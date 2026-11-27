Cerrar la pestaña del navegador no alcanza para desconectar la cuenta. La advertencia de la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Cibercrimen

WhatsApp Web se convirtió en una herramienta habitual para quienes necesitan responder mensajes desde la computadora. Sin embargo, una práctica cotidiana puede representar un riesgo para la privacidad: dejar abierta la sesión después de utilizarla, especialmente cuando se trata de equipos compartidos o computadoras del trabajo.

La advertencia fue difundida por la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Cibercrimen (NCTAU), organismo dependiente del Centro Indio de Coordinación contra el Cibercrimen (I4C). Desde allí recomendaron extremar las precauciones al utilizar la plataforma y evitar el intercambio de información sensible desde dispositivos a los que otras personas puedan acceder.

El principal problema es que muchos usuarios creen que cerrar la pestaña o la ventana del navegador alcanza para desconectar WhatsApp. Sin embargo, la sesión puede permanecer activa en segundo plano y permitir que otra persona que utilice esa computadora ingrese a las conversaciones sin necesidad de volver a escanear el código QR.

Qué pasa si dejás abierta la sesión de WhatsApp Web

Mantener una sesión activa en una computadora compartida puede dejar expuesta información personal y conversaciones privadas. Si otra persona consigue acceder a la cuenta, puede consultar mensajes, grupos, contactos y archivos disponibles.

El riesgo no se limita a la pérdida de privacidad. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar esa información para llevar adelante diferentes maniobras fraudulentas, entre ellas:

Suplantación de identidad : hacerse pasar por el titular de la cuenta para contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo.

: hacerse pasar por el titular de la cuenta para contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Estafas económicas : utilizar la confianza de los contactos para solicitar transferencias de dinero o realizar pedidos falsos.

: utilizar la confianza de los contactos para solicitar transferencias de dinero o realizar pedidos falsos. Ataques de phishing : enviar enlaces maliciosos mediante conversaciones que parecen provenir de una persona conocida.

: enviar enlaces maliciosos mediante conversaciones que parecen provenir de una persona conocida. Robo de información: acceder a documentos, fotografías y conversaciones que pueden contener datos personales, laborales o financieros.

Otro de los peligros está relacionado con los códigos QR falsos. Los delincuentes pueden crear páginas que imitan la apariencia de WhatsApp Web para engañar a los usuarios y conseguir que vinculen su cuenta con un dispositivo controlado por terceros.

Cómo cerrar correctamente la sesión de WhatsApp Web

Para evitar que otras personas puedan acceder a las conversaciones, no alcanza con cerrar el navegador. Es necesario finalizar la sesión de manera manual.

El procedimiento puede realizarse directamente desde la computadora o desde el teléfono celular.

Desde WhatsApp Web:

Abrí WhatsApp Web en el navegador.

Ingresá al menú de configuración.

Seleccioná la opción «Cerrar sesión».

Confirmá la acción para desconectar la cuenta.

Desde el celular:

Abrí WhatsApp en el teléfono.

Ingresá a «Dispositivos vinculados».

Revisá el listado de computadoras y navegadores conectados.

Seleccioná el dispositivo que querés desconectar.

Presioná «Cerrar sesión».

Esta última alternativa resulta especialmente útil cuando una persona utilizó WhatsApp Web en una computadora ajena y se olvidó de desconectarse antes de retirarse.

Cinco recomendaciones para proteger tu cuenta de WhatsApp

Además de cerrar manualmente las sesiones, existen otras medidas que permiten reducir las posibilidades de sufrir un acceso no autorizado.

Entre las principales recomendaciones de seguridad se encuentran:

Evitar computadoras públicas o prestadas : es preferible no utilizar WhatsApp Web en cibercafés, equipos compartidos o dispositivos de desconocidos.

: es preferible no utilizar WhatsApp Web en cibercafés, equipos compartidos o dispositivos de desconocidos. Utilizar la navegación privada : si es indispensable ingresar desde una computadora ajena, se puede recurrir al modo incógnito, aunque esto no reemplaza el cierre manual de la sesión.

: si es indispensable ingresar desde una computadora ajena, se puede recurrir al modo incógnito, aunque esto no reemplaza el cierre manual de la sesión. Revisar los dispositivos vinculados : controlar periódicamente qué computadoras tienen acceso a la cuenta y desconectar aquellas que no se reconocen.

: controlar periódicamente qué computadoras tienen acceso a la cuenta y desconectar aquellas que no se reconocen. Mantener los programas actualizados : instalar las últimas versiones del navegador, del sistema operativo y de las herramientas de seguridad.

: instalar las últimas versiones del navegador, del sistema operativo y de las herramientas de seguridad. Activar la verificación en dos pasos: incorporar un PIN adicional para reforzar la protección de la cuenta ante intentos de acceso.

También es importante comprobar que la dirección del navegador sea la oficial, web.whatsapp.com, antes de escanear cualquier código QR.

La advertencia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de prestar atención a los hábitos digitales. Una sesión que queda abierta por descuido puede convertirse en una oportunidad para que terceros accedan a información privada y utilicen la identidad del titular para cometer estafas.