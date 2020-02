Eduardo Feinmann y su dura crítica a Mirta Tundis: "¿Y ahora dónde estás? ¿Ya no llorás?"

El periodista apuntó nuevamente contra la diputada del Frente de Todos Mirta Tundis, referente de la lucha por los jubilados, con fuertes preguntas

El periodista Eduardo Feinmann disparó fuertemente contra la diputada Mirta Tundis, reconocida defensora de los jubilados desde hace años, compartiendo una publicación del 2017 donde se quiebra al hablar sobre sus derechos.

Eduardo Feinmann citó una publicación de Twitter donde se observa a la actual diputada nacional por el Frente de Todos, Mirta Tundis, conmovida hasta las lágrimas por la precaria situación de los jubilados. Así, escribió: "Y ahora @mirtatundis? Dónde estás? Escondida. Ya no lloras?".

En el video que citó Eduardo Feinmann se la veía como invitada al programa "El Diario de Mariana" (en el video de abajo), donde aprovechó para explicar las situaciones que los jubilados deben afrontar para comprar los medicamentos.

Te puede interesar ¿Cuál es el salario mínimo vital y móvil en la Argentina?

"No pasa por oportunismo político como vienen diciendo. A mí que no me lo digan porque lo mío nunca fue oportunismo mediático ni político. Para mí, tengo una bandera y se la debo a mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor. Porque me siento atada de pies y manos. Porque si yo tengo que dar mi sueldo para los ocho millones de jubilados, no alcanzaría para solucionarlo. Eso es lo que me duele".

"Esto es sensibilidad, es que me duele en el corazón porque cuando vienen, me abrazan y me dicen ‘ayudame Mirta’, ¿me querés decir cómo los ayudo?", continuó ya entre lágrimas. Y agregó: "Que alguien me explique cómo los ayudo. Solamente pongo en mi boca las palabras de ellos. Y que después venga un Marcos Quintana, un Marcos Peña o un Eduardo Amadeo a decirme que es oportunismo político, quien me conoce sabe que no".