Una experiencia culinaria une a dos referentes de la cocina, que diseñan juntos un menú especial inspirado en sus raíces regionales en Palermo

Nacho Feibelmann y Aquiles González Sviatschi, exparticipantes de MasterChef Argentina 2023, volverán a cocinar juntos el jueves 17 de diciembre. El encuentro será en Carmen, el restaurante y pastificio que dirige Feibelmann en Palermo. La cena tendrá un menú de cuatro pasos con vinos cordobeses y, según informó el restaurante, costará $65.000 por persona.

En el reality, los dos llegaron a enfrentarse en un mano a mano que terminó con la eliminación de Nacho. Tres años después, el rosarino será el anfitrión del cocinero cordobés y cada uno llevará a la mesa sabores de su provincia. El menú combina productos del Paraná y de las sierras, con platos al rescoldo, a las brasas y al kamado.

Feibelmann abrió Carmen con amigos después de su paso por el programa y le puso al local el nombre de su bisabuela. Allí elabora las pastas frescas que sirven en el restaurante. González Sviatschi, licenciado en Relaciones Internacionales, trabaja como chef privado, asesora a emprendimientos gastronómicos y crea contenido sobre cocina.

El menú completo: del Paraná a las sierras

La cena empieza con dos bocados. El primero es una tortilla al rescoldo con tomates asados en las brasas y chimichurri de peperina. El segundo se sirve frío y lleva surubí del Paraná en escabeche, con cebolla morada, pimentón y hierbas.

El menú de cuatro pasos incluye:

Bocados de bienvenida: tortilla al rescoldo con tomates asados y chimichurri de peperina, más surubí del Paraná en escabeche con cebolla morada

tortilla al rescoldo con tomates asados y chimichurri de peperina, más surubí del Paraná en escabeche con cebolla morada Segundo paso: agnolotti rellenos de choclo asado en el kamado, con manteca de albahaca y choclo tostado

agnolotti rellenos de choclo asado en el kamado, con manteca de albahaca y choclo tostado Plato principal: cabrito ahumado a leña con su jugo reducido, cebollas cocidas en las cenizas y gremolata

cabrito ahumado a leña con su jugo reducido, cebollas cocidas en las cenizas y gremolata Postre: duraznos de estación con almíbar de peperina, helado de crema con miel de monte y crocante de alfajor santafesino

La cena incluye dos vinos de Achala Bodega Exótica, un viñedo agroecológico cordobés ubicado a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Se servirán el Clos de la Roca Brava, un sauvignon blanc, y el Blend de Historias, que combina syrah y malbec. El precio también cubre la panera de masa madre y el agua filtrada ilimitada.

El pop-up tendrá dos turnos, a las 20 y a las 22, en Gurruchaga 1428, Palermo. Las reservas se hacen a través de la aplicación Woki.

Si los viste competir en MasterChef, esta vez vas a poder verlos cocinar juntos en vivo y en directo. Y, de paso, probar lo que sale de sus hornallas.