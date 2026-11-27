Titulares de jubilaciones y pensiones pueden sumar rebajas directas en línea de cajas con reintegros bancarios pagando con débito o BNA+ MODO

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan en este cierre de noviembre de 2026 con una batería de descuentos y reintegros en supermercados que permiten ahorrar hasta $40.000 en compras de alimentos, artículos de limpieza y productos esenciales.

El beneficio surge de la combinación entre el programa oficial Beneficios ANSES —que aplica rebajas directas en el momento de pagar— y las promociones adicionales de entidades bancarias y billeteras virtuales para quienes abonan con tarjeta de débito o códigos QR asociados a la cuenta previsional.

Para aprovechar el máximo ahorro disponible antes de que termine el mes, es clave verificar qué días opera cada cadena y qué medio de pago exige cada comercio para acreditar la devolución.

Qué supermercados tienen descuentos para jubilados de ANSES

Dentro de la red de comercios adheridos en todo el país, las principales cadenas de supermercados mantienen esquemas diferenciados entre descuentos directos en caja y reintegros posteriores en cuenta:

Supermercados Día: ofrece un 10% de descuento directo en línea de cajas los lunes y martes abonando con la tarjeta de débito con la que se cobra la prestación (con tope por transacción), acumulable con promos bancarias vigentes.

Carrefour: aplica un 10% de rebaja de lunes a jueves en sucursales adheridas (Express, Market, Maxi e Hipermercados) presentando DNI y pagando con tarjeta de débito o dinero en cuenta.

Coto: brinda entre un 10% y un 15% de descuento directo en compras presenciales de lunes a jueves para titulares de jubilaciones y pensiones que abonen con débito en un pago.

Josimar y cadenas regionales: mantienen el 15% de ahorro directo en caja en días seleccionados de la semana, sin necesidad de inscripción previa.

Jubilados: cómo alcanzar el reintegro de hasta $40.000 mensuales

El salto más importante en el ahorro se logra al cruzar las promociones de las cadenas con los beneficios exclusivos de los bancos donde se depositan los haberes, especialmente el Banco Nación.

Quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación y realizan sus compras abonando con tarjeta de débito Mastercard Débito o a través de la aplicación BNA+ MODO acceden a un reintegro adicional de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope unificado que alcanza los $40.000 por mes por cliente.

Requisitos y pasos para no perder el beneficio

El acceso al programa es automático para cualquier titular de una jubilación, pensión o Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, pero requiere cumplir tres condiciones básicas en el local: