a los precios publicados en la tienda online y pueden modificarse durante la campaña, según disponibilidad y condiciones comerciales.

Los descuentos abarcan distintas categorías de la tienda, y los porcentajes arrancan a partir del 20% y en algunos llegan al 50%.

Cuotas y envío gratis

Además de los descuentos, la tienda online de Hair Recovery informa la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

También ofrece envío gratuito para compras que superen los $85.000. Este beneficio está sujeto a las condiciones de la tienda y puede variar según el pedido.

Las promociones se pueden consultar y comprar a través del e-shop oficial de la marca, donde se encuentran disponibles los productos, sus precios actualizados y los medios de pago habilitados.