Hyundai lanza las nuevas Tucson Turbo y Turbodiésel

La coreana arrancó el verano con varios anuncios, con precios que se acomodaron tras la actualización del impuesto interno. Así quedó el SUV más vendido

El nuevo Hyundai Tucson ya está en el mercado, totalmente renovado y con nuevas versiones.

La marca anunció el lanzamiento del SUV mediano que es uno de los protagonistas del stand de Cariló, donde también se pueden ver el nuevo Kona y Veloster.

En el caso del Tucson, el renovado modelo completó su gama con las versiones Turbo 1.6 y 2.0 diésel.



El rediseño de la tercera generación incluye modificaciones internas y externas entre las cuales se destacan el nuevo frente con la parrilla en forma de cascada, un espacio de carga inalámbrica para teléfonos celulares y la nueva pantalla flotante compatible con Android Auto y Apple CarPlay.



Por fuera, otro de los aspectos para destacar, son los nuevos faros LED delanteros y traseros, las nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas y los bordes cromados en las ventanas laterales.

Te puede interesar Barco con 3.500 autos de Nissan, a la deriva y sin tripulantes

En el interior, las modificaciones apuntan a una orientación especial al conductor, y presenta un nuevo tablero más ergonómico que se fusiona perfectamente con la conectividad del vehículo. El pilar central, las butacas y las salidas de ventilación recibieron un rediseño y además se sumaron nuevos espacios portaobjetos situados en las plazas delanteras y posteriores.



En tecnología, el Tucson 2019 incluye la nueva pantalla táctil multimedia flotante de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Por otro lado, agregó un cargador USB para las plazas traseras.

Motorización y seguridad

El nuevo SUV cuenta con un motor 2.0 CRDi con 185 CV a 4,000 rpm y 41 kg-m de torque entre 1,750 - 2,750 rpm. La gran novedad es la incorporación de la nueva caja automática de 8 velocidades, exclusiva de esta version turbodiesel, que proporciona un cambio suave de marcha además de una respuesta rápida y una mejora en la eficiencia de consumo de combustible, que ya de por sí era excelente con la anterior transmisión.

El motor turbo naftero 1.6 T-GDi genera 177 CV a 5,500 rpm y 27.0 kg-m de torque máximo a 4,700 rpm, y asociado a la transmisión de doble embrague (DCT) de 7 velocidades proporciona una economía de combustible excepcional mientras aumenta de manera impresionante el rendimiento y la aceleración.

La Tucson 2019 mantiene la premisa de la marca en cuanto a seguridad se refiere. Cuenta con un completo equipamiento, destacándose la carrocería con un uso extendido de acero avanzado de alta resistencia (51% del total utilizado) producido especialmente por Hyundai Steel que junto a la aplicación de un nuevo material adhesivo estructural (102 metros por unidad) hacen que la estructura de la New Tucson sea un 48% más rígida que la generación anterior.



Posee seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), control de freno en bajada y control de asistencia para arranque en pendiente, cámara de retroceso en pantalla central con sensores sonoros de marcha atrás, sensores delanteros y anclajes para asientos de bebé (ISOFIX con top tether).

Precios

- New Tucson 2019 2WD AT Panorama Sunroof / 39.900 dólares (antes 42.500 u$s)

- New Tucson 2019 4WD AT Full Premium / 46.900 dólares (antes 49.900 u$s)

- New Tucson 2019 4WD Turbo-GDI 7DCT Full Premium / 49.500 dólares (antes 51.500 u$s)

- New Tucson 2019 4WD Full Premium Diésel 8AT / 52.500 dólares (antes 53.900 u$s).