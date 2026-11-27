El influencer abrió una cuenta que superó los 250.000 seguidores y presentó un esquema de membresía para financiar iniciativas sociales

Santiago Maratea puso en marcha una nueva etapa de su actividad con la presentación de Fundación Lápiz, un proyecto que tendrá como ejes la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario. Para financiarlo, el influencer piensa en un sistema de membresía con contribuciones mensuales de $3.000, equivalentes a $36.000 por año.

La iniciativa llegó después de que anunciara su decisión de abandonar su carrera como creador de contenido y concentrarse en una organización solidaria. En una nota anterior, Maratea había explicado por qué dejaría de ser influencer y cuál sería el objetivo de su nueva fundación.

Ahora, el proyecto comenzó a tomar forma pública a través de una nueva cuenta de Instagram: @lapizfundacion. El perfil ya había superado los 250.000 seguidores y continuaba sumando usuarios. Allí se comunicarán los avances de la organización y se publicarán contenidos vinculados con las temáticas que busca abordar.

En el video de presentación, Maratea resumió qué espera conseguir con esta iniciativa y cuál será su relación con ella: "Quiero vivir de esto", afirmó.

Fundación Lápiz: cómo será el sistema de aportes que propone Maratea

Uno de los puntos que el influencer desarrolló fue la forma en que imagina financiar las actividades. Su propuesta consiste en establecer una contribución fija todos los meses, bajo una modalidad similar a una membresía. El monto que mencionó como referencia es de $3.000 mensuales, aunque aclaró que se trata de lo que tiene en mente para poner en marcha el esquema.

La idea, según explicó, es que quienes participen no sientan que su aporte representa solamente un desembolso, sino que también obtengan algún beneficio por formar parte de la comunidad. Al describir esa expectativa, sostuvo que busca que los usuarios "terminen teniendo más ganancia que pérdida".

"Mi idea es abarcar ciertos puntos concretos y que ustedes aporten cierto monto concreto mes a mes, como si fuese una membresía. Lo que yo tengo en la cabeza son 3.000 pesos por mes, 36.000 pesos por año", informó.

El influencer también se refirió a su situación laboral y a la posibilidad de abandonar su perfil personal, que hasta ahora utilizaba como fuente de ingresos, para dedicarse de lleno a la fundación.

"Yo quiero vivir de esto. Mi cuenta de Instagram, que es mi fuente de ingresos, yo no tengo drama en cerrarla porque yo lo que quiero es que esta sea mi fuente de ingresos".

De esta manera, el esquema que presentó combina dos objetivos: reunir recursos para sostener las iniciativas sociales y construir una actividad que le permita dedicarse profesionalmente a la organización.

Salud infantil, educación y un comedor: los ejes del proyecto

La fundación trabajará sobre tres áreas que Maratea identificó como prioritarias: la salud infantil, la educación y la alimentación, mediante la creación de un comedor comunitario. En su primera presentación no detalló proyectos concretos ni precisó cómo se distribuirán los recursos entre esos objetivos.

El influencer sí adelantó que la cuenta servirá para mostrar el recorrido de la organización, explicar las iniciativas que se pongan en marcha y compartir sus avances. El primer video tuvo precisamente esa finalidad: introducir el proyecto ante quienes comenzaban a seguir el nuevo perfil.

"Estoy muy entusiasmado con que por fin pude arrancar con este proyecto. El único objetivo de este primer video es poder darles un pantallazo general a todas las personas nuevas sobre por dónde va a ir esta fundación, qué ideas tenemos para con este proyecto", explicó.

La comunicación, además, no quedará restringida a las actividades solidarias. Maratea anticipó que quiere incorporar publicaciones sobre economía, un tema que también formará parte de los contenidos de la cuenta. A eso se sumaría, más adelante, un podcast para abordar las mismas problemáticas.

"Para arrancar entonces con qué contenido se va a subir a esta cuenta: más allá de todo tipo de contenido que tenga que ver con para dónde va la fundación, cómo van creciendo los proyectos, yo también quiero subir contenido sobre economía", adelantó.

Qué significa el nombre Fundación Lápiz

La denominación de la organización tiene como referencia el texto "Yo, el lápiz", que plantea cómo un objeto cotidiano puede ser resultado de la participación y el conocimiento de numerosas personas, aunque ninguna de ellas controle por sí sola todo el proceso.

La obra aborda conceptos como el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y los sistemas de incentivos. La idea central es que distintas personas pueden coordinar sus tareas y contribuir a un resultado común sin necesidad de conocer todos los pasos que intervienen en su producción.

Ese enfoque es el que inspira el nombre elegido por Maratea para la fundación. La referencia también guarda relación con el modelo de comunidad que busca construir: personas que realicen aportes y participen de una iniciativa compartida, mientras la organización desarrolla sus proyectos sociales.