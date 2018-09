Cambios para los baratos Chevrolet Onix y Prisma Joy 2019, las versiones de entrada de gama también se renuevan

Después de aplicar un rediseño a todas las versiones del hatch y del sedán, la marca presentó la actualización de la gama más económica de su portfolio

La actualización de los más chicos de Chevrolet se completa con el lanzamiento de los nuevos Onix Joy y Prisma Joy, las versiones hatch y sedán de estos modelos que son los más baratos de la marca.

A poco más de un año de la actualización del resto de la gama, integrada por las versiones LT, Effect, LTZ y Activ, los dos modelos incorporan cambios en el interior y exterior, que le brindan una apariencia renovada.

En cuanto al exterior, el Joy se destaca por tener una nueva terminación en los faros que adoptan una máscara negra con elementos cromados, similar a las configuraciones tope de gama. También incorpora un nuevo diseño de tazas y adhesivos negros en la columna B, que le brindan un estilo más contemporáneo.



En el interior, posee un nuevo diseño de tapizado, suma el apoyacabeza central trasero de forma que todas las plazas cuentan con su respectivo apoyacabezas y cinturón de seguridad de tres puntos en el asiento central trasero.

Te puede interesar Por la crisis argentina, Fiat paraliza una planta en Brasil

En Argentina, en el acumulado de ventas de 2018, la plataforma Onix y Prisma lleva vendidas 47.700 unidades en el país, de las cuales 24.400 unidades corresponden al Chevrolet Onix en todas sus versiones y 23.300 al Prisma

Ambas versiones están equipadas con el motor1.4L acoplado a una caja manual de 5 velocidades, doble airbags, frenos ABS con EBD, advertencia sonora para el cinturón de seguridad del conductor y sistema de retención infantil ISOFIX.

Los Chevrolet Onix y Prisma Joy cuentan con equipamientos de serie tales como el Aire Acondicionado, Radio AM/FM con Bluetooth, entrada USB y Auxiliar, panel con velocímetro digital, levantavidrios eléctricos delanteros y un amplio baúl que en el caso del Onix es de 280 litros, uno de los más grandes de su categoría y 500 litros el del Prisma Joy.



El Prisma Joy MY19 está disponible en 4 colores: Summit White, Switchblade Silver, Black Meet Kettle y Son of a gun Grey Met, a los que el Onix Joy MY 19 suma también para este modelo el Red-e or not red.



El precio al público del Chevrolet Onix Joy MY 19 MT es de $424.900 y el MT+ es de $ 439.900, mientras que el Prisma Joy MT se comercializa a $ 460.900 y la versión MT+ a $ 469.900.