El elenco brasileño se impuso 1-0 ante el Pincha en Montevideo y alzó la 26° Copa Libertadores de la historia de su país, una más que Argentina

En un partido cerrado, friccionado y con escasas situaciones de peligro en Montevideo, Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026. Con este nuevo título —su cuarto trofeo continental tras los obtenidos en 1999, 2020 y 2021—, el conjunto paulista no solo alcanzó la línea histórica de River Plate y del propio elenco platense en el palmarés de clubes, sino que además desniveló por primera vez la tabla histórica por países: Brasil llegó a las 26 conquistas y superó las 25 que ostenta la Argentina desde la creación del certamen en 1960.

Tras un primer tiempo muy disputado y de bajo vuelo futbolístico, en el que la única emoción llegó sobre el cierre con un remate en el palo a favor del Verdão, el marcador se abrió apenas iniciada la segunda etapa. A los cinco minutos del complemento, tras un centro de Arthur que fue peinado en el primer palo por Jhon Arias, Ramón Sosa apareció en soledad en el corazón del área chica y definió con sutileza ante Fernando Muslera para sentenciar el 1-0 definitivo.

A partir de la desventaja, el equipo dirigido por Alexander Medina adelantó sus líneas frente a un conjunto brasileño que optó por replegarse y defender la diferencia. Estudiantes estuvo muy cerca de igualar el encuentro mediante una chilena de Guido Carrillo que exigió al arquero Carlos Miguel, un cabezazo de Edwuin Cetré y un potente disparo de Tomás Palacios que se marchó apenas desviado junto al palo derecho, pero el empuje final no alcanzó para forzar la prórroga.

El quiebre histórico en la Copa Libertadores: ocho títulos brasileños seguidos para superar a la Argentina

La consagración de Palmeiras ratifica la hegemonía absoluta de los clubes brasileños en el fútbol sudamericano durante la última década. Desde aquella recordada final de Madrid en 2018 donde River Plate venció a Boca Juniors —último festejo de un equipo argentino—, se disputaron ocho ediciones consecutivas con campeones de Brasil: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020, 2021 y 2026), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

De las últimas ocho definiciones continentales, en seis hubo cruces exclusivamente entre conjuntos brasileños, siendo Boca en 2023 y Estudiantes en esta edición 2026 los únicos representantes argentinos capaces de alcanzar el partido decisivo.

Aunque Argentina todavía conserva una mínima ventaja en los duelos directos entre clubes de ambos países en finales (9 triunfos contra 8 de Brasil), los brasileños se quedaron con las últimas cinco citas decisivas: Corinthians ante Boca (2012), Gremio frente a Lanús (2017), Flamengo contra River (2019), Fluminense ante Boca (2023) y Palmeiras frente a Estudiantes (2026).

Cómo quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores

Con la cuarta estrella sumada por el Verdão en tierra uruguaya, así se ordenan los máximos ganadores individuales a lo largo de las 67 ediciones del certamen: