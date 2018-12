Fiat lanza el operativo "100 veranos" en la costa argentina

La marca está presente en Cariló con un stand que marca el inicio de la celebración de una fecha muy importante desde que llegaron al país

Fiat programó su Operativo Verano para esta temporada bajo el concepto “100 Veranos Fiat”, mediante el cual estará presente con diferentes stands en los principales centros turísticos de Argentina y Uruguay, dando inicio a la celebración de los 100 años en el país, ya que en 1919 se constituyó la primera sociedad de la casa italiana en este mercado.

En el stand de Cariló, situado en Avellano entre Boyero y Benteveo, se exhibirán el Fiat Cronos en su versión Precision, el modelo de la marca que se produce en Córdoba; el Fiat Argo HGT; la Toro en su versión Volcano; el Fiat 500X Cross; el icónico y potente 500 Abarth; el Fiat Mobi Way y el Uno Way.



En un ambiente diseñado especialmente para conmemorar los 100 años se exhibirá un Fiat 600R del año 1977, con motor trasero longitudinal de 797cc, que forma parte de la herencia de la marca en el país.



Adicionalmente, la automotriz propondrá diferentes actividades, entre las que se destaca una bicicleteada (bajo la marca Fiat - Mopar), al tiempo que en el stand contará con un área especialmente diseñada para los niños, un sector de belleza y juegos interactivos.

También en ese espacio se podrán realizar test drives urbanos con Toro Nafta, Toro Volcano, 500X Cross, Cronos Precision, Argo HGT y Uno Way.



En el Off Road Park ubicado en la Ruta 11, Km 407 de Villa Gesell será el punto en el que el público podrá coordinar su participación en test drives off road y tomar contacto con los modelos Toro Volcano y 500X Cross. Además de esta actividad, todos los jueves se podrán realizar salidas nocturnas desde el predio hacia los médanos, previa inscripción en el sitio.



En cuanto a su presencia en Uruguay, la marca estará en Punta del Este, donde el 13 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de FCA en Tequila para sus marcas Jeep y Fiat. El evento convoca personalidades del mundo empresario y de los medios y con el que se cierra el calendario de fiestas esteñas.





Todos los detalles de esta nueva edición, se encuentran en nuestro sitio web exclusivo: Fiat Verano