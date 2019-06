DS: "Conocemos Argentina, no podemos dejar de invertir por una crisis"

El número uno de la marca premium de PSA estuvo en la Argentina y anticipó los planes de la compañía, qué modelos se vienen y cuándo llegan los eléctricos

Yves Bonnefont es el CEO mundial de DS Automobiles, una marca que en poco tiempo se posicionó como una de las de mayor crecimiento y reconocimiento en el mundo.



Independizada de Citroën desde hace más de cinco años, salió a conquistar el segmento premium, y así lo está logrando con sus nuevos modelos, especialmente el DS7 Crossback, que marcó un antes y un después en la automotriz.



Este ejecutivo francés pasó por la Argentina hace algunos días, país que integra el grupo de 14 mercados donde DS decidió lanzar todas sus novedades. Y en esta oportunidad, tuvo un ida y vuelta con un grupo de periodistas, donde dio su visión sobre el contexto local y anticipó algunas novedades que se vienen.



Entre los temas más importantes abordados por iProfesional hay dos: por un lado, cuáles serán los próximos pasos de la marca a nivel local y cómo harán para mantener el éxito que lograron con el último SUV.



Por el otro, cómo será la estrategia de electrificación, un tema que la marca anunció a nivel global que es muy importante para ellos.



En el primer caso, Bonnefont confirmó que en octubre llegará la novedad más reciente de la marca: el DS 3 Crossback, una SUV para el Segmento B, es decir, de los más chicos.



"Estará a la venta en la última parte del año, seguramente en octubre. Es un auto con un muy alto nivel de tecnología y diseño, que muestra un primer anticipo de lo que serán los futuros lanzamientos de la marca. Nuestro plan es lanzar un nuevo modelo todos los años, durante los próximos seis años, y el DS 3 Crossback es uno de ellos", confirmó.



Tras su confirmación, la pregunta al líder mundial fue cómo harán para cumplir los planes en un contexto complicado como atraviesa la Argentina, pero el CEO hizo referencia a la trayectoria del grupo PSA en el país y el conocimiento que tiene del mismo.



"PSA opera en la Argentina desde hace más de 60 años. Conocemos muy bien este país. Sabemos que la economía suele tener muchos altibajos. Pero también sabemos que es un país donde debemos establecernos y crecer, con una estructura eficaz. No podemos parar de invertir porque haya una crisis. Nuestros socios, los concesionarios, no han dejado de invertir. Ellos son un testimonio de la fuerza de la marca y los productos que ofrecemos", explicó .



En este sentido, aseguró que la marca sigue apostando al mercado local tanto con inversiones en nuevas tecnologías de procesos como en capacitación. También están enfocados en los socios, los concesionarios, en el desarrollo de la red DS Stores y los locales exclusivos.



De esta manera, aseguran que lograron una posición muy importante en el segmento premium, compitiendo con los rivales de mayor peso como Audi, BMW y Mercedes-Benz.

Sobre la electrificación

Otro tema importante que se pudo consultar a Bonnefont fue sobre la llegada de los autos eléctricos a la Argentina.

A nivel global, la francesa anunció que en los próximos tres años cada nuevo modelo de DS estará acompañado por al menos una versión electrificada.



"Lo estamos cumpliendo y sabemos que por ahí pasará el futuro de la marca. Hoy existe una gran demanda de esta tecnología en el segmento premium. Nuestros clientes exigen vehículos con mayor conciencia sobre el medio ambiente y que no representen una barrera para usarlos todos los días", dijo.

Ciudades como Londres, Madrid y Bogotá están implementando políticas que sólo permitirán el acceso de vehículos de cero emisiones al centro de las urbes. Un cliente premium no quiere limitaciones en sus movimientos y exige vehículos que satisfagan esa necesidad puntual, que ya es una realidad en varias ciudades", explicó.



