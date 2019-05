Kia lanzó el nuevo Rio 2019, vuelve un motor y es más seguro

Es una actualización de la versión que llegó en 2018. Vuelve a ofrecer una motorización que se había discontinuado y tiene más seguridad de serie

Kia presentó en la Argentina el renovado Rio, el hatch para el segmento chico que la marca coreana fabrica en México, y que estará en los concesionarios a partir de junio.

El nuevo modelo cuenta con un leve restyling en su diseño, pero además, tiene dos grandes novedades.

Por un lado, la marca decidió volver a comercializar el motor 1.4, a pedido de los usuarios, pero ahora acompañado de una caja de 6 velocidades tanto manual como automática. Este se suma al 1.6 de 123cv que llega únicamente con caja automática.



El segundo cambio es en seguridad, ya que ahora cuenta con ESP desde la entrada de gama. Además tienen anclajes ISOFIX, carrocería reforzada, freno de disco en las 4 ruedas (sólo tope de gama), doble airbag, rueda de auxilio de igual medida, ABS y más ayuda al arranque en pendientes (HAC) en toda la gama.

La versión SX suma airbags de cortina y laterales y sensores de estacionamiento traseros.

En conectividad y equipamiento, el Río se destaca por tener pantalla de 7 pulgadas con cámara trasera, conectividad Android Auto y Apple CarPlay en toda la gama.

Además cuenta con volante y palanca de cuero (sólo tope de gama), espejos laterales eléctricos y rebatibles, apoya brazo central con compartimiento (sólo versiones con caja AT) y comando al volante.



La versión SX incorpora llantas de 17, butacas tapizadas en cuero, faros delanteros halógenos bi-funcionales, techo corredizo, climatizador, entre otros.

Precios y versiones

El RIO 2019 se encuentra disponible a partir de junio en todos los concesionarios oficiales de la marca, en sus tres versiones:



EX 1.4 MT: u$s17.400

EX 1.4 AT: u$s18.700

SX 1.6 AT: u$s21.400