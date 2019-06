Estas son las 10 marcas de autos más valiosas del mundo

Para elaborar esta lista se tienen en cuenta factores subjetivos, pero relevantes, como la opinión de decenas de miles de entrevistados y datos de mercado

Brandz presentó un informe acerca de cuán valiosas son las principales marcas del mundo, donde hay varias categorías. Pero claro está, hay presencia de las marcas de autos.

En términos generales, como resultado, de nuevo Japón y Alemania siguen dominando, ¿pero qué marcas de coches han salido mejor paradas?.



En el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo según Brandz tan solo figuran tres fabricantes de vehículos.

Toyota lidera (posición 41º global), con una valoración de 29.150 millones de dólares.

Según el Director de Estrategia de Brandz, Toyota se ha labrado una imagen en los últimos años de fabricante pionero en energías alternativas. Incluso cuando se habla de coches completamente eléctricos, Toyota es un fabricante que habrían mencionado recurrentemente los entrevistados, solo superado por Tesla. A pesar de que la estrategia de Toyota ha ido dirigida, hasta ahora, principalmente al coche híbrido.



Tras Toyota, dos alemanas completarían el top 3 de la industria del automóvil, con Mercedes-Benz en la segunda posición (54º global) y BMW en la tercera (55º global).



En total, las 10 marcas de más valiosas del sector son:

1. Toyota (41º)

2. Mercedes-Benz (54º)

3. BMW (55º)

4. Honda

5. Ford

6. Nissan

7. Tesla

8. Audi

9. Volkswagen

10. Porsche



Según este estudio, el fabricante que más ha mejorado su valoración ha sido Volkswagen.

Brandz concluye, en este estudio, que Volkswagen ya habría superado la crisis de los diésel para transmitir una mejor imagen a los compradores. Su estrategia de electrificación, a pesar de que apenas está comenzando en estos momentos, ya habría comenzado a dar resultados. Y muy probablemente los alemanes sean uno de los fabricantes de coches que mejor se estaría posicionando para afrontar el reto de la electrificación y la digitalización.