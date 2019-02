Ram 1200 y un modelo de Peugeot, las nuevas pick ups para la región

La categoría crece. Los dos proyectos se sumarán al mercado además de la nueva Volkswagen Tarek, Mercedes Benz Clase X y Renault Alaskan

Que el segmento de las pick ups es uno de los que más crece en ventas no es una novedad.

La tendencia a comprar estos vehículos fue creciendo en los últimos años, y en el caso de la Argentina, el hecho de ser utilitarios los exime de algunos impuestos, y por eso también ganaron muchos compradores del mundo de los SUV.



A partir de este cambio en las preferencias del consumidor, las marcas fueron presentando más propuestas para cumplir con la demanda.

La primera reacción fue crear un nuevo segmento, que es el que se ubica entre los modelos más chicos y los medianos, como el caso de Fiat Toro y Renault Duster Oroch. Luego, llegó el turno de sumar nuevos modelos a la categoría de los medianos, líder en ventas.



Mientras que para este año se espera la llegada al mercado de Renault Alaskan y Mercedes Benz Clase X, dos productos que se producirán en la planta que posee la francesa en Córdoba, donde la socia Nissan ya fabrica Frontier, otras marcas salieron a confirmar sus nuevas propuestas.

Por un lado se trata de RAM, marca del grupo FCA, quien estaría trabajando en un proyecto mediano que se ubicaría debajo de la famosa 1500.



La revista brasileña Quatro Rodas fue quien reveló las características de la pick-up, quien asegura que podría llamarse 1200, marcando su diferencia con la hermana mayor, pero ubicada por encima de la 750 y 1000, que se venden en algunos mercados.



La plataforma de este modelo no está definida tampoco, pero podría existir un acuerdo con Mitsubishi para que se ocupe del desarrollo.



También este modelo tendría una versión con motor V6, como la Mercedes Benz Clase X, a quien consideran su principal rival.



Por último, sobre la llegada al mercado, no hay fechas concretas, pero sería a fines de 2021, y podría fabricarse en Brasil, a pesar de los rumores que postulan también a la Argentina.



En cuanto al otro proyecto, se trata de la nueva pick up de Peugeot, la cual será desarrollada con la compañía china Changan.



Este modelo se basa en el actual ChangAn Kaicheng F70. El desarrollo fue confirmado por el grupo galo a inicios del pasado año 2017 y su fecha estimada de llegada al mercado sería en 2020.

A pesar de su relación con el modelo chino, esta pick-up de tamaño medio cuenta con una imagen muy próxima al del resto de modelos de la marca francesa. Por ejemplo la parrilla ya muestra los rasgos habituales del lenguaje de diseño de la marca, así como las grandes ópticas delanteras. Por dentro también se respira el ambiente Peugeot.



Además de estos recientes anuncios, Volkswagen fabricará en la Argentina Tarek, una pick up intermedia; mientras que, tal como se mencionó, Renault y Mercedes Benz tienen sus propios proyectos, aunque están más retrasado de las fechas prometidas.