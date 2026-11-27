El cuadro tarifario aplicará una suba del 4,1% desde el martes 1° de diciembre en todas las líneas de CABA y también actualizará el valor del Premetro

Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser más caro a partir del próximo martes 1° de diciembre de 2026. Con una actualización tarifaria del 4,1%, el boleto mínimo pasará a costar $1.966 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, acercándose a la barrera de los $2.000, mientras que el Premetro subirá a $688,10.

El ajuste impactará en las seis líneas de la red porteña operadas por Emova y responde al esquema de actualización mensual que aplica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según la evolución de los costos operativos.

Para quienes viajan todos los días a trabajar o estudiar, la diferencia entre tener el plástico nominalizado o viajar con una tarjeta anónima volverá a sentirse fuerte en el presupuesto mensual.

Cuánto costará el boleto de subte en diciembre 2026

El nuevo esquema mantiene los descuentos progresivos por cantidad de viajes realizados dentro del mismo mes calendario, premiando a los usuarios frecuentes. Con la tarjeta SUBE registrada a nombre del pasajero, la escala de valores desde el martes quedará conformada de la siguiente manera:

De 1 a 20 viajes: $1.966 por pasaje.

De 21 a 30 viajes: $1.572,80 (20% de descuento).

De 31 a 40 viajes: $1.376,20 (30% de descuento).

De 41 viajes en adelante: $1.179,60 (40% de descuento).

Premetro: $688,10 (tarifa única).

En cambio, los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE sin registrar pagarán un recargo significativo desde el primer viaje del mes, con una tarifa plana mucho más elevada:

De 1 a 20 viajes (sin registrar): $2.541,10 por pasaje.

De 21 a 30 viajes (sin registrar): $2.032,88.

De 31 a 40 viajes (sin registrar): $1.778,77.

De 41 viajes en adelante (sin registrar): $1.524,66.

Subte: cómo evitar pagar más de $2.500 por viaje

Para esquivar la tarifa diferencial de $2.541,10 y acceder además a los descuentos de la Red SUBE en combinaciones con colectivos y trenes del AMBA, es indispensable asociar la tarjeta al DNI del titular.

El trámite es gratuito, demora pocos minutos y se puede completar desde el celular a través de la app oficial SUBE o ingresando al sitio web argentina.gob.ar/sube, completando el formulario con los datos personales y el número de 16 dígitos del plástico.

Además, siguen vigentes las promociones bancarias y de billeteras virtuales que ofrecen reintegros de hasta el 100% pagando directamente con tarjetas sin contacto (NFC) o códigos QR en los molinetes habilitados de la red.