Con respecto a la Argentina, el CEO fue claro: "La respuesta no es si ofreceremos esa tecnología. Sin dudas, lo haremos. La pregunta es cuándo y eso todavía no podemos anunciarlo.

Sobre los beneficios que está ofreciendo el Gobierno para la comercialización de autos híbridos o 100% eléctricos (quedan exentos del impuesto extrazona del 35%) y si son suficientes o no, Bonnefont dijo que la electrificación está impulsada por diferentes factores, y el principal no es el incentivo del Estado, sino la experiencia del cliente.



"Con los autos eléctricos está ocurriendo un fenómeno muy similar al que se produjo con las cajas automáticas en su momento. Una vez que el cliente compraba un vehículo automático, no quería volver a usar una caja manual. Lo mismo está ocurriendo con los autos eléctricos: quienes los adoptan, no quieren volver a los motores térmicos. La autonomía y las prestaciones ya no son un problema ni una limitación".

Visión a futuro

Uno de los objetivos de DS es convertirse en una marca premium líder, lo cual en la Argentina están logrando, siendo la cuarta más vendida.



De todos modos, admiten que no es una tarea fácil ni a corto plazo. "DS ya es número uno en Francia, nuestro país de origen, y ya dominamos segmentos, como ocurre en la Argentina. En esta etapa de la marca no podemos tener una presencia global, pero decidimos focalizarnos en los 14 mercados más importantes del planeta y Argentina es uno de ellos", aseguró el número uno.



Las metas serán alcanzadas con nuevos modelos, los cuales están pensados para un cliente que definen como muy específico. "Los clientes DS son únicos. Son personas que se sienten atraídas por la tecnología, el lujo y la belleza", dijo el CEO.

Por ejemplo, encuentran entre sus compradores muchos arquitectos. ¿Por qué? Porque son personas que tienen el sentido de la belleza, de la creación, y al mismo tiempo tienen pasión por la tecnología.

"Nosotros cuando creamos un producto combinamos las últimas tecnologías como Night vision, conducción autónoma, Active scan suspension, que provee un andar muy confortable. Y esta tecnología la combinamos con materiales nobles, el trabajo artesanal, la forma de trabajar el cuero y los metales. Así creamos productos atractivos para nuestros clientes", agregó



Con esta visión es que piensan en los productos que lanzarán al mercado



"Creamos una gama de seis productos y presentaremos un vehículo por año. El año pasado lanzamos DS 7 Crossback y a fin de este año llegará a Argentina el DS 3 Crossback. Es una estrategia global. DS tiene una gama mundial y la desarrolla en todo el mundo. Y Argentina como ya les dije, es clave".

Sobre el programa Only You

Para impulsar sus proyectos, la marca creó el programa Only you. Lo definen como una oportunidad de diferenciase en los servicios para facilitar la vida de los clientes.



Por ejemplo, el cliente puede elegir de ir hacia DS o de pedirle a DS que vaya a ellos, a su oficina, a su casa. Para eso crearon DS Delivery Valet, para trasladar los vehículos y para pasar a buscar el auto, llevarlo a hacer el service y retornarlo.



En Argentina ya desarrollaron Only you y hay 7 iniciativas disponibles para los clientes.



Los DS Store, es decir, el concepto que imponen en sus concesionarios, también es clave, porque comunican la marca. Son espacios con un diseño exclusivo, de alta gama.

"DS encarna el concepto de lujo francés, y es lo que hacemos con los productos. Al entrar en un DS Store el cliente tiene que tener la experiencia de ser recibido en un palacio parisino. Esa es la imagen que transmito a los representantes de los DS Store sobre cómo deben ser. Está inspirado en boutiques de lujo, diferentes a los concesionarios tradicionales, para crear esta experiencia única que queremos ofrecer con DS", aseguró.



En Argentina ya operan 6 DS Store y según la marca todos ellos irradian esta experiencia única que quieren para la marca, finalizó Bonnefont.