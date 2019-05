Nissan ya tiene su estudio de movilidad en América Latina

Siguiendo con la estrategia global Nissan Intelligent Mobility, la visión de la marca para transformar la forma en que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad, la automotriz inauguró su nuevo estudio de diseño en São Paulo, el cual trabajará para toda Latinoamérica.



Conocido como The Box, el centro está pensado como un laboratorio creativo para diseñar soluciones futuras de movilidad.



Con el lema "Disrupción por medio de la fusión", el espacio tiene la misión de combinar y traducir las culturas latinoamericana y japonesa en el desarrollo de los nuevos proyectos de Nissan dirigidos a los mercados latinos y mundiales.



Para fomentar el intercambio de conocimientos en el estudio, las instalaciones siguen un formato de espacio abierto, que incluye un salón de descanso y una Zona C (Zona Creativa), donde todo el equipo trabaja en colaboración.

Además, la mayoría del mobiliario fue creado por los diseñadores del estudio, tales como las escaleras y la mesa de la sala de reuniones. El espacio interior también se ha considerado para inspirar, con un jardín Zen japonés y un "engawa", una pasarela de madera que se asemeja a un pórtico, para establecer una conexión con la naturaleza.

"The Box es un hito que demuestra nuestro compromiso de asegurar un futuro sostenible a nivel mundial. Estamos pensando en la movilidad desde una perspectiva más allá del automóvil. Nissan está desarrollando nuevas tecnologías en todo el mundo que también están transformando el diseño y la forma de nuestros autos. Trabajaremos y pensaremos 'dentro de la caja' para crear un cambio positivo y disruptivo", comentó John Sahs, jefe de Diseño del estudio de Nissan América Latina