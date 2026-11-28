Mate BA llega a la Avenida de Mayo este domingo. Qué habrá en la feria gratuita y cuánto cuesta hoy la yerba, el termo y el mate

Este domingo 29 de noviembre, la Avenida de Mayo se convierte en una gran ronda de mate. De 11 a 19, en la Avenida de Mayo al 800, la Ciudad organiza una nueva edición de Mate BA, una feria gratuita para celebrar el Día Nacional del Mate, que se conmemora cada 30 de noviembre.

Habrá puestos de yerbas, mates, termos, bombillas y accesorios, degustaciones, charlas con sommeliers, música en vivo y una gran mateada abierta. La invitación es a ir con el propio mate y el termo.

La feria llega en un momento en el que armar un equipo de mate puede costar muy distinto según lo que se elija. En un relevamiento de iProfesional en la web de Carrefour, el 27 de noviembre, el kilo de yerba iba de $2.890 a más de $7.000, y un termo podía costar desde $19.000 hasta $182.000.

Así, un equipo básico de mate, termo y yerba puede salir unos $35.000, mientras que uno premium supera los $280.000.

La feria tendrá puestos de yerbas, mates y termos, y una gran mateada abierta - crédito BA - crédito Mate BA

¿Cuándo y dónde es Mate BA?

Mate BA se hace el domingo 29 de noviembre, de 11 a 19, en la Avenida de Mayo al 800, en el centro porteño. Esa cuadra se convierte en un paseo peatonal con stands de productores, marcas y emprendedores.

La feria la organizan la Ciudad junto al Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Además de la venta de productos, habrá propuestas gastronómicas para acompañar el mate, como pastelitos, pastafrola, chipá y medialunas.

En el escenario principal habrá charlas, demostraciones y experiencias a cargo de sommeliers y especialistas, junto con música en vivo, espectáculos folclóricos y danza. También habrá actividades para chicos.

¿Qué es el Desafío Matero?

El Museo del Mate abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita durante toda la jornada. En su planta alta, junto con La Usina Matera, organizará el Desafío Matero, un juego para poner a prueba cuánto se sabe de yerba.

Para participar, hay que retirar un Pasaporte Matero en los stands adheridos y recorrer cinco expositores, donde se recibe un sello en cada uno. Con los cinco sellos, se accede al desafío: una cata a ciegas en la que hay que identificar las variedades de yerba mate por sus características.

¿Cuánto cuesta la yerba?

En la web de Carrefour, los paquetes de medio kilo más baratos rondan los $1.800. Una yerba con palo Bulnez de 500 gramos cuesta $1.790, la suave con palo de la marca propia del súper, $1.763 con descuento, y una La Tranquera liviana, $1.920.

Entre las marcas más conocidas, el medio kilo de Amanda tradicional cuesta $2.675 y el de Cruz de Malta con palo, $2.699. La Unión suave sale $3.046,67, la Taragüí sin palo, $3.609, y la Playadito sin palo, $3.969.

En el kilo, la más barata es la Bulnez con palo, a $2.890. Nobleza Gaucha cuesta $4.749, Amanda, $5.069, Cruz de Malta sin TACC, $5.199, y Unión suave, $5.749. La Taragüí sin palo de un kilo llega a $7.039.

En el segmento premium aparecen las yerbas con estacionamiento especial o de origen controlado. Las de La Merced cuestan $4.770 el medio kilo, y una yerba sin palo Canarias, de estilo uruguayo, $9.000.

Para quienes prefieren las yerbas saborizadas, las CBSé de medio kilo cuestan entre $2.739 y $3.050, según el sabor. Y para el mate cocido, la caja de 25 saquitos de Playadito sale $1.399, y la de 50 saquitos de Unión, $2.559.

¿Cuánto cuesta un termo?

El termo es el gasto más grande. Un Lumilagro clásico de un litro cuesta $19.000, y uno de acero inoxidable Luminox de la misma marca, $59.999, con descuento sobre su precio de lista de $90.199.

En el otro extremo están los Stanley. El termo matero Stanley Classic de 1,2 litros cuesta $182.000, y el de 800 mililitros, $153.000. Un pico cebador para esos termos sale $6.132,60.

En el medio hay opciones de acero a precios intermedios. Un termo Thermos Bala de un litro cuesta $25.893, con descuento sobre su precio de lista de $36.990, y un Contigo de 1,18 litros con bombilla incorporada, $102.000. Para quienes buscan algo práctico, un mate autocebante de 500 centímetros cúbicos con bombilla sale $8.990.

En mates y bombillas, una bombilla de acero chata cuesta $2.600 y una con doble filtro, $4.100. Un mate de cerámica con bombilla sale $14.202,98, uno de calabaza con soporte y bombilla, $22.657,25, y los artesanales de calabaza con alpaca arrancan en $68.728.

¿Cuánto cuesta armar un equipo de mate?

Con esos precios, un equipo básico, con medio kilo de yerba Bulnez, un termo Lumilagro clásico y un mate de cerámica con bombilla, cuesta $34.993.

Si se elige una marca de yerba conocida, como Amanda, y un mate de calabaza con bombilla, el total sube a unos $44.300. Y un equipo premium, con Playadito, un Stanley de 1,2 litros y un mate artesanal de calabaza y alpaca, supera los $283.000.

¿Cuánto mate se toma en la Argentina?

El Día Nacional del Mate se celebra cada 30 de noviembre por la Ley 27.117, en homenaje al nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, caudillo que impulsó la producción y el comercio de la yerba mate.

Pese a los precios, el mate sigue firme. Según datos del INYM publicados el 27 de noviembre, entre enero y octubre los molinos despacharon al mercado interno 234,3 millones de kilos de yerba. Solo en octubre, salieron 24,2 millones de kilos. Las exportaciones sumaron 47,9 millones de kilos en esos diez meses, con lo que la salida total de los molinos superó los 282 millones de kilos.

El formato preferido sigue siendo el paquete de medio kilo, que en octubre representó el 55,15% de las ventas al mercado interno, seguido por el de un kilo, con el 39,17%.