Un hotel abrió su terraza frente al Cementerio de la Recoleta con desayuno o vino y 57 historias. Cuánto cuesta, horarios y cómo reservar

Desde una terraza de un décimo piso, el Cementerio de la Recoleta se ve como una pequeña ciudad de mármol, con calles internas, cúpulas y bóvedas. Esa vista, que hasta ahora estaba reservada a los huéspedes de un hotel, ya se puede disfrutar con un desayuno o con una copa de vino al atardecer, por $65.000 por persona.

Se trata del Mirador de la Historia, una propuesta que lanzó hace dos meses Urban Suites Recoleta, un hotel boutique de cuatro estrellas ubicado en Junín 1727, justo frente al cementerio. La experiencia combina la vista panorámica con una audioguía de 57 historias de personalidades que descansan allí, desde Eva Perón y Domingo Faustino Sarmiento hasta Adolfo Bioy Casares y Martín Karadagian.

"Somos el único punto así panorámico del cementerio de Recoleta a nivel hotelería", aseguró a iProfesional Rodrigo Nale Roxlo gerente comercial del hotel, que funciona desde hace 19 años en el barrio.

La novedad es que, por primera vez, pueden subir personas que no están alojadas en el hotel. Pero hay una condición: el acceso solo es posible con la propuesta gastronómica incluida.

¿Qué es el Mirador de la Historia?

La terraza del décimo piso del hotel, que tiene 34 suites, fue adaptada este año para funcionar como un espacio cultural y gastronómico. Hasta ese momento, solo la usaban los huéspedes. Según explicó el gerente comercial, la idea es "disfrutar de la terraza" y armar una propuesta que combinara la vista con la historia del lugar.

En cada mesa hay un código QR que lleva a una plataforma desarrollada por el propio hotel. Allí aparecen las 57 historias, que se pueden filtrar por la actividad que tuvo cada personaje en vida: escritores, presidentes, patriotas, científicos, deportistas, artistas y hasta leyendas urbanas.

Cada relato está disponible como audioguía en español, inglés y portugués, para escuchar desde el celular mientras se mira el paisaje.

Desde la terraza no se puede señalar una tumba en particular. Así lo aclara la propia plataforma: "Este mirador no señala tumbas. Señala memoria".

¿Cuánto cuesta y qué incluye?

La experiencia cuesta $65.000 por persona, en cualquiera de sus dos modalidades, y dura alrededor de una hora. Como se requiere un mínimo de dos personas, una salida en pareja cuesta $130.000.

Buenos Días Recoleta es la opción para la mañana: incluye un café o una infusión y una selección de especialidades, como medialunas o churros con chocolate.

El desayuno Buenos Días Recoleta - crédito Urban Suites Recoleta

Atardecer en el Mirador es la propuesta para el final del día, con una tabla de quesos y fiambres acompañada por una copa de vino.

Atardecer en el Mirador - crédito Urban Suites Recoleta

Las dos opciones incluyen el acceso a la audioguía con las 57 historias. No se puede subir solo a ver la vista: para quienes no se alojan en el hotel, la terraza únicamente se abre con alguna de las propuestas gastronómicas.

¿Cómo reservar y qué horarios tiene?

El mirador funciona todos los días, de 9 a 22. La reserva debe hacerse con al menos 24 horas de anticipación y requiere pago previo. Se puede gestionar a través del mail de reservas del hotel.

La capacidad es reducida: la terraza recibe hasta 16 personas al mismo tiempo, y la experiencia está sujeta a las condiciones climáticas.

¿Qué historias se pueden escuchar?

Las 57 historias recorren más de dos siglos de historia argentina. Entre los presidentes aparecen Bartolomé Mitre, Sarmiento, Carlos Pellegrini, Hipólito Yrigoyen y Arturo Illia. También está Eva Perón, presentada en la plataforma como "la más visitada".

En la sección de premios Nobel figuran Carlos Saavedra Lamas y Luis Leloir, cuya historia recuerda su vínculo con la invención de la salsa golf. Entre los escritores aparecen José Hernández, Victoria y Silvina Ocampo, Oliverio Girondo y Bioy Casares.

El deporte y el espectáculo también tienen su lugar, con el boxeador Luis Ángel Firpo, "el Toro de las Pampas", el aviador Jorge Newbery, la actriz Zully Moreno y Martín Karadagian, el creador de Titanes en el Ring.

Las leyendas urbanas son otro de los atractivos. Allí se cuentan, por ejemplo, la historia de Rufina Cambaceres, la joven de la que se dice que fue enterrada viva, y la de Liliana Crociati, que murió a los 26 años en un accidente en los Alpes y cuya bóveda tiene la escultura de su perro Sabú.

También aparecen el crimen de Felicitas Guerrero de Alzaga y la leyenda de Luz María García Velloso, la joven que, según una leyenda urbana, se le apareció a un muchacho una fría noche porteña.

La plataforma suma, además, secciones dedicadas a la medicina, con figuras como Guillermo Rawson y Cosme Argerich, y a la ciencia, con el naturalista Francisco Muñiz.

¿Para quién es la propuesta?

La experiencia está pensada tanto para turistas extranjeros, que llegan a Recoleta atraídos por el cementerio, como para porteños que quieran redescubrir el barrio desde otro lugar.

El hotel también ofrece la terraza para encuentros privados, desayunos de trabajo y after office, siempre con grupos reducidos. Además, según su web, trabaja junto a actores vinculados a la promoción turística de Buenos Aires para sumar el mirador a la oferta cultural de la Ciudad. A su vez se puede recorrer el Cementerio de la Recoleta que es uno de los paseos más visitados de Buenos Aires.