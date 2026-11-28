La Secretaría de Transporte aplicó modificaciones en sus tres ramales desde este sábado: nuevas cabeceras, extensiones y menos espera

La Secretaría de Transporte de la Nación puso en marcha este sábado 28 de noviembre de 2026 una profunda reestructuración en los recorridos y frecuencias de los tres ramales de la línea 29 de colectivos. Oficializada mediante la Resolución 82/2026, la medida afecta a casi 33.000 pasajeros diarios entre el sur de la Ciudad de Buenos Aires y el partido bonaerense de Vicente López, modificando cabeceras históricas y sumando nuevas conexiones en el norte porteño.

Según informó el organismo oficial, el rediseño busca eliminar superposiciones en el eje central de la Ciudad y redistribuir las unidades para mejorar los tiempos de espera en hora pico, manteniendo el servicio activo durante las 24 horas y la misma flota operativa de entre 52 y 74 colectivos.

Cómo queda cada ramal de la línea 29 desde este sábado

El cambio más fuerte recae sobre el Ramal B, que dejó de partir desde el barrio de La Boca, mientras que el Ramal C estiró su recorrido más allá de la estación Rivadavia del tren Mitre. Así quedó diagramado el esquema completo:

Ramal A (La Boca – Olivos, Vicente López): conserva ambas cabeceras, pero ajusta su traza en el sur porteño para cubrir el tramo de San Telmo y Parque Lezama que dejó el ramal B (sale del Metrobús del Bajo a la altura de Av. Martín García por Defensa y Av. Brasil; al regreso toma Paseo Colón, Juan de Garay, Bolívar y Martín García). Además, incorpora el uso de los carriles exclusivos del Centro de Trasbordo Barrancas de Belgrano.

Ramal B (Plaza Italia – Parque Presidente Sarmiento): ya no llega al sur de la Ciudad. Su nueva cabecera se ubica en Santa Fe y Thames (Centro de Trasbordo Pacífico / Plaza Italia), desde donde circula por Luis María Campos, Av. Cabildo (desde Juramento) y el barrio de Saavedra hasta Vedia y Av. Ricardo Balbín.

Ramal C (La Boca – Parque de los Niños): mantiene su salida desde La Boca, pero extiende su recorrido hacia el norte para conectar de manera directa con el Parque de la Innovación (ex Tiro Federal), el Centro de Alto Rendimiento de River Plate y el Parque de los Niños, utilizando también los carriles exclusivos en Barrancas de Belgrano.

Menos tiempo de espera: las nuevas frecuencias de la línea 29 en hora pico

Con el acortamiento del Ramal B y la reorganización de los coches de la empresa Pedro de Mendoza C.I.S.A., la oferta en el corredor entre San Telmo y Palermo sube de 14 a 16 colectivos por hora, reduciendo las demoras en las paradas:

Ramal A: baja de un rango de 7 a 9,5 minutos a entre 5 y 7 minutos en hora pico.

Ramal B: pasa de 14 a 20 minutos a entre 10 y 16 minutos.

Ramal C: mantiene una frecuencia de entre 15 y 20 minutos en horarios de mayor demanda.

Si viajás habitualmente desde La Boca o San Telmo hacia Saavedra o el Parque Sarmiento, tené en cuenta que ya no contás con el servicio directo del Ramal B y deberás combinar en la zona de Plaza Italia (Santa Fe y Thames) o utilizar los ramales A y C hasta Palermo para hacer trasbordo.