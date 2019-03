Estos son los autos más seguros de la Argentina

La entidad eligió los mejores vehículos comercializados en el país en 2018 de acuerdo a los sistemas de seguridad que ofrecen por segmento

CESVI Argentina otorgó una vez más sus premios Crash Test, con los cuales reconoce a los autos más seguros lanzados durante el último año en el mercado local.

La evaluación se divide según segmentos, a partir de los cuales se evalúa la versión base que se ofrece a los clientes, es decir, que por menos dinero cuenten con todo el equipamiento de seguridad necesario.

En este contexto, el pequeño Ford Ka se quedó con el galardón principal considerado Auto de Oro del año 2018, el cual fue destacado en su categoría de vehículos chicos..



Además, en cada segmento, los elegidos fueron los siguientes:

- Auto Chico y Auto de Oro: Ford Ka

CESVI volvió a distinguir al hatchback que ya había logrado este premio en 2016 y que ahora con su renovación incorporó mayor equipamiento de seguridad. A su vez, por su relación Precio-Seguridad, también se adjudicó el premio "Auto de Oro 2018".



El informe destaca: "El Ka 2019 también mejoró considerablemente en términos de estructura. Los refuerzos introducidos en la estructura (conformada con aceros acero de alto y extra alto límite elástico) para protección ante impactos laterales en el Pilar B y los elementos de absorción de energía en las puertas hicieron que mejore sus resultados en las pruebas de impacto de Latin NCAP, con buenas calificaciones en protección de adultos y niños".



Otro aspecto destacado es la relación precio-seguridad, la cual sobresale gracias a una serie de asistentes electrónicos como la Distribución Electrónica de Frenado, los Controles de Estabilidad y Tracción, el Asistente al Frenado de Emergencia y el Asistente al Arranque en Pendiente".



La versión evaluada es la 1.5 S (5P).



- Categoría Mediano: Volkswagen Virtus





El tricuerpo que comparte plataforma con el Polo - plataforma modular MQB-A0-, fue premiado por su seguridad.



"El nivel de seguridad que ofrece el Virtus fue comprobado en los crash test de alta velocidad que realiza Latin NCAP, donde obtuvo cinco estrellas en protección de ocupantes adultos (32.56 de 34 pts) y ocupante niño (43 de 49). Estos resultados se condicen con un puntaje casi ideal en lo que respecta al comportamiento estructural del Índice de Seguridad de CESVI Argentina", explicaron desde el organismo.



En términos de seguridad activa, sorprende con sus sistemas electrónicos para resolver situaciones de riesgo y corregir maniobras, en la búsqueda de evitar siniestros y vuelcos: Control de Tracción y Estabilidad, Distribución Electrónica de Frenado, Asistencia a la Frenada de Emergencia y Asistente al Arranque en Pendientes".



Versión evaluada: 1.6 MSI Trendline



- Categoría SUV Compacto: Citroën C4 Cactus

"El cambio de procedencia no hizo que el modelo perdiera foco en la seguridad. Por el contrario, la ecuación de lo que ofrece en este rubro y su precio de comercialización hizo que se imponga para obtener el premio Crash Test", señala el informe del organismo de seguridad.

Además de destacar sus ítems de seguridad activa y pasiva, CESVI valora el paquete de asistentes de conducción presente en la versión tope de gama: "El C4 Cactus incluye importantes ayudas a la conducción para llevar adelante un manejo seguro, como el Indicador de Presión de Neumáticos, que nos marca si alguno de ellos no tiene la presión indicada. El Indicador de Descanso Recomendado, por su parte, detecta mediante diferentes sensores si el conductor muestra signos de cansancio o somnolencia. En esos casos, le recomienda realizar una parada para no correr riesgos manejando en esas condiciones".



Versión evaluada: 1.6 VTI 115 Feel



- Categoría SUV Mediano: Chevrolet Equinox

El SUV del segmento C llegó al mercado el año pasado para reemplazar a la Captiva, y justamente en lo que más cambia es en tecnológica y seguridad.

Al respecto, el informe destaca: "Su estructura es una de las principales fortalezas, con una plataforma que comparte con Cruze II y Volt II. Ya fue probada por el Instituto de Seguridad de Estados Unidos (IIHS) con diversos crash test de alta velocidad que dejaron como resultado un bajo riesgo de lesiones para el conductor y una intrusión razonable para el sector de los pasajeros".



Desde el organismo también destacan el buen comportamiento del airbag de cortina que ofreció suficiente cobertura hacia adelante como para ofrecer protección ante los parantes y objetos externos.



Versión evaluada: LT FWD AT6



- Categoría pick-up: Fiat Toro

A fines del año pasado la pick up sumó una nueva versión de entrada de gama con motor naftero 1.8 eTorQ de 130 CV acoplado a una caja automática de 6 marchas, manteniendo intacta la buena dotación de seguridad.



El informe de CESVI detalla: "Su fortaleza en seguridad no solo está dada por el equipamiento ya que su estructura cumple también un rol importante. El desempeño en las pruebas de impacto que realiza LatinNCAP fue destacado. Obtuvo 4 estrellas en protección de adultos (29.40 puntos de 34 posibles) y en protección de niños (36.90 puntos de 49 posibles)".



El organismo también indica que la estructura de la Toro se mostró estable ante los crash test de alta velocidad a los que fue sometido, mostrando un buen resguardo para la cabeza, cuello y rodillas de conductor y acompañante".



Versión evaluada: 1.8 MPI Freedom C/D 4×2 AT



. Categoría Excelencia: Mercedes-Benz Clase A

El nuevo Clase A forma parte de la nueva generación de vehículos de alemana, estrena plataforma y un completo equipamiento de tecnológica y seguridad.



El informe oficial señala: "En esta oportunidad, como líder de ese grupo selecto, se erigió la cuarta generación del Clase A de Mercedes Benz, con 86.09 puntos, sustentados en un completo equipamiento y una verdadera fortaleza estructural. En seguridad activa destacamos el exclusivo Adaptive Brake que, entre otras cosas, precarga el sistema de frenos en situaciones críticas e incluso seca las pastillas de freno en caso de lluvia. Por su parte, el asistente de frenado activo puede evitar atropellos y colisiones".



"Las múltiples ayudas a la conducción argumentan también la consagración del modelo. Entre ellas destacamos el sistema de monitoreo del cansancio que puede advertir a tiempo fatiga y distracciones, y el sistema activo de estacionamiento Parktronic que facilita la búsqueda de lugar para estacionar y realiza en forma automática las maniobras para realizarlo. Vale la pena destacar también su innovador sistema multimedia MBUX, con el mando fónico Linguatronic", agrega.



Versión evaluada: A 250 AMG Line