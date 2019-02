Nissan presentó el Kicks Surf, un concept inspirado en ese deporte

Los diseñadores de la marca entrevistaron a varios expertos en la actividad para conocer las necesidades que busca un surfista en un vehículo

Tomando como referencia las raíces del nombre Kicks -proveniente de la expresión en inglés "kicks" que significa "doing something for fun" (hacer algo por diversión)- e inspirado en la emoción del surf, Nissan presentó Kicks Surf concept, un concept que acentúa las características del crossover, integrando aún más tecnología además de las innovaciones de la visión Nissan Intelligent Mobility.



El equipo de diseño de Nissan América Latina, liderado por John Sahs, jefe del Estudio Satélite de Diseño de Nissan, se inspiró en la pasión por el surf y en las famosas playas de América Latina para desarrollar este concepto.

El modelo se destaca por incorporar características y elementos exclusivos para enfrentar los desafíos más emocionantes en el asfalto y las aventuras de los surfistas.

"Para desarrollar el concepto de diseño de Nissan Kicks Surf imaginamos que tendría que ser el aliado perfecto para el estilo de vida y las necesidades de los surfistas" comentó John Sahs. "Por ello hicimos analogías entre la emoción que usan los sufistas y la innovación de nuestros vehículos", explica Sahs.

El prototipo se destaca por el diseño de los gráficos inspirados en las olas del océano con una interpretación matemática, similar a la secuencia "Fibonacci", una secuencia que describe los patrones evolutivos de la naturaleza.

Los diseñadores que participaron en la creación seleccionaron el color azul como el predominante para este concepto. De acuerdo con Sahs, " el color azul es un color en evolución que va de oscuro a claro y, con ello, quisimos representar la variedad de tonos que tiene el agua del océano . El amarillo-verde brillante en combinación con el azul, le otorga al Nissan Kicks Surf concept una sensación dinámica y deportiva".



Para lograr un equipamiento que se acople a las necesidades de los surfistas, los diseñadores se entrevistaron con los hermanos Alejo y Santiago Muñiz, campeones de surf y quienes compiten por Brasil y Argentina respectivamente. Los surfistas compartieron las necesidades básicas que ellos buscan en un vehículo que se acople a su profesión.



Es así como el crossover cuenta con una cubierta en el área de carga trasera para soportar algunos de los accesorios que necesita un surfista durante un viaje o salida a entrenar, además de barras transversal de techo para cargar las tablas . Al interior, cuenta con detalles en acabados y costuras en color azul que van en línea con los colores del exterior.