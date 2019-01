Volkswagen prevé caídas por encima del 40% en el primer cuatrimestre

Durante un encuentro con el CEO y Presidente de la marca para América Latina, Pablo Di Si, se anticiparon los números de la industria para 2019

En el hotel Four Season de la Ciudad de Buenos Aires, con los minutos contados porque perdía un vuelo, el número uno de Volkswagen para la región, Pablo Di Si, se refirió al presente de la industria automotriz en la Argentina y a lo que pasará en los próximos meses.



Di Si remarcó que gracias a la recuperación de Brasil las exportaciones se sostuvieron, pero no pasó lo mismo con el mercado local.

De esta manera, después de caer en 2018 el 10%, hasta 802.000 undiades, en 2019 la alemana estima que se venderán 700.000 autos, con un primer cuatrimestre con caída en ventas que irán entre 40 y 50%, para que luego arranque la recuperación.

Mientras tanto, la automotriz continuará con su inversión de u$s650 millones en Pacheco para la modernización de la planta, destinada a la instalación de una nueva plataforma, la MQB y a una nueva sala de pinturas, que permitirá aumentar la capacidad instalada. En 2018 se fabricaron 70.000 vehículos en Pacheco, entre Surán y Amarok, y con la nueva planta se llegará a 110.000.

El objetivo también es seguir aumentando la producción de la planta de Córdoba, donde se fabrican cajas de cambio, y llegar a 700.000 unidades, de las cuales el 96% se exportan a otros mercados.

Este plan, que se concretará en dos años, permitirá fabricar modelos de todo tamaño y segmento, desde un sedán hasta un SUV, por las características de la plataforma. El primer modelo confirmado es el Tarek, una pick up de tamaño intermedio.

Más proyectos

Además de la inversión en la Argentina, a nivel global, la marca está atravezando uno de los cambios más importantes en la historia, por realizar por primera vez una alianza global con Ford.

En este sentido, Di Si explicó que “Ha sido un anuncio importante, un buen paso adelante, porque somos la única marca grande que no habíamos hecho una alianza hasta ahora”, explicó.



El mensaje es claro: se estudiarán proyectos que tengan sentido para las dos empresas, y los que se puedan se harán. "Se está viendo qué modelos incluir, hay acuerdo en cuanto a las pick ups, pero no todo definido", dijo Di Si.



Por otro lado, destacó que la alianza es buena porque toma lo mejor de cada empresa. “En pick ups medianas Ford puede adicionar muchas cosas, por su experiencia, pero independientemente nosotros mantenemos el ADN y lo que el cliente reciba será definido por VW”, explicó Di Si.



En cuanto a la producción de la Amarok en Pacheo, Di Si no quiso la información y solo explicó que “como Volkswagen vamos a tomar decisiones que aumenten el nivel de negocio. Tenemos el lanzamiento de 20 autos planeados hasta el 2020. Tomaremos la mejor decisión para la marca".



También es importante el cambio de la marca a nivel global y regional, ya que viene trabajando para crear una “nueva Volkswagen” con un grupo de diseño en la región, con base en Brasil, donde secrean los productos según los que desea el cliente.

