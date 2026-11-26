La casona tiene una fachada de piedra París traída de Francia, salones de época y un jardín de 292 metros cuadrados en plena City porteña

Miles de personas pasan todos los días por las calles del Microcentro porteño sin imaginar que, detrás de algunas fachadas históricas, todavía se conservan casonas que parecen pertenecer a otra época. Una de ellas es la Casa Roca, ubicada en San Martín 579, entre Tucumán y Lavalle, que acaba de salir a la venta por u$s2 millones.

La propiedad fue encargada por el expresidente Julio Argentino Roca al arquitecto Eduardo Sauze como residencia para sus hijas. Se inauguró en 1908 y conserva buena parte de sus características originales, desde los salones con pisos de madera y chimeneas de mármol hasta una escalera monumental que conduce a un jardín de casi 300 metros cuadrados.

La comercialización está a cargo de Miranda Bosch Real Estate & Art. Según la inmobiliaria, el inmueble se encuentra en muy buen estado de conservación y puede destinarse a distintos usos comerciales o institucionales, aunque su valor patrimonial impone condiciones para cualquier intervención.

Los pisos de roble de Eslavonia se mantienen en los ambientes principales - crédito Miranda Bosch Real Estate & Art

La casa que Roca mandó construir para sus hijas

La Casa Roca fue proyectada por Eduardo Sauze, un arquitecto argentino formado en la École des Beaux-Arts de París. El expresidente le encargó la construcción de una residencia para sus hijas, principalmente para Elisa Roca de Blaquier.

La casona fue diseñada en estilo neo Luis XVI, una corriente inspirada en la arquitectura francesa del siglo XVIII. Su fachada se destaca por la simetría, los ornamentos y la presencia de piedra París, un material que le da una apariencia diferente a la de los edificios de oficinas que la rodean.

Uno de los detalles más llamativos es que el frente fue esculpido en Francia y luego trasladado y montado en Buenos Aires. La casa compartía además un jardín con la vivienda del general Roca, ubicada en el terreno vecino.

El interior conserva elementos característicos de las grandes residencias de comienzos - crédito Miranda Bosch Real Estate & Art

La fachada fue restaurada en el marco del Plan Microcentro del Gobierno porteño. La puesta en valor concluyó en mayo de 2014 e incluyó iluminación arquitectónica para resaltar sus detalles y recuperar su presencia en la calle.

"Es de esas propiedades que te cambian la idea que tenés del centro. Desde la calle parece una casona más, pero cuando entrás no podés creer lo que hay atrás", cuenta Carlos Boero, director de inmuebles comerciales de Miranda Bosch.

Cómo es por dentro la mansión del Microcentro que está a la venta

El interior de la mansión conserva elementos característicos de las grandes residencias de comienzos del siglo XX. El ingreso conduce a un hall con columnas de mármol y, desde allí, se accede a salones amplios, con techos altos, molduras, arañas de cristal y bronce, boiseries de madera noble y chimeneas revestidas en mármol.

Los pisos de roble de Eslavonia forman parte de los detalles que se mantienen en los ambientes principales. La propiedad también cuenta con balcones, despachos privados y espacios que actualmente pueden funcionar como salas de reuniones o áreas de recepción.

Pero el principal atractivo aparece al fondo del edificio. Una escalinata imperial de piedra y herrería artística conecta los ambientes interiores con un jardín de 292 metros cuadrados.

En una zona dominada por oficinas, bancos y comercios, el espacio verde funciona como un pulmón privado que queda oculto desde la vereda. Es uno de los aspectos que más distingue a la propiedad dentro del Microcentro.

El principal atractivo aparece en el jardín del fondo del edificio - crédito Miranda Bosch Real Estate & Art

Cuánto cuesta la Casa Roca y qué uso puede tener

La mansión se ofrece a u$s 2.000.000. Según la ficha comercial, cuenta con una superficie total de 1.173 metros cuadrados, distribuidos entre sótano, planta baja y dos pisos superiores. También dispone de ascensor, cinco salas de reunión y una cochera cubierta ubicada en Tucumán 513.

Entre sus instalaciones figuran aire acondicionado, calefacción y acceso para personas con discapacidad. La inmobiliaria la presenta como una alternativa para instalar una sede corporativa, embajada, fundación, estudio profesional o desarrollar un proyecto cultural o gastronómico.

Sin embargo, quien la compre deberá respetar las normas de protección patrimonial. La Casa Roca tiene catalogación con protección estructural y se encuentra dentro del Área de Protección Histórica APH 51, "Catedral al Norte". Esto limita las modificaciones que pueden realizarse y exige preservar los elementos que le dan valor arquitectónico e histórico.

La propiedad reúne así dos características poco frecuentes en el mercado inmobiliario porteño: una ubicación en plena City y una arquitectura de comienzos del siglo pasado que sobrevivió a los cambios del entorno. Más de un siglo después de su inauguración, la antigua residencia de las hijas de Roca busca un nuevo dueño y un destino que permita mantenerla en actividad sin perder su identidad