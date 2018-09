La muerte de De la Sota El SUV que manejaba el ex Gobernador es hoy uno de los más seguros del mundo

El cordobés tenía la primera generación, la cual no cuenta con todos los sistemas que tiene el nuevo modelo, premiado por los organismos de prueba

El sábado por la noche el ex gobernador de Córdoba, José Manual de la Sota, falleció tras un accidente de tránsito en la ruta que une Río Cuarto con la capital provincial.

El hecho ocurrió cuando el político conducía su Volvo XC60 e impactó con la parte trasera de un camión, terminando con la mitad de su vehículo debajo del acoplado, lo que causó la muerte en el acto.

El hecho despertó varios comentarios sobre el SUV que protagonizó el accidente, ya que es hoy uno de los más seguros del mundo. Sin embargo, cabe aclarar que el ex mandatario tenía la primera generación del modelo y no la segunda, que es la premiada por su gran avance para la protección de los ocupantes.

También es llamatico como el tema seguridad y todo lo que proporcionan los autos se metió en el centro de las escena, cosa que no hubiese pasado tiempo atrás, y que hoy sucede gracias al avance que existe en materia tecnológica aplicada a la conducción.

La primera generación del Volvo XC60 que conducía De la Sota ofrecía de serie el City Safety II, el primer sistema electrónico que evita accidentes en ciudad. Este sistema se activa solo por debajo de los 50 km/h, cuando detectaba la posibilidad de un choque.



El funcionamiento arranca cuando los frenos se activan de manera automática en caso de que no haya ninguna reacción por parte del conductor. En el caso de De la Sota, quizás esto tampoco podría haber evitado el accidente, ya que en una autovía raramente circule a menos de 60 km/h.



También disponía del Corner Traction Control, que mejora el comportamiento del auto en curvas y el control de vehículos en el ángulo muerto, el cual funcionaba bien gracias a la sustitución de las cámaras por sensores de detección por radar. Otro sistema de seguridad activo con el que contaba el XC60 de primera generación era el cambio activo entre luces altas y cortas, lo cual podría evitar la hipótesis de que el conductor no vio el camión.



Si bien eran varios los sistemas de ese modelo, hoy el nuevo Volvo XC60 sumó muchas más tecnologías, pero no sucede solo en esta marca, sino que hasta algunas generalistas, como la pick up Ford Ranger, tienen mucha ayuda al conductor.

Se trata de los sistemas de seguridad denomiados ADAS (Advane, Driver, Assitence System), muchos de los cuales, pueden aminorar las secuelas de un choque. Y es por eso que los clientes lo tienen cada vez más en cuenta.

El XC60 de segunda generación fue declarado como Automóvil Mundial del Año en el Salón de Nueva York, entre otros atributos por su seguridad.



La distinción se realizó en marzo de este año, luego de que este modelo de Volvo superara a otros 33 prototipos de todo el mundo. En ese entonces, el presidente de Volvo, Hakan Samuelsson, había destacado la "correcta combinación de diseño, conectividad y seguridad que atrae a los consumidores".

"A partir de 2020, nadie debería morir o resultar herido en un automóvil nuevo de Volvo". Malin Ekholm, vicepresidente de Volvo Cars Safety Center

Por su parte Malin Ekholm, vicepresidente de Volvo Cars Safety Center, fue autor de la famosa fase: "A partir de 2020, nadie debería morir o resultar herido en un automóvil nuevo de Volvo".

Igualmente, más allá de los sistemas de serie que trae el vehículo, hay un aspecto para destacar que siempre depende del conductor: muchos de esos sistemas de seguridad se pueden activar o desactivar según la voluntad propia. Hay veces en que los sensores activos empiezan a sonar y más de una persona al volante decide dejarlos fuera de funcionamiento para que no molesten.

Otro dato, que el Volvo del ex Gobernador no contaba con una de las principales funciones que es el frenado autónomo de emergencia en la ruta, que hubiese impedido el accidente o disminuído la velocidad, implementado recién en la segunda generación de la XC60. Hoy, el dispositivo, sí activa de manera automática los frenos al detectar un posible choque hasta una velocidad de 150 km/h.

