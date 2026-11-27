A partir de la alianza, quienes usen la aplicación que da recompensa por caminar accederán a descuentos en las compras del supermercado

La cadena de supermercados Dia Argentina sumó una nueva herramienta a su estrategia de beneficios para clientes: se incorporó a Pasito, una aplicación gratuita que recompensa a los usuarios por caminar y permite canjear los puntos acumulados por distintos productos y servicios. A partir de esta alianza, quienes utilicen la plataforma podrán obtener $2.000 de descuento para realizar compras en las tiendas físicas de la cadena.

La iniciativa amplía la propuesta de la compañía, que hasta ahora tenía entre sus principales ejes la promoción de una alimentación equilibrada. Con este acuerdo, busca incorporar también la actividad física y el movimiento, vinculándolos con beneficios económicos para los consumidores.

Cómo funciona la alianza entre supermercado Dia y Pasito

La alianza se suma a otras herramientas que Dia ya ofrece en materia de alimentación, como la Guía para una compra inteligente y saludable y sus recetarios Saludable y Simple y Sin Gluten, este último elaborado junto a la Asociación Celíaca Argentina. La intención de la firma, aseguran, es integrar distintas iniciativas relacionadas con los hábitos saludables y facilitar su incorporación a la vida cotidiana.

El funcionamiento del beneficio es sencillo: los usuarios de Pasito pueden acumular puntos a partir de sus caminatas diarias y luego utilizarlos para obtener descuentos en los supermercados Dia. La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, acredita un punto -denominado "pasito"- por cada 1.000 pasos registrados.

Además del nuevo descuento de $2.000 para comprar en los locales de la cadena, los puntos pueden canjearse por cafés, clases, comidas y otros beneficios en los comercios adheridos.

La propuesta también tendrá una presencia fuera del ámbito digital. Dia acompaña como sponsor a Pasito Club, un ciclo de entrenamientos grupales coordinado por Linck Running Team que se realiza los miércoles a las 19hs en Thays Café.

Las actividades están abiertas a personas con distintos niveles de preparación física, desde quienes prefieren caminar hasta aquellos que buscan completar sus primeros kilómetros de running. El ciclo se extenderá hasta el 2 de diciembre, con encuentros semanales, y finalizará el domingo 6 de diciembre con la Carrera Pasito Club.

La competencia contará con circuitos de 3K y 5K, kit de corredor y un encuentro de cierre para los participantes.

La historia de Pasito, la app argentina que premia a quienes caminan

Detrás de la aplicación hay tres jóvenes emprendedores que buscaron desarrollar una alternativa frente a una tendencia cada vez más extendida: resolver buena parte de las actividades cotidianas sin salir de casa.

Los creadores son los hermanos Santiago Schamberger (26) y Lisandro Schamberger (29), junto con Renata Poletti (25). La aplicación tuvo una rápida respuesta inicial: en apenas tres días alcanzó las 50.000 descargas y está disponible tanto en Apple como en Android.

En diálogo con iProfesional a mediados de este año, Santiago Schamberger, fundador y desarrollador de Pasito, explicó cómo surgió la idea y qué comportamiento buscaron modificar con el proyecto.

"Hace cinco meses veníamos pensando qué idear, y notamos que la gente ya no va al cine se queda encerrada con la tv; no va a comer, pide comida por delivery; cualquier cosa que necesita se lo pide a la IA, la tecnología evoluciona y hace todo para que te quedes en tu casa. Sumado a que muchos hacemos home office, pasamos muchísimo tiempo adentro de casa. En un momento donde hay muchas cosas que nos conectan, la gente está más sola que nunca. Empezamos a buscar qué podíamos hacer para cambiar esto y que la gente salga, se mueva, se divierta y pruebe cosas nuevas y así nació Pasito".

La elección de caminar como actividad central respondió a que se trata de un hábito accesible, que no requiere una preparación física específica y que puede incorporarse fácilmente a la rutina. A partir de esa premisa, los desarrolladores diseñaron un sistema de recompensas que busca incentivar a los usuarios a moverse y, al mismo tiempo, ofrecerles experiencias y beneficios.

"Con Pasito premiamos a la gente por caminar. Cada 1.000 pasos los convertimos en 1 pasito y de acuerdo a la cantidad de pasitos que sumen pueden canjearlo por algo rico para comer, un café o una clase de yoga o pilates, entre otros premios. Pensamos la app como una excusa para adaptar un hábito saludable", explicó Santiago Schamberger.

Con la incorporación de Dia a la plataforma, Pasito suma una nueva alternativa de canje vinculada con las compras cotidianas. Para la cadena de supermercados, en tanto, representa una forma de ampliar su esquema de beneficios y asociar sus propuestas comerciales con iniciativas relacionadas con la actividad física y la alimentación.