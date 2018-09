Entrevista Cristiano Rattazzi: “En 10 días no se resuelven 85 años de tragedias”

Durante la presentación del Fiat Uno Way, el líder de FCA habló con iProfesional y analizó la crisis económica del país y cómo impacta en las automotrices

La industria automotriz sufrió un duro revés los últimos meses, con una caída en las ventas que pasaron de crecer un 20% mensual a una caída que podría llegar en septiembre a 30 por ciento.



La devaluación, sumada a la inflación, impactaron en este mercado y hoy, el debate que se abrió en la Asociación de Fábrica de Automotores -ADEFA-, es cómo será el cierre del año y qué podrá pasar en 2019.



Durante el evento de presentación del nuevo Fiat Uno Way en el país Cristiano Rattazzi, uno de los principales referentes del sector y presidente de FCA (Fiat-Chrysler), dijo que “en 2018 estamos viendo si llegamos a 790.000 u 800.000 unidades, ese es el número y es un buen volumen. Hoy creo que ya pasamos el peor momento, aunque muchas veces decimos eso y después empeora un poco más. Lo que es cierto es que no veo que se pueda sostener mucho más la tasa de interés", explicó el directivo.

- La industria automotriz hace planes a largo plazo ¿Cómo ven el año próximo?

- En cuanto al mercado, esperemos que se estabilice en 800.000, eso estaría muy bien.

- Y más allá del sector automotor, ¿qué espera para 2019?

- Son varias cosas. También espero que cuando se estabilice la cosecha que no se dio este año, que es una cosa virtuosa del país, no se dedique solo a mantener el dólar bajo sino a invertir en la Argentina y en las empresas. Si se cae devuelta en la tentación de atrasar el dólar por la inflación, no sirve. Tenemos que jugarnos a un dólar competitivo y al mismo tiempo pensar en invertir en el país.



- ¿El dólar actual es competitivo?

- Cuando estaba a $20 yo dije que era una payasada. Todos me quisieron matar cuando lo comentó. Después se fue a $26 y estaba bien, aunque los pasó muy rápido. Luego se sumó una situación que no estaba prevista y cambios a nivel mundial.

También pasó algo que es que la gente empezó a no creerle a la Argentina, que después de 80 años de promesas mentirosas se puede entender. Pero el Gobierno reaccionó bien, fue al FMI que da credibilidad, es el mejor auditor que se puede tener, y usó un programa de acuerdo con lo que tenía la Argentina, que es el mismo que tenía el ministro de Economía Dujovne, porque no es que el quería ventajas, quería un programa así, y lo hizo con el apoyo y una tasa de interés más razonable.

No nos olvidemos que un Gobierno devolvió 10 mil millones al FMI al 4.5% para endeudarse al día siguiente al 16% con Venezuela, tiró mil millones de dólares de los argentinos por los 10 años siguientes.



Hoy la situación es diferente. Es muy duro llegar a déficit fiscal 0 en un año, pero tampoco podes hacerlo en 7 años. El mercado nos dijo tenes que hacerlo ya.

Y si se ven los 110 últimos años de Argentina, creo que tuvimos 7 años de superávit fiscal, de los cuales 3 fueron después del desastre de 2002, cuando tener superávit fiscal era fácil.



- Qué otras cuestiones considera importante resolver?

-Hay otra cuestión. La carga impositiva de la Argentina estaba en 2006 al nivel de 25% del PBI, es aceptable, es una de las más altas pero a nivel de América Latina es aceptable. En 2015 llegó a ser 41% del PBI, que ningún país del mundo puede soportarlo. Ahora tuvieron que aumentar impuestos, algunos distorsivos como es a la exportación, pero si es momentáneo es aceptable. También siguen con la idea de eliminar ingresos brutos que es importante, y se tiene que saber que los políticos deberán reducir los gastos de la política.



- En este contexto, y volviendo a la industria, ¿cómo se maneja el tema precios?

- En la argentina el mercado automotor tiene todos los jugadores más importantes del mundo, por lo cual el precio es aquel que mantenga el más bajo aceptable y que equilibre las cuentas de las compañías. Es obvio que hay momentos que habrá descuentos, también hay problemas de rentabilidad, pero los tenemos en todo el mundo.

Si creo que un auto fenomenal puedo tener más rentabilidad que si compite con muchos, pero autos fenomenales hay solamente uno, como una Ferrari, que no es un auto, es una cartera de Gucci.



- ¿Qué perspectivas tienen en producción?

- No va a sufrir tanto. Ahora tenemos algunas suspensiones porque Brasil no está creciendo a la velocidad que creíamos, y cuando tenes exceso de stock, antes de volver al nivel normal, hay que bajarlo. Entonces hay suspensiones pero no grandes bajas. También esperamos que Brasil compre más aunque está en medio de una gran incertidumbre política.



Tenemos que buscar más mercados para exportar. Un acuerdo con Europa estabilizaría más nuestra producción. Y también hay que ver como sufren los proveedores, no nos olvidemos que el Cronos, fabricado en Córdoba, tiene un 50% de integración nacional.