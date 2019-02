Autoplanes de Ahorro: se cuadruplicó la cuota y crecen las quejas

Son cada vez más las personas que no logran pagar la cuota y que sienten como sus sueños van quedando en el olvido. Nadie se hace cargo

La fuerte caída en las suscripciones de los planes de ahorro es una de las consecuencias más graves que dejó la crisis en el sector automotor, la cual arrancó en mayo del año pasado con la devaluación y la suba de precios de los 0km.

En cuanto a esta herramienta para comprar un auto, en abril de 2018 cayeron 2,9%, derrumbe que llegó en septiembre al 50,9%, y en diciembre a 56,2%, según la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En enero de este año, la baja llegó a 56 por ciento.



En este contexto, son varias las personas que empezaron a quejarse porque están cada vez más lejos de llegar al deseado 0km, por cuotas que se duplicaron y que se les hace imposible pagar.

Muchos de ellos se agruparon para reclamar al Gobierno por una legislación que los ampare. Por ejemplo en Córdoba, Autoconvocados Planes de Ahorro es uno de los grupos de Facebook queç tiene 6750 integrantes, uno de los tantos que están activos. Cuenta con 9 coordinadores y grupos de whatsapp desde donde ya organizaron varios escraches en concesionarias y presentaron amparos.



Si bien son muchos los problemas, el más preocupante es la suba de los valores de la cuota que en muchos casos hasta se cuadruplicó. Otro tema no menor es que las principales automotrices dejaron de hacer algunos modelos y los reemplazaron por otros mucho más caros.



Como los planes de ahorro son grupos solidarios, se da el caso en el que alguno de los miembros licitó o ganó por sorteo un modelo base, mientras otros miembros del grupo recibirán uno de una gama más alta. El problema es que la cuota crece no sólo por la inflación y la devaluación, sino porque los nuevos modelos, que sólo reciben algunos, tienen un precio mucho más alto.



Córdoba es la provincia más activa que realizó más escraches a concesionarias. Las protestas se replican en Entre Ríos, Santa Fé, Chaco, La Rioja, Tucumán y Salta. En Córdoba realizaron un amparo colectivo por las subas de cuotas pero fue rechazado, sin embargo los autoconvocados apelaron y están esperando la resolución.



Los casos se repiten en todo el país. Cuando un ahorrista de autoplan no puede pagar las cuotas, su vida se convierte en una pesadilla. Corren el riesgo que la compañía les ejecute la prenda y les quite el auto. Pero no termina ahí, cuando reciben el auto ya sea por sorteo o licitación, algunas concesionarias les piden uno o dos garantes.



En la Ciudad de Buenos Aires, el COPREC es una instancia obligatoria antes de llegar a un juicio. Hay 250 personas que recurrieron en busca de una mediación. Esta entidad tiene la potestad de conciliar los problemas de consumo, resolver y aplicar multas. Esta entidad gubernamental protege los derechos basada en la nueva ley de defensa del consumidor.



La abogada Silvia Novo defiende a 250 personas que están pagando un plan de ahorro y o no pueden seguir pagando las cuotas por las subas abusivas o pagan una cuota no acorde al modelo que recibieron. "Hay casos en que ni se están entregando los autos, han grupos que sabemos que se han caído porque la gente no puede pagar. Cuando no pagan reciben toda clase de llamados intimidatorios. Tengo el caso de un señor, que llamaron a su hijo de 15 años para decirle que le diga a su padre que pague. Vuelven locos a los deudores", señaló la abogada a BAE.



"No es lícita la manera de cobrar de los estudios contratados por las concesionarias y automotrices, no se los puede acosar, menos con los aumentos de cuotas que son excesivos. El que atraviesa este acoso tiene un daño psicológico tremendo. En muchos casos, cuando pagan lo que les dicen que adeudan, después les informan que sólo pagaron los honorarios de los cobradores", dijo la abogada.



En las concesionarias, prefieren el silencio. La única alternativa es agruparse para poder reclamar una medida colectiva.



Algunas de las cuestiones a tener en cuenta son las siguientes:



Si no alcanza



- Si no se puede pagar las cuotas y todavía no se accedió al auto, hay que dar de baja el plan antes que caiga solo. Se recuperará la cuota pura pagada recién cuando terminen los 84 meses contemplados en el plan de ahorro.



- Si se adeudan cuotas y ya se obtuvo el auto, la situación se complica. Hay que ir a la Justicia porque se puede perder el vehículo. El abogado puede pedir una medida cautelar que le permita al afectado seguir pagando una cuota razonable mientras se discute la legalidad de los aumentos dispuestos por las automotrices.



Antes de contratar hay que mirar con lupa la letra chica.

- Averiguar si son necesarios garantes, qué pasa si no se puede pagar la cuota, cuándo pueden ejecutar la prenda.

- Tener en claro que los vendedores buscan sólo su comisión por la venta y pueden ocultar información.

- Hay que saber que el valor de la cuota sube al ritmo del valor del auto, aunque ya haya sido entregada la unidad.

- Hay que mirar con lupa cada cobro para poder detectar problemas.

- Saber que si el modelo se deja de fabricar lo pueden cambiar sin notificar si no supera el 1,9% del valor, si no deben llamar a una asamblea.