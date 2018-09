Mercado Cinco formas de ahorrar en el seguro del auto

El broker de seguros online 123Seguro publicó una guía de consejos para dueños de vehículos que busquen reducir costos en el mantenimiento del auto

La decisión de contratar un seguro de auto puede convertirse en una posibilidad de ahorro frente al incremento de otros costos de mantenimiento como lo son el combustible y patente.



Martín Ferrari, CEO de 123Seguro, explica que a la hora de tomar la decisión de contratar un seguro debemos considerar que “ no existen planes muy caros o económicos en sí, sino pólizas que mejor se adecúan a las necesidades de cada cliente. Lo importante es comparar y realmente conocer el producto que se está adquiriendo.”



En este sentido, el asesoramiento en la contratación se vuelve fundamental para elegir el mejor seguro de acuerdo a las necesidades de ahorro y para saber lo que se está contratando.

Es importante evaluar los siguientes puntos tanto a la hora de contratar o cambiar de seguro:



1. Con cumplir la ley no siempre alcanza: Si bien contar con un seguro de autos es obligatorio, se debe considerar adquirir un seguro con mayores coberturas como el Terceros Completos o un Todo Riesgo.



2. El momento de renovación de la póliza cuenta: Sé consciente de las modificaciones que pueden surgir al momento de renovar tu póliza. Es importante estar al tanto de que la documentación tiene vencimiento. No te pases de fecha. Algunos brokers online, como 123Seguro, te avisan que la póliza está por caducar para evitar que circules sin cobertura.



3. Comparar costos y servicios: Acceder a información transparente que permita comparar el precio mensual y lo que incluye cada cobertura es indispensable a la hora de elegir un cambio de seguro. En 123Seguro se puede acceder a la cotización online de más de 10 aseguradoras. Según la marca de auto, modelo y especificaciones, se puede comparar entre productos y necesidades para tomar la mejor decisión. El tipo de seguro más conveniente no sólo depende del auto que se tenga, sino del nivel de protección que busque el asegurado.



4. Contar con canales de atención: En 123Seguro, los clientes pueden contactarse a través del teléfono, de canales de chat como whatsapp y también a través de la plataforma online de la empresa. Además, lanzó hace poco la primer aplicación móvil que permite denunciar siniestros por mensaje de voz, comparar y contratar la mejor póliza evitando largos trámites.



5. Prestar atención a la suma asegurada del auto: La suma asegurada es el valor que reintegra el seguro en caso de un siniestro total o robo total. Eso significa que si este valor del auto es superior a la suma asegurada, la cobertura no será del todo completa. En 123Seguro, actualmente trabajan para que esas sumas vuelvan a valores que pudieran haberse visto afectadas por la devaluación



Esperamos tengan en cuenta todas estas sugerencias a la hora de elegir el próximo seguro de tu auto.