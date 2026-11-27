La "Ley Joaquín" es una normativa nacional que busca garantizar la seguridad en el equipamiento deportivo de clubes y escuelas.

El funcionamiento de clubes, escuelas y predios recreativos en la Argentina suma un nuevo marco regulatorio de alcance nacional. El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la denominada "Ley Joaquín", una normativa diseñada para prevenir accidentes fatales y lesiones graves causadas por la caída o el vuelco de equipamiento deportivo.

La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió en enero de 2026 luego de que un arco de fútbol sin fijación le cayera encima. El caso de Joaquín no fue un hecho aislado, sino el más emblemático de una seguidilla de tragedias similares registradas en distintos puntos del país que expusieron la falta de controles sobre estructuras móviles. Según los registros reunidos por familiares de víctimas y legisladores durante el debate, al menos siete personas murieron en los últimos cinco años por el desplome de arcos sin anclaje, incluyendo episodios en Quilmes, donde falleció Benicio Farji, de 8 años, en el Club Argentino, General Villegas, Santiago del Estero y San Juan, provincia que contabilizó tres víctimas menores de edad en apenas seis años, además de graves lesiones en predios de Córdoba. La presencia de varias de esas familias en los palcos del Senado terminó de acelerar el consenso para fijar una regla única a nivel federal.

Tras haber tenido una primera sanción y reglamentación a nivel bonaerense, el Congreso convirtió en ley un estándar federal que alcanza a todas las instituciones públicas y privadas (clubes de barrio, colegios, colonias, campamentos y municipios a cargo de plazas) que cuenten con infraestructura deportiva o recreativa.

Qué establece exactamente la Ley Joaquín

El texto aprobado fija obligaciones técnicas, administrativas y de exhibición para los responsables de cada establecimiento:

Sujeción, anclaje y amortiguación: Todo el equipamiento móvil o fijo —incluidos arcos de fútbol, hockey y handball, aros de básquet con pie, postes y juegos infantiles— debe contar con sistemas de anclaje al suelo, contrapesos homologados y protecciones que impidan desprendimientos o vuelcos ante el impacto o el peso de los usuarios. Los elementos removibles deben quedar asegurados horizontalmente cuando no estén en uso

Todo el equipamiento móvil o fijo —incluidos arcos de fútbol, hockey y handball, aros de básquet con pie, postes y juegos infantiles— debe contar con sistemas de anclaje al suelo, contrapesos homologados y protecciones que impidan desprendimientos o vuelcos ante el impacto o el peso de los usuarios. Los elementos removibles deben quedar asegurados horizontalmente cuando no estén en uso Estándares técnicos nacionales: El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar las guías mínimas de seguridad según el peso, la estabilidad y el tipo de disciplina de cada estructura

El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar las guías mínimas de seguridad según el peso, la estabilidad y el tipo de disciplina de cada estructura Certificación a la vista: Las instituciones deberán someter sus instalaciones a controles e inspecciones periódicas. La habilitación o certificado de aptitud técnica resultante tendrá que exhibirse de forma permanente en un lugar visible y de fácil acceso al público dentro del predio, de modo que padres y socios puedan verificarlo antes de iniciar una actividad

Fiscalización y sanciones locales: Cada provincia deberá adherir y designar a su autoridad local de aplicación (como municipios o áreas de deportes y educación) para llevar adelante las inspecciones y aplicar eventuales multas ante incumplimientos

El Poder Ejecutivo nacional cuenta con 30 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial para reglamentar la norma. Una vez dictada esa reglamentación, clubes, colegios y predios dispondrán de un plazo máximo de un año (prorrogable por única vez por igual período) para realizar las obras de adecuación y tramitar la certificación.

Qué implica para padres y dirigentes

Para las comisiones directivas de clubes, consorcios deportivos y autoridades escolares, la sanción implica revisar el estado de canchas y patios antes del arranque de la temporada estival, ya que la ausencia de sujeción no solo expone a sanciones administrativas, sino también a reclamos civiles y problemas con las coberturas de responsabilidad civil.

Para las familias, en tanto, la ley crea una herramienta concreta de control preventivo: exigir que el certificado de seguridad esté exhibido en la entrada o administración del club y verificar que ningún arco o aro móvil permanezca suelto en espacios donde circulan chicos.