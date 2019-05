Autos: durante el Gobierno de Macri aumentó la presión impositiva

En los últimos meses, se aumentó la presión respecto a los dos primeros años del gobierno. Impactan las retenciones, tasa de estadística e internos.

En los últimos meses, se aumentó respecto a los dos primeros años del gobierno de Cambiemos, la presión impositiva que soporta el sector automotriz. Según estudios elaborados por los fabricantes, el 54% del valor de un auto que se produce y vende en el país, son impuestos.

En el caso de los importados, que pagan otros tributos, puede llegar al 60%, señala Ámbito Financiero.



Como ejemplo, el año pasado, se aumentó las retenciones a las exportaciones. Hasta entonces, las ventas al exterior no estaban castigada por ese gravamen que representa una quita de alrededor del 7% sobre el valor de cada vehículo. También con esa medida se había decidido bajar de 6,5% a 2% los reembolsos, algo que fue corregido hace un par de semanas para volver a la situación anterior por la caída de las exportaciones.



Algunos cálculos señalan que alrededor de 14% del valor del 0km exportado, se los queda el Estado, lo que agrava la falta de competitividad de la industria argentina. Si bien el Gobierno implementó una reforma impositiva para disminuir la carga fiscal, por ejemplo con la reducción escalonada de Ingresos Brutos, como se va haciendo de manera lenta y en forma gradual, no llega a compensar la suba de otros tributos.



Respecto a la producción local, con la suba reciente de la tasa de estadísticas de 0,5% a 2,5% para las importaciones, se encarecieron todas las compras de autopartes que llegan del exterior que tienen destino final la fabricación de un 0km para el mercado local.



En el segmento de los importados también se siente la mayor presión fiscal, no sólo por el aumento de la tasa de estadísticas, sino por el impacto de los Impuestos Internos.

En enero del 2018, sólo los 0km de más de u$s67.100 estaban alcanzado por el impuesto "al lujo" mientras que, a partir del 1 de junio próximo, este gravamen afectará a vehículos de u$s44.900 en adelante.



Esto se suma al arancel externo que es de 35%, más el IVA de 21%, Ingresos brutos de 4% e impuesto a los créditos y débitos y tasas municipales o provinciales. Al precio resultante, hay que sumarle los gastos de patentamiento y demás que paga el comprador, indica el matutino.