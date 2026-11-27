Sus recetas combinan masa madre, ingredientes de calidad y sabores originales, como una versión con Malbec, chorizo y queso Gruyère

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el pan dulce y el panettone vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Entre las propuestas de esta temporada, Panadería Artiaga presenta sus variedades tradicionales y algunas creaciones originales, con una apuesta que combina ingredientes de calidad, elaboración artesanal y una trayectoria de casi un siglo.

Fundada en 1931, la panadería celebra 95 años de historia y tres generaciones dedicadas al oficio. Su propuesta para las Fiestas incluye cuatro variedades de panettone y dos de pan dulce, productos que forman parte de su identidad y que, según la empresa, se elaboran durante todo el año.

Uno de los diferenciales de Artiaga es el proceso de producción de sus panettone, que se realizan íntegramente con masa madre y requieren distintos amasados y largos períodos de fermentación. El proceso completo demanda alrededor de 60 horas de trabajo y busca obtener una masa aireada, húmeda, esponjosa y suave, con aromas y sabores característicos.

Artiaga mantiene su propuesta de pan dulce, otro de los productos tradicionales de la temporada - crédito Panadería Artiaga

Panettone de Artiaga con ingredientes de distintos países

La elaboración de los panettone combina materias primas de diferentes orígenes. Entre los ingredientes que utiliza Artiaga se encuentran harina italiana, chocolate belga y chauchas de vainilla de Madagascar.

La propuesta también incorpora harina de vino y vino orgánico, además de café colombiano de especialidad Geisha. Tanto en los panettone como en los panes dulces, la panadería destaca el uso de ingredientes orgánicos certificados, una elección que forma parte de su filosofía de calidad.

La búsqueda de excelencia en los ingredientes y en los procesos artesanales le permitió obtener 15 premios internacionales. Entre ellos se encuentra el subcampeonato mundial en el Panettone World Championship, realizado en Milán, Italia.

Cuatro variedades de panettone, del clásico a una versión salada

La propuesta de Artiaga para las Fiestas contempla cuatro variedades de panettone. Según la empresa, todas fueron premiadas en el mundial de panettone celebrado en Milán.

El Panettone Clásico mantiene la combinación tradicional de pasas de uva y naranjas confitadas artesanalmente.

El Chocottone se distingue por una masa de chocolate, acompañada por una combinación de chocolate belga amargo, semiamargo y con leche.

La propuesta de Artiaga para las Fiestas contempla cuatro variedades de panettone - crédito Panadería Artiaga

Otra de las creaciones es el Panettone Buenos Aires, que reúne nuez pecán, café en grano molido y chocolate Buenos Aires. Esta variedad incorpora un chocolate al caramelo con dulce de leche, que le aporta un perfil de sabor propio.

La opción más original es el Chorittone, una versión salada que lleva harina de vino Malbec, peras al Malbec, chorizo parrillero y queso Gruyère.

Con esta receta, la panadería lleva el concepto del panettone hacia una combinación poco habitual, que mezcla ingredientes asociados con la gastronomía argentina y productos de tradición europea.

Pan dulce con frutos secos y frutas confitadas

Además de los panettone, Artiaga mantiene su propuesta de pan dulce, otro de los productos tradicionales de la temporada.

La panadería ofrece dos variedades: Pan Dulce de Frutos Secos y Pan Dulce de Frutas Confitadas. Al igual que los panettone, estas elaboraciones se producen durante todo el año y forman parte de los productos representativos de la casa.

El Pan Dulce de Frutos Secos reúne cinco variedades: pistachos, avellanas, nueces, almendras y castañas de cajú. La preparación se completa con una cobertura de glaseado.

El Pan Dulce de Frutos Secos reúne cinco variedades - crédito Panadería Artiaga

Por su parte, el Pan Dulce de Frutas Confitadas incorpora los mismos cinco tipos de frutos secos, junto con pasas de uva, limón y naranjas confitadas artesanalmente.

La cubierta de esta versión suma higos, cerezas, quinotos, nuez picada y glaseado.

Una panadería familiar con 95 años de historia

Panadería Artiaga fue fundada en 1931 y es una empresa familiar argentina que actualmente celebra 95 años de trayectoria, con tres generaciones vinculadas al oficio panadero.

Su identidad se apoya en el respeto por la tradición artesanal, el cuidado de los ingredientes y los procesos de elaboración, junto con una búsqueda constante de innovación.

A lo largo de su historia, obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales y se consolidó como un referente de la panadería artesanal argentina. Sus elaboraciones también llegaron a competir en certámenes internacionales, donde la empresa obtuvo premios que respaldan su apuesta por combinar tradición, técnica y creatividad.