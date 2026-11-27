En Rauch, una app ofrecía dinero por realizar tareas sencillas y recomendar usuarios. Hubo personas que pusieron más de $1 millón y se borró sin aviso

Una presunta estafa piramidal mantiene en alerta a la localidad bonaerense de Rauch, donde cerca de 200 vecinos aseguran haber perdido dinero tras la desaparición repentina de una empresa que ofrecía ganancias a cambio de realizar tareas sencillas desde una aplicación. La plataforma dejó de funcionar el sábado pasado, sin previo aviso y con inversiones y pagos pendientes.

La preocupación comenzó cuando los usuarios ingresaron a la aplicación para retirar el dinero que habían acumulado durante el mes y descubrieron que ya no podían acceder a sus cuentas. Según consignó el medio local La verdad de Rauch, la plataforma había dejado de funcionar y no hubo explicaciones por parte de la compañía.

La empresa había desembarcado en la localidad aproximadamente un año atrás con una propuesta que parecía simple: los participantes debían calificar con estrellas alrededor de 10 paisajes y, a cambio, recibían una suma de dinero.

El sistema fue ganando adeptos a través de coordinadores locales y de un esquema de recomendaciones que premiaba a quienes incorporaban nuevos participantes. De esa manera, la aplicación amplió su alcance entre los vecinos de Rauch.

Cuánto dinero prometía la aplicación y cómo funcionaba el sistema

La propuesta incluía diferentes incentivos económicos para quienes realizaban las tareas y sumaban nuevos usuarios. Según los datos difundidos sobre el funcionamiento de la plataforma, las personas más activas podían recibir cerca de $30.000 mensuales, además de participar en sorteos.

A su vez, quienes recomendaban a otras personas podían cobrar hasta $6.400 por cada incorporación. También se ofrecían $35.900 adicionales a quienes consiguieran sumar a alguien que posteriormente alcanzara dentro de la aplicación la categoría denominada "S1".

Durante varios meses, el mecanismo funcionó sin mayores inconvenientes. Los usuarios completaban las actividades solicitadas y recibían el dinero correspondiente a fin de mes, lo que contribuyó a generar confianza y atraer a más vecinos.

Sin embargo, en el último tiempo la compañía comenzó a solicitar inversiones para que los participantes pudieran continuar dentro del sistema y acceder a determinados beneficios. Ese cambio incrementó la exposición económica de quienes ya formaban parte de la plataforma.

Los testimonios de los vecinos que perdieron sus ahorros

Entre los damnificados hay personas que aseguran haber destinado importantes sumas de dinero a la aplicación, incluso con la expectativa de obtener un ingreso adicional para afrontar sus gastos cotidianos.

"Yo invertí con mi esposa $1,5 millones. La verdad que es una cifra importante, de la que no tenemos respuestas", contó uno de los vecinos afectados en diálogo con La verdad de Rauch.

Otra damnificada relató que había ingresado al sistema por recomendación de conocidos que participaban desde hacía varios meses. "Ingresé porque me hace falta el dinero y porque tengo conocidos que desde mayo que vienen trabajando. Invertí $360.000 y no pude recuperar nada porque soy nueva en este tema", explicó.

El sábado pasado, la aplicación dejó de funcionar definitivamente, sin abonar las ganancias correspondientes al último mes y sin devolver las inversiones realizadas por los usuarios. Hasta el momento de las primeras denuncias públicas, los responsables de la compañía no habían brindado explicaciones.

Qué se sabe de la empresa NRS y qué dijo el fiscal

Uno de los interrogantes que rodea al caso es la identidad y el origen de la organización detrás de la plataforma. En su descripción, la compañía utilizaba las siglas NRS y aseguraba haberse fundado el 17 de septiembre de 2021, con sede en Denver, Estados Unidos.

Por ahora, los vecinos afectados buscan respuestas sobre el destino del dinero y la identidad de quienes administraban el sistema. El caso también encendió las alarmas por la posibilidad de que se trate de una estructura organizada para captar inversiones mediante promesas de ganancias.

En ese contexto, el fiscal especializado en ciberdelitos Lucas Moyano instó a los damnificados a radicar las denuncias correspondientes para que pueda iniciarse una investigación judicial.

"No estamos ante un delincuente, sino ante una organización criminal que muchas veces es compleja", advirtió Moyano.

Por el momento, no se había informado sobre una denuncia judicial colectiva ni sobre avances en una investigación que permita determinar quiénes estaban detrás de NRS y qué ocurrió con los millones de pesos aportados por los vecinos de Rauch.