Toda la seguridad del nuevo XC60

En esta segunda generación Volvo también introdujo la IntelliSafe, el nombre de las tecnologías inteligentes e intuitivas que asisten a la hora de conducir, ayudan a evitar accidentes y protegen en caso de colisión.

Entre las mismas se consideran el City Safety, BLIS con Steer Assist (información de punto ciego), Control Crucero Adaptativo, Run-off Road Mitigation, Control de Alerta del Conductor, sistema WHIPS (protección cervical) y SIPS (protección ante impactos laterales). También cuenta con Controles de tracción y estabilidad, ganchos ISOFIX, cinturones de seguridad con pretensores eléctricos y 7 airbags.

"Siguiendo su compromiso de cara al 2020, The All-New XC60 presenta tres innovadoras tecnologías que lo convierten en el modelo más seguro de la marca: Oncoming Lane Mitigation, City Safety Steering Support, BLIS Steer Assist", dijeron desde la marca cuando se presentó en el país, en diciembre del año pasado.

City Safety es el núcleo de IntelliSafe. Incluido de serie, actúa como un copiloto que ayuda en todo momento, detectando el peligro con antelación y advierte e interviene si es necesario.

El sistema 'City Safety' incluye una función de ayuda con la dirección. Volvo ha desarrollado el nuevo asistente en la dirección de City Safety llamado Steering Support, el cual se activa cuando el frenado automático por sí solo no ayuda a evitar una colisión potencial. En tales circunstancias, el automóvil proporcionará ayuda en la dirección para sobrepasar el obstáculo por delante.

City Safety ayuda a mitigar colisiones con vehículos, peatones u otros obstáculos.

El asistente de dirección está activo entre los 50 y los 100 km/h. Es decir, que ante un peligro inminente activa una maniobra evasiva con la máxima seguridad. Este sistema ha sido actualizado con nuevas funciones para entregar aún más seguridad para el conductor, los ocupantes y otros vehículos en el camino para reducir los accidentes más comunes según el trabajo en conjunto de los expertos en seguridad de Volvo.



Con la función Large Animal Detection del sistema City Safety, la cual alerta en la consola central del automóvil al conductor, frena automáticamente el vehículo si la persona no lo hace disminuyendo así las opciones de siniestro.



Una nueva característica de City Safety es la función Oncoming Lane Mitigation, la cual ayuda a los conductores a evitar colisiones con vehículos que conduzcan en la dirección opuesta en un carril continuo. Asimismo, el sistema de alerta de puntos ciegos (BLIS) también ha recibido una actualización que incluye la funcionalidad Steer Assist que ayuda a evitar posibles colisiones con vehículos que no están a la vista, volviendo al automóvil a su propio carril y lejos del peligro.

Estos nuevos sistemas funcionan alertando al conductor que se ha alejado involuntariamente del carril de conducción proporcionando asistencia de dirección automática, guiándolos de nuevo a su propio carril y fuera del camino de cualquier vehículo que se aproxime. Ambos, están activos entre los 60 y los 140 km/h.



Por su parte, el sistema de conducción semiautónoma Pilot Assist, únicamente disponible en la versión T6 Inscription, ayuda a mantener el vehículo en el centro del carril con pequeñas correcciones de la dirección.

Funciona a velocidades de hasta 130 km/h y ayuda a viajar más relajado. Mientras que el Control de Velocidad Constante Adaptativo, es un sistema incluido como equipamiento de serie en The All-New XC60, el cual permite mantener el vehículo a una distancia predeterminada (medido en segundos) respecto al automóvil que se encuentra adelante ajustando la velocidad a la cual se circula.



A esto se suma el IntelliSafe Surround, el cual analiza el entorno mediante una avanzada cámara y sensores para tener información instantánea del camino y alerta al conductor en caso de detectar una posible colisión.

Es el Aviso de Colisión por Alcance, el cual detecta si algún vehículo va a chocar por detrás y activa las luces de emergencia con una frecuencia más rápida. Además tensa los cinturones de seguridad. Por otro lado, la Alerta de Tráfico Cruzado indica si hay vehículos, ciclistas o peatones en los ángulos muertos al dar marcha atrás para salir de un estacionamiento.