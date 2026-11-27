Mueck nació en Rosario y pasó de un local de 30 m² a una sede de 700, sin cobrar más por talle grande. Cuánto cuesta su ropa y cómo comprar

En Rosario, una marca de ropa para talles grandes pasó de un local de 30 metros cuadrados a un espacio de 700. Se llama MUECK, la creó la emprendedora Julieta Kleier en 2014 y tiene una regla que la diferencia de buena parte del mercado: una prenda talle 60 cuesta lo mismo que una talle 44.

La apuesta le está dando resultado. Según datos de la empresa, entre enero y octubre su facturación creció 51% frente al mismo período de 2025. Y ese crecimiento se explica casi todo por volumen: la marca y sus proveedores mantuvieron sus precios de lista durante el año, por lo que el aumento en pesos corresponde a más prendas vendidas.

La nueva tienda, que abrió en noviembre de 2025, demandó una inversión de $200 millones y hoy la empresa emplea a 15 trabajadores directos y a otros 10 indirectos. El próximo paso es llegar a todo el país a través de su tienda online. De todas maneras, detrás de ese crecimiento hay una demanda que el mercado todavía no resuelve.

Marca de ropa de talles grandes: así comenzó la historia de MUECK

MUECK es una marca rosarina de indumentaria especializada en talles grandes, que nació en junio de 2014. Trabaja una curva del 44 al 60, y algunos productos llegan hasta el 66. Kleier, su fundadora, es además activista por la diversidad corporal y una de las voces que impulsan la aplicación plena de la Ley de Talles.

Julieta Kleier, fundadora de MUECK, apuesta a vender en todo el país a través de la tienda online - crédito Gentileza MUECK

El negocio arrancó en un local diminuto y fue creciendo a partir de una clientela fiel. En noviembre de 2025 abrió su nueva sede en Rioja 2150, en Rosario. De los 700 metros cuadrados, 400 corresponden al local y 300 a oficinas y depósito. "Apostamos a este crecimiento por la fidelidad de nuestras clientas", explicó la marca.

Según la empresa, también la eligen muchas personas con movilidad reducida o con disminución auditiva o visual, por lo que el local tiene probadores adaptados y personal capacitado.

¿Cómo nació la idea?

La historia de MUECK empieza en un probador. "Toda la vida tuve sobrepeso y toda la vida me costó mucho conseguir talles", contó Kleier. Creció en una familia de cuatro hermanas, donde salir a comprar ropa con su mamá era un plan familiar, pero para ella esas salidas terminaban casi siempre en frustración.

Durante años creyó que el problema era solo suyo. En un grupo de terapia descubrió que a muchas mujeres les pasaba lo mismo. "Somos un montón las que nos pasa esto, ¿cómo puede ser que nadie está haciendo nada?", se preguntó.

La decisión de emprender llegó en un momento difícil. Su mamá atravesaba un momento delicado de salud y la empresa de su papá había cerrado. Kleier estudiaba biotecnología y solo le quedaban algunos finales. "Dije, no voy a seguir con esto, necesito laburar", recordó. Así arrancó, sola, con un emprendimiento chico.

La reacción de las primeras clientas la sorprendió. "Encontrarme en los probadores de MUECK con mujeres llorando de la emoción de no saber elegir, porque nunca les había pasado tener opciones", describió. Según contó, muchas le dicen que hace 10 años que no se compran un jean.

¿Por qué la ropa de talles grandes suele ser más cara?

Para Kleier, parte del problema se sostiene en mitos. "Es un mito que la ropa de talles grandes sea más cara solamente porque lleva más tela. Si fuera así, la ropa de niños debería ser mucho más barata, y no lo es", explicó. "El costo real está en la confección: en la cantidad de pasos que tiene una prenda para estar bien hecha".

Según la emprendedora, producir variedad de talles no es simplemente agrandar una prenda. Requiere moldería específica, proporciones coherentes y pruebas que aseguren movilidad y confort.

A eso se suma un factor técnico poco conocido: el ancho de los rollos de tela. En talles amplios, muchas telas estándar no permiten confeccionar ciertas prendas de forma tradicional, lo que obliga a buscar materiales específicos o a adaptar los procesos.

¿Cómo hace para cobrar lo mismo en todos los talles?

La política de MUECK es que el talle no sea un recargo. "Nuestra decisión es que una mujer talle 56 no pague más que una talle 42. Sabemos que implica un esfuerzo enorme, pero para nosotras es una política de igualdad indispensable", afirmó Kleier.

El equipo de MUECK, integrado por mujeres, en el local de Rioja 2150 - crédito Gentileza MUECK

La estrategia comercial se basa en vender volumen con un precio conveniente. La marca apunta a mujeres de clase media y media alta, fija un precio accesible y lo sostiene en el tiempo. Según la empresa, la rentabilidad viene de vender muchas prendas con un margen unitario estable, no de cobrar un margen alto por cada una.

Según la marca, los precios promedio son de unos $50.000 para un jean, unos $100.000 para un vestido y entre $25.000 y $30.000 para una remera.

¿Cuánto factura y cuánto espera crecer?

Para el cierre de 2026, la empresa proyecta que su facturación será entre 75% y 80% mayor que la de 2025. Según la marca, el rango depende del resultado de la temporada navideña.

La tienda online empezó hace poco más de un año y ya aporta cerca del 20% de las ventas. Para resolver el problema de comprar a distancia sin poder probarse la ropa, la marca desarrolló su propio sistema de talles.

Los envíos llegan a todo el país y son gratis en compras desde $150.000. En Rosario, el envío es gratis desde $50.000. Además, la marca prepara una acción promocional con los envíos durante todo diciembre.

¿Cuáles son sus planes de expansión?

La empresa estima que en el país hay unos 4 millones de mujeres de 30 a 50 años que no encuentran su talle, y que entre 500.000 y 600.000 pertenecen al segmento al que apunta. Alrededor del 97% de ese mercado está fuera del Gran Rosario.

Por eso, la expansión tiene dos etapas. Primero, el canal digital, que permite vender en todo el país con el mismo precio y muestra en qué ciudades se concentra la demanda. Después, la apertura de sucursales en las plazas donde la venta online demuestre una demanda suficiente.

Según sus cálculos, captar apenas el 1% de las clientas potenciales, unas 5.500 mujeres, equivaldría aproximadamente a duplicar su facturación actual.

¿Qué pasa con la Ley de Talles?

La Ley de Talles 27.521 se sancionó en 2019 y se reglamentó en 2021, pero Kleier reclama su implementación plena. "Tener una tabla de talles normalizada y basada en cuerpos reales argentinos daría previsibilidad. Evitaría devoluciones, ahorraría tiempo en los locales y, sobre todo, reduciría la frustración de las clientas al entrar a un probador", explicó.

Doce años después de aquel emprendimiento mini, Kleier sostiene la misma misión con la que empezó: "que las mujeres pudieran disfrutar de la experiencia de comprar ropa". "Es algo que me viene pasando hace 12 años que arranqué con esto y sigue generándome emociones", dijo sobre sus clientas.