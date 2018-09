Bonificaciones sin fin Las automotrices hacen descuentos de más de $100.000 en el precio de los 0km para remontar las ventas

La última semana de septiembre es clave para revertir lo que será el peor mes de los últimos tiempos. Casi todas las marcas tienen promociones especiales

El cuarto mes de caída en las ventas de 0km llegará en septiembre, con una baja que según los concesionarios podría ser del 30 por ciento.

El resultado, impansado en el primer semestre del año cuando la industria se encaminaba a batir todos los récords, obligó a las marcas a volver al festival de descuentos y bonificaciones a fin de moderar el precio de los autos que aumentaron 40% en apenas un trimestre.



Sin embargo, lejos estaba el interés de las marcas por seguir bonificando los 0km, acorraladas por una rentabilidad en caída libre. En más, fue justamente Chevrolet, una de las más agresivas en promover ofertas, la que hace un tiempo manifestó que había que terminar con las promociones porque la ganancia era cada vez menor.



Pero no es momento para dejar de lado estas acciones marketineras, y entre la baja en los patentamientos y los problemas de Brasil, que tampoco incentivan las exportaciones, volvió el “vale todo”.



Hoy, las ofertas en el mercado de 0km pasan los $100.000 en algunos modelos. En más, en algunos casos, afirman que sentado frente a un vendedor, en los concesionarios, se pueden lograr rebajas mucho más abultadas y beneficios de todo tipo.



El problema es que los salones de venta tienen varias preocupaciones: la primera, cumplir con los objetivos de venta para no perder los premios de las automotrices, que le garantizan más ingresos que la comercialización de los autos; la segunda, porque mantener un stock parado es un alto costo que las empresas no están dispuestas a sostener; y la tercera, porque se acerca el último trimestre del año, y las ventas empiezan a mermar por una cuestión “estacional”, ya que muchos prefieren esperar el año nuevo para patentar un vehículo.



En este escenario, hay varias automotrices que están siendo bien agresivas con los descuentos.

Una de las que arrancó en septiembre fue Volkswagen. El Gol, el auto más vendido desde hace años (no así en 2018) arrancó el mes por encima de los $400.000, pero rápidamente la marca lanzó una bonificación y lo redujo a 329.000 pesos en su versión Trendline.



La marca también lanzó en septiembre un descuento especial para el Tiguan Allspace, a $1.281.000, lo que implica un promedio de u$s32.000 frente a los u$s38.000 que había alcanzado. Esto le permite queda afuera del impuesto interno.

En Renault siguieron los pasos y apuntaron al Kwid, es modelo de entrada de gama. Este logró una rebaja de $80.000, pasando de $360.700 a 280.700 pesos.

También aplicaron una importante rebaja en los SUV: Duster y Captur, este segundo un éxito en ventas para la compañía. La bonificación es de $120.000, logrando de esta forma que el primero pase de $566.100 a $446.100 pesos; y el segundo de $660.000 a 540.000 pesos.



Su socia Nissan, que está en un mes muy importante preparando la llegada de la Frontier argentina al mercado, también lanzó varios descuentos, que llegan a 40.000 pesos.



Entre los modelos beneficiados se encuentran:

Te puede interesar Cinco formas de ahorrar en el seguro del auto

- Nissan Kicks, que pasa de $642.700 a $602.700; el March Active, que también tiene una bonificación de $30.000, pasando de $365.500 a $335.500; mientras que el Sense, con una rebaja de $40.000, pasa de $405.200 a 365.200 pesos.

- Nissan Versa también recibe un descuento de $30.000 en sus dos versiones de entrada de gama Sense, tanto con caja manual como automática. De esta forma, los precios quedan en $380.800 y 398.500 pesos.



- Nissan Note tiene descuentos también en la versión de entrada de gama, Sense, con caja manual o CVT. Los precios, tras rebajar $30.000, quedan en $435.100 y $451.700.

Te puede interesar La Toyota Hilux argentina, líder en ventas, ahora llegará a Europa

- Por último una versión de Frontier se vende con $40.000 de descuento, la SE Plus 4x2,con un precio de $759.100.



En Citroën también volvieron a las promociones, y más allá de la financiación con bajas tasas que promueven, esta vez sumaron una bonificación al C3, que arranca en $466.000 con una bonificación de $45.000.

Kia, por su parte, difundió un nuevo esquema de bonificaciones con un tipo de cambio diferenciado a 28 pesos en toda su gama de productos. Así, el Rio queda en $640.000, el Picanto en $670.000 y el Carnival, uno de los modelos más grandes, logró una bonificación de 8.000 dólares.

Con estas acciones, las marcas demuestran que lejos están de abandonar los descuentos, y que este año estará sujeto a la voluntad del consumidor y la necesidad urgente de cambiar su auto para poder liquidar el stock y empezar a reducir los planes de compra y expansión hacia 2019, cuando se prevé un mercado de 800.000 unidades promedio.